الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على "العسكري العام لولاية الشام" في تنظيم "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، نجاح وحداتها المتخصصة، بالتنسيق والتعاون المباشر مع جهاز الاستخبارات العامة في البلاد، في إلقاء القبض على أحد أبرز... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "العملية الأمنية المحكمة نُفذت في محافظة حلب، قبل يومين، بعد فترة من المتابعة الدقيقة والرصد المكثف لتحركات المطلوب".وأشارت التفاصيل إلى أن "الوحدات الأمنية داهمت الموقع، الذي كان يتحصن فيه الإرهابي، حيث اندلع اشتباك مباشر انتهى بالسيطرة الكاملة على الموقع واعتقاله دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة المنفذة".وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، أن "هذه العملية النوعية تعكس التصميم الراسخ على دحر الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "الجهود المشتركة والمتواصلة أسفرت خلال الفترة الماضية عن اعتقال عدد من الولاة وتحييد آخرين، وأن الوزارة مستمرة في تكثيف عملياتها لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت الشهر الماضي، تنفيذ عملية أمنية دقيقة في بلدة البويضة بريف دمشق، أسفرت عن تحييد القيادي البارز في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، محمد شحادة، المكنى "أبو عمر شداد"، والذي يشغل منصب "والي حوران".وبحسب البيان، نفذت العملية الوحدات المختصة في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة ورصد ميداني محكم.وأكدت الداخلية السورية أن "أبو عمر شداد" كان يشكل خطرًا مباشرًا على أمن المنطقة وسلامة سكانها"، مشيرة إلى أن "العملية تؤكد فاعلية التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية الوطنية والشركاء الدوليين في توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية".وأوضحت الوزارة أن "هذه الإنجازات تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي"، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية "ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يتورط في المساس بأمن سوريا وسيادتها".وكانت وزارة الخارجية السورية، أكدت في بيان، "التزام سوريا بمكافحة تنظيم "داعش"، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية"، وأنها ستواصل "تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها"، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب.

