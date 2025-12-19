https://sarabic.ae/20251219/وزير-تونسي-سابق-خطاب-بوتين-غطى-جوانب-كثيرة-ومتعددة-ذات-بعد-استراتيجي-بالنسبة-لروسيا-1108358496.html

وزير تونسي سابق: خطاب بوتين غطى جوانب كثيرة ومتعددة ذات بعد استراتيجي بالنسبة لروسيا

وزير تونسي سابق: خطاب بوتين غطى جوانب كثيرة ومتعددة ذات بعد استراتيجي بالنسبة لروسيا

أكد الوزير التونسي السابق والباحث في الشأن الدولي من لندن، الدكتور رفيق عبد السلام، تعليقا على خطاب بوتين، أن "الخطاب يحمل أكثر من رؤية في موضوع النزاع مع... 19.12.2025, سبوتنيك عربي

وعن الرسائل السياسية والاستراتيجية التي أراد بوتين إيصالها من خطابه، قال عبد السلام، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "إنه في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، من الواضح أن التوازنات العسكرية، كما ذكر بوتين، تميل لصالح روسيا، وبالتالي المراهنة على حسم عسكري من طرف أوكرانيا أمر صعب"، لافتًا إلى أن "الرسالة الثانية تخص العلاقة مع أوروبا والحلف الأطلسي، فهناك دعوة من بوتين لمعالجة الأزمات القائمة بروح التوافق والابتعاد عن نزاعات التسلح"، مضيفًا: "فيما يخص علاقة روسيا بالحلف الأطلسي، فهي ليست مفيدة لا للاستقرار ولا للتوازن في أوروبا وعلى المستوى العالمي". وحول حديث كييف عن نشر قوات على الأراضي الأوكرانية، رأى أن "ثمة مبالغة في العودة إلى أجواء الحرب الباردة"، لافتا إلى أن "توجه أوروبا إلى التسلح يزيد من إرهاقها اقتصاديا، بحجة أنها مهددة من روسيا"، مضيفًا: "بدا الأمر واضحا أن بوتين يريد تسوية سياسية للنزاع مع أوكرانيا وتوافقات وترتيبات سياسية مع أوروبا، ما سيعود بالفائدة على الطرفين".وفي ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الذي تحدث عنه الرئيس الروسي رغم العقوبات، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "هذا دليل على أن الحصار الاقتصادي لم يجد نفعا"، قائلا إن "نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة واحد في المئة رقم يلفت الانتباه، ويدل على أن روسيا تمكنت من الالتفاف على هذه العقوبات".وشدد عبد السلام على أن "القول بأن روسيا معزولة، يصلح في الدعاية السياسية الإعلامية ولا يستند إلى معطيات صلبة على أرض الواقع"، لافتا إلى "تأكيد بوتين أن روسيا في موقع الفعل وصناعة القرار على الساحة الدولية وأوروبا وهي تعيد ترتيب أولوياتها"، داعيا "لتضافر الجهود لوقف هذا الصراع".وتعليقا على إعلان بوتين في خاطبه أن أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل، شدد عبد السلام على أن "لا مصلحة لأوروبا اليوم أن تتحرك باتجاه عزل أو محاصرة كالينينغراد، وهذا سيكون وصفة سحرية لتعميق النزاع، وبالتالي الإقبال على مثل هذه الخطوة ستتولد عنها نتائج عسكرية واستراتيجية مضرة للجميع، لأن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي".وأكد عبد السلام أن "الولايات المتحدة لها اعتبارات وأولويات خاصة وهي تريد استمالة روسيا في إطار الترتيبات الجديدة للوضع الدولي"، متوقعا "استئناف الحوار على الأرضية التي بدأت قبل أشهر قليلة من بداية الحوار بين موسكو وواشنطن"، مرجحا أن "يتراجع العناد الأوروبي مع عامل الزمن إذا صمم الأمريكيون على المضي في هذه الصفقة".بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيابوتين: لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام

