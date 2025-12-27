https://sarabic.ae/20251227/وزير-الدفاع-السعودي-يطالب-المجلس-الانتقالي-الجنوبي-بالانسحاب-من-حضرموت-والمهرة-1108622458.html
أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن "المملكة العربية السعودية، ملتزمة بدعم حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مع التأكيد على أن القضية الجنوبية ستظل حاضرة في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع".
ودعا الأمير خالد بن سلمان، "المجلس الانتقالي الجنوبي" إلى "إنهاء التصعيد العسكري وانسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمُهرة"، معتبرًا أن هذه الأحداث "أضرّت بالقضية الجنوبية العادلة وأدت إلى شق الصف في مواجهة العدو".ووفقًا للبيان، الذي نقلته وسائل إعلام سعودية رسمية، شدد وزير الدفاع السعودي على أن "حل القضية الجنوبية يتم بالتوافق والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة"، مشيرًا إلى أن "اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه في نوفمبر 2019، كفل مشاركة الجنوبيين في السلطة وفتح الطريق أمام حل عادل وشامل".وأضاف وزيرالدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان: "حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي، في هذه المرحلة الحساسة، تغليب صوت العقل"، محذرًا من أن التصعيد في حضرموت والمُهرة "أدى إلى أحداث مؤسفة شقت الصف وأعطى فرصة للمتربصين لتحقيق أهدافهم في اليمن والمنطقة".وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، بأن "أي تحركات عسكرية مخالفة لجهود خفض التصعيد في حضرموت، ستتم مواجهتها مباشرة بهدف حماية المدنيين وإنجاح الجهود السعودية - الإماراتية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد اللواء المالكي على "استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار".ويشهد مجلس القيادة اليمني، منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أزمة بين رئيسه رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الذي يقود "المجلس الانتقالي الجنوبي"، على خلفية سيطرة الأخير على مناطق شرقي اليمن، ضمن تحركاته لاستعادة الدولة، التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من البلاد، قبل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990.وبإحكام قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" قبضتها على محافظتي حضرموت والمُهرة، يكون المجلس قد فرض سيطرته فعليًا على 6 محافظات، بالإضافة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
