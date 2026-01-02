https://sarabic.ae/20260102/باحث-سياسي-سوري-الاتفاق-بين-الإدارة-الذاتية-ودمشق-لم-يفشل-لكنه-مهدد-1108840303.html

باحث سياسي سوري: الاتفاق بين "الإدارة الذاتية" ودمشق لم يفشل لكنه مهدد

أكد الباحث السياسي السوري، حسين عمر، أن مسار التفاوض بين "الإدارة الذاتية" والحكومة السورية لم يصل إلى طريق مسدود من الناحية التقنية. 02.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "عقبة التنفيذ" لا تزال تراوح مكانها بسبب نكوص السلطة في دمشق عن التزاماتها، وتدخل أطراف إقليمية لعرقلة أي تفاهمات سورية-سورية، وفق قوله.وأوضح عمر، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لم يقتصر على بند دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري كما يُشاع، بل اشتمل على ثمانية بنود أساسية وقعت عليها الحكومة، إلا أنها لم تطبق أيا منها حتى الآن.وأشار الباحث السياسي إلى أن أهم تلك البنود كان "وقف كافة الأعمال القتالية على الأراضي السورية"، مبينا أن الواقع جاء مخيبا للآمال؛ بالنظر لما وقع في مناطق الساحل والسويداء، وشنّ مجموعات مسلحة هجمات متكررة على مناطق شمال شرقي سوريا، في خرق فاضح لروح الاتفاق.وتابع "السلطة في دمشق تبنت دستورا ينقض جوهر ما تم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بهوية الدولة، حيث أصرت على تكريس الهوية الدينية والقومية الضيقة، بدلا من التوجه نحو دولة المواطنة".ويرى الباحث حسين عمر أن تنفيذ أي اتفاق لم يعد محصورا بين طرفين فقط (الإدارة الذاتية والمركز)، نظرا للتطورات الكبيرة التي طرأت على الخارطة السورية، وعلى رأسها الحراك الشعبي في السويداء والاحتجاجات في الساحل.وفي وقت سابق، أكد أحمد موفق زيدان، مستشار الشؤون الإعلامية للرئيس السوري أحمد الشرع، "ضيق الخيارات أمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، محملًا إياها "مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها في اتفاق 10 مارس/ آذار الماضي".وقال زيدان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة): "الخيارات مع "قسد" ضاقت، وعليها أن تتحمل مسؤولية عدم إيفائها بما وقّعت عليه، بحضور دول بوزن تركيا وأمريكا، في العاشر من مارس الماضي".جاءت التصريحات بعد الاشتباكات التي اندلعت، بين قوى الأمن الداخلي الكردية الـ"أسايش"، والقوات الحكومية السورية، في مناطق شمالي مدينة حلب، خاصة قرب أحياء الأشرفية ودواري شيحان والليرمون في وقت سابق.

