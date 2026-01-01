https://sarabic.ae/20260101/هيئة-البث-الإسرائيلية-نتنياهو-يؤكد-لترامب-عدم-السماح-بمشاركة-تركيا-في-القوة-الدولية-بغزة-1108812286.html
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يؤكد لترامب عدم السماح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يؤكد لترامب عدم السماح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في الولايات المتحدة بأن بلاده لن... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T20:16+0000
2026-01-01T20:16+0000
2026-01-01T20:16+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
اسرائيل
أخبار تركيا اليوم
قوات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107558164_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_d819e3752e15809e698fd06066201d60.jpg
وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس إن "نتنياهو أكد لترامب أن إسرائيل لن تسمح بانخراط تركيا في القوة الدولية بغزة".وأضافت:"ترامب لم يرد خلال اللقاء على ذلك ولم يقل كلمته الأخيرة بشأن إشراك قوات تركية".يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يدعم خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة حتى نهاية 2027.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع. وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.عبر قبرص واليونان.. هل تنجح إسرائيل في الضغط على تركيا؟أكثر من نصف مليون شخص يتظاهرون في تركيا دعما لفلسطين... فيديو10 دول غربية تحذر من الوضع الكارثي في غزة
https://sarabic.ae/20251219/فيدان-رفض-إسرائيل-مشاركة-تركيا-في-قوة-الاستقرار-بقطاع-غزة-لا-يحسم-الأمر-1108326133.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107558164_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_52af900cb083e12656f3a810f93fd2da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم, قوات
العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم, قوات
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يؤكد لترامب عدم السماح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما في الولايات المتحدة بأن بلاده لن تسمح لتركيا بالمشاركة في القوة الدولية بقطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس إن "نتنياهو أكد لترامب أن إسرائيل لن تسمح بانخراط تركيا في القوة الدولية بغزة".
وأضافت:"ترامب لم يرد خلال اللقاء على ذلك ولم يقل كلمته الأخيرة بشأن إشراك قوات تركية".
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في وقت سابق، أن معارضة إسرائيل الشديدة لمشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة ليست حاسمة، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً أخرى معنية بالقرار، وأن أنقرة تتواصل معها بشكل مستمر.
19 ديسمبر 2025, 09:29 GMT
يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي، في 18 نوفمبر الماضي، القرار الأمريكي رقم 2803 الذي يدعم خطة الرئيس ترامب
لإنهاء الصراع، ويسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة للاستقرار في غزة حتى نهاية 2027.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع
.
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة
، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.