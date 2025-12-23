https://sarabic.ae/20251223/مصر-بصدد-الحصول-على-27-مليار-دولار-من-صندوق-النقدما-الانعكاسات-الاقتصادية؟-1108504116.html

مصر بصدد الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد...ما الانعكاسات الاقتصادية؟

مصر بصدد الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد...ما الانعكاسات الاقتصادية؟

قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في مصر سجل نموا بنسبة 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق، وفق بيانات رسمية.

كما توصل فريق صندوق النقد الدولي والجانب المصري إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج "التسهيل الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "برنامج الصمود والاستدامة" (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، في توقيت يصفه الخبراء بأنه يمثل أهمية كبيرة. هل تحتاج مصر إلى سيولة دولارية؟من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري علي متولي: "إن الحصول على تمويلات من صندوق النقد ليس مجرد سيولة إضافية، لكنه قبل أي شيء تأمين شبكة أمان وتمويل مُيسّر في لحظة يكمل فيها الاقتصاد الخروج التدريجي من أزمة كبيرة في التضخم وسعر الصرف".ويرى متولي أن "هذه التمويلات تخفف ضغط خدمة الدين الخارجي وتبعث برسالة للأسواق أن برنامج الإصلاح متواصل على المسار بشهادة الصندوق نفسه".مع ارتفاع الاحتياطي الدولاري مؤخرا، برزت عدت تساؤلات في مقدمتها ما إن كانت القاهرة في حاجة لسيولة دولارية إضافية؟، وهنا يوضح الخبير الاقتصادي أن" الاحتياج ليس كميا فقط، خاصة أن جزءا من الاحتياطي ناتج عن صفقات استثنائية واستثمارات كبيرة وجزء متأثر بتقييم الذهب وعوامل محاسبية، بينما المطلوب هو تمويل مستدام متوسط وطويل الأجل يضمن سداد الالتزامات الخارجية بسهولة، ويحمي استقرار سعر الصرف، حال حدوث أي هزة عالمية أو إقليمية".طبقة حماية إضافيةولفت متولى إلى أن "تمويل الصندوق في هذه الحالة يعمل كـطبقة حماية إضافية ويقلل تكلفة الاقتراض من أسواق السندات،إذ يحسن التصنيف الائتماني ونظرة المستثمرين لمخاطر الاستثمار في مصر".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الآثار الإيجابية المباشرة للخطوة تتمثل في زيادة الثقة بشأن قدرة مصر على استكمال برنامج الإصلاح، ودعم استقرار سوق الصرف، وتحسين شهية المستثمرين في أدوات الدين، والأسهم وتوفير هامش مالي لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر المرتبطة ببرنامج الصلابة والاستدامة.بشأن التخوفات المحتملة، يقول متولي أنها "مستمرة في ثلاثة ملفات، أولها أن يتحول الاعتماد على تمويل الصندوق والتمويل الخارجي إلى حل دائم، دون الاعتماد على اقتصاد يقوده الاستثمار الخاص والصادرات".وأضاف متولي: "يتمثل التخوف الثاني في شروط الإصلاح، والتي يمكن أن ترفع أسعار الطاقة إلى موجات تضخمية جديدة،إذا لم تصاحبها حماية اجتماعية ذكية، بالإضافة للتخوف الثالث المرتبط بـ البطء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بعد الحصول على الشريحة بما يعيد حالة الترقب وعدم اليقين لدى المستثمرين:.ترتيب الأولوياتبدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة يتجاوز كونه بيانا رسميا لأنه يرسل إشارة ثقة مؤقتة في مسار الاستقرار، تمهيدا لرفع الاتفاق إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، ثم صرف نحو 2.7 مليار دولار موزعة بين برنامج التسهيل الممدد وبرنامج الصمود والاستدامة".ويرى المصري أن "هذه الخطوات الإجرائية قد تبدو روتينية، لكنها عمليا تمنح الحكومة نافذة زمنية هامة لترتيب الأولويات المالية والنقدية".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه إلتزامات خارجية مرتفعة، وعجزا في الميزان التجاري، وضغطا مستمرا على سعر الصرف الذي يدور حول 47.6 جنيها للدولار.وبين المصري أن "الأثر الإيجابي الأوضح للاتفاق يتمثل في تهدئة الأسواق، وخفض علاوة المخاطر، وهو بذلك ينعكس على قدرة الدولة والبنوك على إدارة الدين، خصوصا في ظل فائدة ما زالت عالية ترفع تكلفة الاقتراض، لكنها في الوقت نفسه تساعد على كبح التضخم الذي تراجع إلى 12.3% بعد أن كان عند مستويات قياسية".ويرى أن التحسن الحالي يحمل طابعا مختلطا، جزء منه هيكلي مرتبط بالإصلاحات، وجزء آخر مؤقت يعتمد على استمرار الدعم الخارجي، وهذا يجعلنا حذرين الى حد ما.اتفاق سابقوتوصلت مصر في مارس/آذار 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.وتمكنت مصر وفق صندوق النقد من تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، وقالت إن ذلك كان مدفوعا بأداء قوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% بفضل إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية.

