إعلام: إسرائيل تستكمل استعدادات إعادة فتح معبر رفح قريبا أمام دخول وخروج سكان غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: إسرائيل تستكمل استعدادات إعادة فتح معبر رفح قريبا أمام دخول وخروج سكان غزة
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية وأمريكية، بأن إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين قريباً، للسماح... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T12:16+0000
2026-01-04T12:16+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935871_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76cfc938a4e2e78788f7bd7b3ad5e73d.jpg
وذكرت الصحيفة أن الاستعدادات تكتمل لإعادة تشغيل المعبر بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك استجابة لضغوط أمريكية مكثفة لتنفيذ خطة السلام في غزة. وأكدت المنظومة الأمنية أن الهدف هو استئناف حركة المدنيين بشكل محكوم وآمن، مع منع دخول عناصر معادية. كان فتح المعبر مقرراً ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025، لكن التأجيل جاء بسبب خلافات حول عودة الرهائن والجثامين. ومع الضغط الأمريكي، يُتوقع اتخاذ القرار النهائي في مشاورات أمنية يعقدها نتنياهو قريباً.واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
إعلام: إسرائيل تستكمل استعدادات إعادة فتح معبر رفح قريبا أمام دخول وخروج سكان غزة

12:16 GMT 04.01.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIمعبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية وأمريكية، بأن إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في كلا الاتجاهين قريباً، للسماح بخروج وعودة سكان القطاع.
وذكرت الصحيفة أن الاستعدادات تكتمل لإعادة تشغيل المعبر بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك استجابة لضغوط أمريكية مكثفة لتنفيذ خطة السلام في غزة.
نقل جريح إلى مستشفى الأهلي إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
حصيلة ضحايا حرب إسرائيل في غزة تتجاوز 71 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023
10:25 GMT
وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، سيخضع العابرون في كلا الاتجاهين لفحوصات أمنية دقيقة، بما في ذلك فحص جسدي للداخلين إلى القطاع، وسيتم إنشاء موقع تفتيش إسرائيلي إضافي على الجانب الغزي لمراقبة الحركة.
وأكدت المنظومة الأمنية أن الهدف هو استئناف حركة المدنيين بشكل محكوم وآمن، مع منع دخول عناصر معادية.
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
صحة غزة تصدر توضيحا بشأن انتشار مرض "الليبتوسبيروزيس"
أمس, 16:45 GMT
كان فتح المعبر مقرراً ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025، لكن التأجيل جاء بسبب خلافات حول عودة الرهائن والجثامين.
ومع الضغط الأمريكي، يُتوقع اتخاذ القرار النهائي في مشاورات أمنية يعقدها نتنياهو قريباً.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفا مكثفا ثم عمليات برية داخل القطاع.
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
الأمم المتحدة: مليون شخص في غزة بحاجة ماسة لمساعدة في الإيواء
أمس, 07:20 GMT
ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.
وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتضمّن وقفا مؤقتا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
