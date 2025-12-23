مصر بصدد الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد...ما الانعكاسات الاقتصادية؟

عربي
كما توصل فريق صندوق النقد الدولي والجانب المصري إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج "التسهيل الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "برنامج الصمود والاستدامة" (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، في توقيت يصفه الخبراء بأنه يمثل أهمية كبيرة. هل تحتاج مصر إلى سيولة دولارية؟من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري علي متولي: "إن الحصول على تمويلات من صندوق النقد ليس مجرد سيولة إضافية، لكنه قبل أي شيء تأمين شبكة أمان وتمويل مُيسّر في لحظة يكمل فيها الاقتصاد الخروج التدريجي من أزمة كبيرة في التضخم وسعر الصرف".ويرى متولي أن "هذه التمويلات تخفف ضغط خدمة الدين الخارجي وتبعث برسالة للأسواق أن برنامج الإصلاح متواصل على المسار بشهادة الصندوق نفسه".مع ارتفاع الاحتياطي الدولاري مؤخرا، برزت عدت تساؤلات في مقدمتها ما إن كانت القاهرة في حاجة لسيولة دولارية إضافية؟، وهنا يوضح الخبير الاقتصادي أن" الاحتياج ليس كميا فقط، خاصة أن جزءا من الاحتياطي ناتج عن صفقات استثنائية واستثمارات كبيرة وجزء متأثر بتقييم الذهب وعوامل محاسبية، بينما المطلوب هو تمويل مستدام متوسط وطويل الأجل يضمن سداد الالتزامات الخارجية بسهولة، ويحمي استقرار سعر الصرف، حال حدوث أي هزة عالمية أو إقليمية".طبقة حماية إضافيةولفت متولى إلى أن "تمويل الصندوق في هذه الحالة يعمل كـطبقة حماية إضافية ويقلل تكلفة الاقتراض من أسواق السندات،إذ يحسن التصنيف الائتماني ونظرة المستثمرين لمخاطر الاستثمار في مصر".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الآثار الإيجابية المباشرة للخطوة تتمثل في زيادة الثقة بشأن قدرة مصر على استكمال برنامج الإصلاح، ودعم استقرار سوق الصرف، وتحسين شهية المستثمرين في أدوات الدين، والأسهم وتوفير هامش مالي لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر المرتبطة ببرنامج الصلابة والاستدامة.بشأن التخوفات المحتملة، يقول متولي أنها "مستمرة في ثلاثة ملفات، أولها أن يتحول الاعتماد على تمويل الصندوق والتمويل الخارجي إلى حل دائم، دون الاعتماد على اقتصاد يقوده الاستثمار الخاص والصادرات".وأضاف متولي: "يتمثل التخوف الثاني في شروط الإصلاح، والتي يمكن أن ترفع أسعار الطاقة إلى موجات تضخمية جديدة،إذا لم تصاحبها حماية اجتماعية ذكية، بالإضافة للتخوف الثالث المرتبط بـ البطء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بعد الحصول على الشريحة بما يعيد حالة الترقب وعدم اليقين لدى المستثمرين:.ترتيب الأولوياتبدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة يتجاوز كونه بيانا رسميا لأنه يرسل إشارة ثقة مؤقتة في مسار الاستقرار، تمهيدا لرفع الاتفاق إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، ثم صرف نحو 2.7 مليار دولار موزعة بين برنامج التسهيل الممدد وبرنامج الصمود والاستدامة".ويرى المصري أن "هذه الخطوات الإجرائية قد تبدو روتينية، لكنها عمليا تمنح الحكومة نافذة زمنية هامة لترتيب الأولويات المالية والنقدية".وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه إلتزامات خارجية مرتفعة، وعجزا في الميزان التجاري، وضغطا مستمرا على سعر الصرف الذي يدور حول 47.6 جنيها للدولار.وبين المصري أن "الأثر الإيجابي الأوضح للاتفاق يتمثل في تهدئة الأسواق، وخفض علاوة المخاطر، وهو بذلك ينعكس على قدرة الدولة والبنوك على إدارة الدين، خصوصا في ظل فائدة ما زالت عالية ترفع تكلفة الاقتراض، لكنها في الوقت نفسه تساعد على كبح التضخم الذي تراجع إلى 12.3% بعد أن كان عند مستويات قياسية".ويرى أن التحسن الحالي يحمل طابعا مختلطا، جزء منه هيكلي مرتبط بالإصلاحات، وجزء آخر مؤقت يعتمد على استمرار الدعم الخارجي، وهذا يجعلنا حذرين الى حد ما.اتفاق سابقوتوصلت مصر في مارس/آذار 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.وتمكنت مصر وفق صندوق النقد من تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، وقالت إن ذلك كان مدفوعا بأداء قوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% بفضل إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية.
الأخبار
20:37 GMT 23.12.2025
قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في مصر سجل نموا بنسبة 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق، وفق بيانات رسمية.
كما توصل فريق صندوق النقد الدولي والجانب المصري إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج "التسهيل الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار "برنامج الصمود والاستدامة" (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، في توقيت يصفه الخبراء بأنه يمثل أهمية كبيرة.

