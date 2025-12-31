https://sarabic.ae/20251231/غيراسيموف-تم-تحرير-أكثر-من-700-كيلومتر-مربع-خلال-شهر--عاجل-1108754070.html

قائد الأركان الروسية: تحرير أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في ديسمبر

قائد الأركان الروسية: تحرير أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في ديسمبر

سبوتنيك عربي

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الذي شنه الجيش الروسي وصل إلى أعلى مستوى له حتى الآن في ديسمبر... 31.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-31T04:08+0000

2025-12-31T04:08+0000

2025-12-31T05:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg

وقام غيراسيموف بتفقد سير العمليات القتالية التي نفذتها وحدات عسكرية تابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أثناء عمله في مركز القيادة، استمع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إلى تقارير من قائد المجموعة، الفريق أول يفغيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي في منطقة المسؤولية، وكذلك من قادة الوحدات وغيرهم من المسؤولين حول نتائج العمليات القتالية".وأكد أن وتيرة توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف زادت في ديسمبر، وتم تحرير 7 بلدات. وأشاد بإنجازات قوات "الشمال" في إنشاء منطقة أمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف. وتابع: "وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتم إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لمقاطعتي سومي وخاركوف. في المجموع، تم السيطرة على حوالي 950 كيلومترا مربعا وتم تحرير 32 بلدة".بالإضافة إلى ذلك ، في مركز القيادة ، قدم غيراسيموف جوائز الدولة لجنود مجموعة قوات "الشمال" الذين ميزوا أنفسهم في المهام القتالية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يقطع خطوط الإمداد عن كتيبة أوكرانية في مقاطعة سومي"الأركان الروسية" تعلن تشكيل أول فرقة للدفاع الجوي الصاروخي مجهزة بمنظومة صواريخ "إس-500"الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا في أحد مراكز قيادة القوات المشتركة

https://sarabic.ae/20251229/بوتين-يعقد-اجتماعا-لبحث-الوضع-في-منطقة-العمليات-العسكرية-الخاصة-1108689186.html

https://sarabic.ae/20251212/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لاستسلام-عسكريين-أوكرانيين-في-ديميتروف-بجمهورية-دونيتسك-1108070134.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم