هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يؤكد لترامب عدم السماح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يؤكد لترامب عدم السماح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في الولايات المتحدة بأن بلاده لن... 01.01.2026

وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس إن "نتنياهو أكد لترامب أن إسرائيل لن تسمح بانخراط تركيا في القوة الدولية بغزة".وأضافت:"ترامب لم يرد خلال اللقاء على ذلك ولم يقل كلمته الأخيرة بشأن إشراك قوات تركية".يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يدعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة حتى نهاية 2027.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع. وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.عبر قبرص واليونان.. هل تنجح إسرائيل في الضغط على تركيا؟أكثر من نصف مليون شخص يتظاهرون في تركيا دعما لفلسطين... فيديو10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة

