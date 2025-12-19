وزير تونسي سابق: خطاب بوتين غطى جوانب كثيرة ومتعددة ذات بعد استراتيجي بالنسبة لروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تركيا لا ترغب في اللجوء لعمل عسكري ضد "قسد"، وموسكو تؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251219/وزير-تونسي-سابق-خطاب-بوتين-غطى-جوانب-كثيرة-ومتعددة-ذات-بعد-استراتيجي-بالنسبة-لروسيا-1108358496.html
وزير تونسي سابق: خطاب بوتين غطى جوانب كثيرة ومتعددة ذات بعد استراتيجي بالنسبة لروسيا
وزير تونسي سابق: خطاب بوتين غطى جوانب كثيرة ومتعددة ذات بعد استراتيجي بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد الوزير التونسي السابق والباحث في الشأن الدولي من لندن، الدكتور رفيق عبد السلام، تعليقا على خطاب بوتين، أن "الخطاب يحمل أكثر من رؤية في موضوع النزاع مع... 19.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-19T19:00+0000
2025-12-19T19:00+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325859_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_b9e994215dd330fda611e6dec0ecf6a8.jpg
وعن الرسائل السياسية والاستراتيجية التي أراد بوتين إيصالها من خطابه، قال عبد السلام، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "إنه في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، من الواضح أن التوازنات العسكرية، كما ذكر بوتين، تميل لصالح روسيا، وبالتالي المراهنة على حسم عسكري من طرف أوكرانيا أمر صعب"، لافتًا إلى أن "الرسالة الثانية تخص العلاقة مع أوروبا والحلف الأطلسي، فهناك دعوة من بوتين لمعالجة الأزمات القائمة بروح التوافق والابتعاد عن نزاعات التسلح"، مضيفًا: "فيما يخص علاقة روسيا بالحلف الأطلسي، فهي ليست مفيدة لا للاستقرار ولا للتوازن في أوروبا وعلى المستوى العالمي". وحول حديث كييف عن نشر قوات على الأراضي الأوكرانية، رأى أن "ثمة مبالغة في العودة إلى أجواء الحرب الباردة"، لافتا إلى أن "توجه أوروبا إلى التسلح يزيد من إرهاقها اقتصاديا، بحجة أنها مهددة من روسيا"، مضيفًا: "بدا الأمر واضحا أن بوتين يريد تسوية سياسية للنزاع مع أوكرانيا وتوافقات وترتيبات سياسية مع أوروبا، ما سيعود بالفائدة على الطرفين".وفي ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الذي تحدث عنه الرئيس الروسي رغم العقوبات، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "هذا دليل على أن الحصار الاقتصادي لم يجد نفعا"، قائلا إن "نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة واحد في المئة رقم يلفت الانتباه، ويدل على أن روسيا تمكنت من الالتفاف على هذه العقوبات".وشدد عبد السلام على أن "القول بأن روسيا معزولة، يصلح في الدعاية السياسية الإعلامية ولا يستند إلى معطيات صلبة على أرض الواقع"، لافتا إلى "تأكيد بوتين أن روسيا في موقع الفعل وصناعة القرار على الساحة الدولية وأوروبا وهي تعيد ترتيب أولوياتها"، داعيا "لتضافر الجهود لوقف هذا الصراع".وتعليقا على إعلان بوتين في خاطبه أن أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل، شدد عبد السلام على أن "لا مصلحة لأوروبا اليوم أن تتحرك باتجاه عزل أو محاصرة كالينينغراد، وهذا سيكون وصفة سحرية لتعميق النزاع، وبالتالي الإقبال على مثل هذه الخطوة ستتولد عنها نتائج عسكرية واستراتيجية مضرة للجميع، لأن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي".وأكد عبد السلام أن "الولايات المتحدة لها اعتبارات وأولويات خاصة وهي تريد استمالة روسيا في إطار الترتيبات الجديدة للوضع الدولي"، متوقعا "استئناف الحوار على الأرضية التي بدأت قبل أشهر قليلة من بداية الحوار بين موسكو وواشنطن"، مرجحا أن "يتراجع العناد الأوروبي مع عامل الزمن إذا صمم الأمريكيون على المضي في هذه الصفقة".بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيابوتين: لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام
https://sarabic.ae/20251219/الخط-المباشر-مع-بوتين-يسجل-رقما-قياسيا-في-عدد-استفسارات-المواطنين--1108348982.html
https://sarabic.ae/20251219/بوتين-أي-حصار-لمقاطعة-كالينينغراد-قد-يؤدي-إلى-صراع-شامل-1108346186.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/13/1108325859_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_01efa870ccb4888fb7f506276b2676e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

وزير تونسي سابق: خطاب بوتين غطى جوانب كثيرة ومتعددة ذات بعد استراتيجي بالنسبة لروسيا

19:00 GMT 19.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورنتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين
نتائج العام 2025 مع فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الوزير التونسي السابق والباحث في الشأن الدولي من لندن، الدكتور رفيق عبد السلام، تعليقا على خطاب بوتين، أن "الخطاب يحمل أكثر من رؤية في موضوع النزاع مع أوكرانيا والعلاقة مع دول أوروبا والتوازنات العالمية الدولية، كما أنه غطى جوانب كثيرة متعددة ومتنوعة تشغل السياسة الروسية وذات بعد استراتيجي بالنسبة لروسيا".
