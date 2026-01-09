https://sarabic.ae/20260109/باحث-في-الشأن-الدولي-ضبط-النفس-الروسي-رسالة-سياسية-لا-مؤشر-ضعف-1109069602.html

باحث في الشأن الدولي: ضبط النفس الروسي رسالة سياسية وليست مؤشر ضعف

باحث في الشأن الدولي: ضبط النفس الروسي رسالة سياسية وليست مؤشر ضعف

تحدث الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور ناصر زيدان، عن آفاق التسوية السياسية والعسكرية في أوكرانيا

وقال زيدان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "اجتماع باريس وما صدر عنه من شروط جديدة أعادا مسار المفاوضات إلى المربعات الأولى، ولا سيما أن بعض الاقتراحات المطروحة صعبة المنال وقاسية، خاصة ما يتعلق بوجود قوات أمنية على الأراضي الأوكرانية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاستراتيجي الروسي، ولن تقبل به روسيا".ورأى زيدان أن ذلك "يعكس تباينات كبيرة بين شركاء حلف شمال الأطلسي، التي تتجه على ما يبدو، تصاعديًا وبمسارات أكثر تعقيدًا، خاصة في ضوء ما جرى في فنزويلا وما يتعلق بضم جزيرة غرينلاند".ولفت الباحث اللبناني إلى "إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيجاد تسوية، وأنه من المسلمات في المبادرة الأميركية مسألة التبدلات الجغرافية، التي لا يمكن الهروب منها"، مشيرًا إلى أنه "لا خيار أمام أوروبا سوى التمسك بالقانون الدولي، كما تفعل روسيا الحريصة على الاستقرار العام".وأشار زيدان إلى أن "ضبط النفس على الساحة الروسية لا يمكن تفسيره على أنه ضعف، والدليل أن روسيا توجه رسائلها في اللحظة المناسبة ميدانيًا وسياسيًا"، مؤكدًا أنها "لن تستغل ما يجري للذهاب نحو خيارات براغماتية متشددة، بل تشدد باستمرار على الحوار للوصول إلى حل، وتؤكد عدم وجود نوايا عدوانية تجاه أوروبا، وسعيها إلى إعادة العلاقات بين الجانبين إلى طبيعتها".