وفق بيان رسمي، قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر،أمس الإثنين، إن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، وأن هذا الاستقرار تحقق في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد، خاصة في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط".

مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
مصر تسجل أعلى احتياطي نقدي في تاريخها
19:27 GMT

هل تحتاج مصر إلى سيولة دولارية؟

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري علي متولي: "إن الحصول على تمويلات من صندوق النقد ليس مجرد سيولة إضافية، لكنه قبل أي شيء تأمين شبكة أمان وتمويل مُيسّر في لحظة يكمل فيها الاقتصاد الخروج التدريجي من أزمة كبيرة في التضخم وسعر الصرف".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "تحسن الاحتياطي ووصوله لمستويات تاريخية يتزامن مع الالتزامات الخارجية الكبيرة في 2026-2027، والتي تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل منخفضة التكلفة تقلل الاعتماد على الأسواق الدولية، مرتفعة الفائدة".
ويرى متولي أن "هذه التمويلات تخفف ضغط خدمة الدين الخارجي وتبعث برسالة للأسواق أن برنامج الإصلاح متواصل على المسار بشهادة الصندوق نفسه".
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي
أمس, 23:34 GMT
مع ارتفاع الاحتياطي الدولاري مؤخرا، برزت عدت تساؤلات في مقدمتها ما إن كانت القاهرة في حاجة لسيولة دولارية إضافية؟، وهنا يوضح الخبير الاقتصادي أن" الاحتياج ليس كميا فقط، خاصة أن جزءا من الاحتياطي ناتج عن صفقات استثنائية واستثمارات كبيرة وجزء متأثر بتقييم الذهب وعوامل محاسبية، بينما المطلوب هو تمويل مستدام متوسط وطويل الأجل يضمن سداد الالتزامات الخارجية بسهولة، ويحمي استقرار سعر الصرف، حال حدوث أي هزة عالمية أو إقليمية".