وعن الرسائل السياسية والاستراتيجية التي أراد بوتين إيصالها من خطابه، قال عبد السلام، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "إنه في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، من الواضح أن التوازنات العسكرية، كما ذكر بوتين، تميل لصالح روسيا، وبالتالي المراهنة على حسم عسكري من طرف أوكرانيا أمر صعب"، لافتًا إلى أن "الرسالة الثانية تخص العلاقة مع أوروبا والحلف الأطلسي، فهناك دعوة من بوتين لمعالجة الأزمات القائمة بروح التوافق والابتعاد عن نزاعات التسلح"، مضيفًا: "فيما يخص علاقة روسيا بالحلف الأطلسي، فهي ليست مفيدة لا للاستقرار ولا للتوازن في أوروبا وعلى المستوى العالمي".
وحول حديث كييف عن نشر قوات على الأراضي الأوكرانية، رأى أن "ثمة مبالغة في العودة إلى أجواء الحرب الباردة"، لافتا إلى أن "توجه أوروبا إلى التسلح يزيد من إرهاقها اقتصاديا، بحجة أنها مهددة من روسيا"، مضيفًا: "بدا الأمر واضحا أن بوتين يريد تسوية سياسية للنزاع مع أوكرانيا وتوافقات وترتيبات سياسية مع أوروبا، ما سيعود بالفائدة على الطرفين".
وأكد أن "هذا الخطاب موجه للتواصل مع المواطنين داخل روسيا وللرأي العام الأوروبي والعالمي"، معتبرا أنه "خطاب تأطيري للرأي العام الروسي، لكنه يحمل رسائل على المستوى الإقليمي والعالمي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
"الخط المباشر" مع بوتين يسجل رقما قياسيا في عدد استفسارات المواطنين
13:38 GMT
وفي ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الذي تحدث عنه الرئيس الروسي رغم العقوبات، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "هذا دليل على أن الحصار الاقتصادي لم يجد نفعا"، قائلا إن "نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة واحد في المئة رقم يلفت الانتباه، ويدل على أن روسيا تمكنت من الالتفاف على هذه العقوبات".
وشدد عبد السلام على أن "القول بأن روسيا معزولة، يصلح في الدعاية السياسية الإعلامية ولا يستند إلى معطيات صلبة على أرض الواقع"، لافتا إلى "تأكيد بوتين أن روسيا في موقع الفعل وصناعة القرار على الساحة الدولية وأوروبا وهي تعيد ترتيب أولوياتها"، داعيا "لتضافر الجهود لوقف هذا الصراع".
وأكد أن "الطرف الأمريكي مصر وراغب في تسوية ما مع روسيا في إطار مراعاة التوازنات العسكرية، وبالتالي فإن المسألة مسألة وقت، ونحن ذاهبون إلى تسوية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2025
بوتين: أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل
13:03 GMT
وتعليقا على إعلان بوتين في خاطبه أن أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل، شدد عبد السلام على أن "لا مصلحة لأوروبا اليوم أن تتحرك باتجاه عزل أو محاصرة كالينينغراد، وهذا سيكون وصفة سحرية لتعميق النزاع، وبالتالي الإقبال على مثل هذه الخطوة ستتولد عنها نتائج عسكرية واستراتيجية مضرة للجميع، لأن روسيا لن تبقى مكتوفة الأيدي".
وأكد عبد السلام أن "الولايات المتحدة لها اعتبارات وأولويات خاصة وهي تريد استمالة روسيا في إطار الترتيبات الجديدة للوضع الدولي"، متوقعا "استئناف الحوار على الأرضية التي بدأت قبل أشهر قليلة من بداية الحوار بين موسكو وواشنطن"، مرجحا أن "يتراجع العناد الأوروبي مع عامل الزمن إذا صمم الأمريكيون على المضي في هذه الصفقة".
بوتين: روسيا مستعدة لبحث سبل ضمان أمن الانتخابات في أوكرانيا
بوتين: لن تكون هناك عمليات عسكرية خاصة جديدة إذا تعامل الغرب مع روسيا باحترام
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала