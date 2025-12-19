عربي
ملايين الأسئلة في "نتائج العام"... بوتين يجري حوارا مباشرا مع الشعب الروسي
النصر السعودي يتخذ قرارا جديدا بشأن "بروزوفيتش"
النصر السعودي يتخذ قرارا جديدا بشأن "بروزوفيتش"
اتخذت إدارة نادي النصر السعودي قرارا جديدا بشأن تجديد عقد لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن اسم بروزوفيتش قد ارتبط بالعودة للدوري الإيطالي، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، في ظل اهتمام عدة أندية على رأسها يوفنتوس بعد أن لعب لسنوات مع إنتر ميلان. في وقت استقرت إدارة النصر السعودي على تأجيل ملف تجديد عقد بروزوفيتش، وعدم حسمه لحين اقتراب الموسم من نهايته.بينما تترقب إدارة النصر اتضاح الرؤية بشأن بعض الملفات داخل النادي السعودي، على رأسها الميزانية المالية الخاصة بالنادي، وإمكانية إيجاد عرض مناسب لرحيل الحارس البرازيلي ماتيوس بينتو وتوفير راتبه السنوي.وأوضحت التقارير الصحفية أن ملف تجديد بروزوفيتش أسهل بكثير من تسويق الحارس بينتو وتسوية عقده، وهو الأمر الذي يعد الشغل الشاغل بالنسبة لإدارة النصر في الفترة الأخيرة. ويشار إلى أن مارسيلو بروزوفيتش قد انضم إلى النصر السعودي في صيف 2023 قادما من إنتر ميلان الإيطالي.
النصر السعودي يتخذ قرارا جديدا بشأن "بروزوفيتش"

اتخذت إدارة نادي النصر السعودي قرارا جديدا بشأن تجديد عقد لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن اسم بروزوفيتش قد ارتبط بالعودة للدوري الإيطالي، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، في ظل اهتمام عدة أندية على رأسها يوفنتوس بعد أن لعب لسنوات مع إنتر ميلان.
في وقت استقرت إدارة النصر السعودي على تأجيل ملف تجديد عقد بروزوفيتش، وعدم حسمه لحين اقتراب الموسم من نهايته.
بينما تترقب إدارة النصر اتضاح الرؤية بشأن بعض الملفات داخل النادي السعودي، على رأسها الميزانية المالية الخاصة بالنادي، وإمكانية إيجاد عرض مناسب لرحيل الحارس البرازيلي ماتيوس بينتو وتوفير راتبه السنوي.
وأوضحت التقارير الصحفية أن ملف تجديد بروزوفيتش أسهل بكثير من تسويق الحارس بينتو وتسوية عقده، وهو الأمر الذي يعد الشغل الشاغل بالنسبة لإدارة النصر في الفترة الأخيرة.
ويشار إلى أن مارسيلو بروزوفيتش قد انضم إلى النصر السعودي في صيف 2023 قادما من إنتر ميلان الإيطالي.
