04:08 GMT 31.12.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 31.12.2025)
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الذي شنه الجيش الروسي وصل إلى أعلى مستوى له حتى الآن في ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن تم تحرير أكثر من 700 كيلومتر مربع خلال شهر.
وقام غيراسيموف بتفقد سير العمليات القتالية التي نفذتها وحدات عسكرية تابعة لمجموعة قوات "الشمال" الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أثناء عمله في مركز القيادة، استمع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إلى تقارير من قائد المجموعة، الفريق أول يفغيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي في منطقة المسؤولية، وكذلك من قادة الوحدات وغيرهم من المسؤولين حول نتائج العمليات القتالية".
ووفقا له فإن قوات المجموعة المشتركة تتقدم بثقة إلى عمق دفاعات العدو، وقال: "تم تحقيق أعلى معدل للتقدم في ديسمبر من هذا العام، وتم تحرير أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في غضون شهر".
وأكد أن وتيرة توسيع المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف زادت في ديسمبر، وتم تحرير 7 بلدات. وأشاد بإنجازات قوات "الشمال" في إنشاء منطقة أمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف.
وتابع: "وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتم إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لمقاطعتي سومي وخاركوف. في المجموع، تم السيطرة على حوالي 950 كيلومترا مربعا وتم تحرير 32 بلدة".
وقال غيراسيموف: "حدد الرئيس الروسي المهمام في العام المقبل لمواصلة توسيع المنطقة الأمنية لضمان حياة سلمية لسكان مقاطعتي بيلغورود وكورسك".
بالإضافة إلى ذلك ، في مركز القيادة ، قدم غيراسيموف جوائز الدولة لجنود مجموعة قوات "الشمال" الذين ميزوا أنفسهم في المهام القتالية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.