طبقة حماية إضافية

ولفت متولى إلى أن "تمويل الصندوق في هذه الحالة يعمل كـطبقة حماية إضافية ويقلل تكلفة الاقتراض من أسواق السندات،إذ يحسن التصنيف الائتماني ونظرة المستثمرين لمخاطر الاستثمار في مصر".
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب استثمارات بقيمة 13 مليار دولار
16 ديسمبر, 12:53 GMT
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الآثار الإيجابية المباشرة للخطوة تتمثل في زيادة الثقة بشأن قدرة مصر على استكمال برنامج الإصلاح، ودعم استقرار سوق الصرف، وتحسين شهية المستثمرين في أدوات الدين، والأسهم وتوفير هامش مالي لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر المرتبطة ببرنامج الصلابة والاستدامة.
وبين الخبير الاقتصادي أن الانعكاسات الإيجابية على المدى المتوسط، حال التسريع الحقيقي لملف تخارج الدولة، وتمكين القطاع الخاص، ينعكس في نمو الاستثمار والتشغيل وليس في الأرقام الكلية فقط.
بشأن التخوفات المحتملة، يقول متولي أنها "مستمرة في ثلاثة ملفات، أولها أن يتحول الاعتماد على تمويل الصندوق والتمويل الخارجي إلى حل دائم، دون الاعتماد على اقتصاد يقوده الاستثمار الخاص والصادرات".
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
مصر تحقق إنجازا عربيا في مجال البترول
14 ديسمبر, 14:44 GMT
وأضاف متولي: "يتمثل التخوف الثاني في شروط الإصلاح، والتي يمكن أن ترفع أسعار الطاقة إلى موجات تضخمية جديدة،إذا لم تصاحبها حماية اجتماعية ذكية، بالإضافة للتخوف الثالث المرتبط بـ البطء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بعد الحصول على الشريحة بما يعيد حالة الترقب وعدم اليقين لدى المستثمرين:.

ترتيب الأولويات

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، هاني أبو الفتوح، إن "إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة يتجاوز كونه بيانا رسميا لأنه يرسل إشارة ثقة مؤقتة في مسار الاستقرار، تمهيدا لرفع الاتفاق إلى المجلس التنفيذي لاعتماده، ثم صرف نحو 2.7 مليار دولار موزعة بين برنامج التسهيل الممدد وبرنامج الصمود والاستدامة".
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مصر تعلن تراجع ديونها الخارجية مليارات الدولارات
8 ديسمبر, 12:41 GMT
ويرى المصري أن "هذه الخطوات الإجرائية قد تبدو روتينية، لكنها عمليا تمنح الحكومة نافذة زمنية هامة لترتيب الأولويات المالية والنقدية".
وأضاف المصري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الاحتياطي ارتفع إلى حوالي 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لكن السؤال الأهم هو هل هذا الاحتياطي يترجم وفرة دائمة أم تحسنا مدعوما بتدفقات استثنائية؟".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه إلتزامات خارجية مرتفعة، وعجزا في الميزان التجاري، وضغطا مستمرا على سعر الصرف الذي يدور حول 47.6 جنيها للدولار.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
الرئيس المصري يوافق على قرض جديد بنصف مليار دولار من البنك الدولي
27 أبريل, 09:36 GMT
وبين المصري أن "الأثر الإيجابي الأوضح للاتفاق يتمثل في تهدئة الأسواق، وخفض علاوة المخاطر، وهو بذلك ينعكس على قدرة الدولة والبنوك على إدارة الدين، خصوصا في ظل فائدة ما زالت عالية ترفع تكلفة الاقتراض، لكنها في الوقت نفسه تساعد على كبح التضخم الذي تراجع إلى 12.3% بعد أن كان عند مستويات قياسية".
وأشار المصري إلى أن المعادلة الصعبة تتمثل في استقرار نقدي نسبي مقابل عبء تمويلي ثقيل، في المقابل، لا يمكن تجاهل التخوفات، كما أن الدين العام لا يزال عند نحو 82.9% من الناتج المحلي، والعجز المالي قائم، وأي تباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد يعيد الضغوط سريعا.
ويرى أن التحسن الحالي يحمل طابعا مختلطا، جزء منه هيكلي مرتبط بالإصلاحات، وجزء آخر مؤقت يعتمد على استمرار الدعم الخارجي، وهذا يجعلنا حذرين الى حد ما.
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
البنك الدولي يكشف حجم الديون المستحقة على مصر قبل نهاية 2025
27 يوليو, 07:42 GMT

اتفاق سابق

وتوصلت مصر في مارس/آذار 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وفي مارس من العام 2024، صرف الصندوق 1.2 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار، فيما شهد العام 2025 تحسنا من حيث الاحتياطي الدولاري في مصر.
وتمكنت مصر وفق صندوق النقد من تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، وقالت إن ذلك كان مدفوعا بأداء قوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% بفضل إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية.
