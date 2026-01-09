باحث في الشأن الدولي: ضبط النفس الروسي رسالة سياسية وليست مؤشر ضعف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: ضبط النفس الروسي رسالة سياسية وليست مؤشر ضعف
باحث في الشأن الدولي: ضبط النفس الروسي رسالة سياسية وليست مؤشر ضعف
سبوتنيك عربي
تحدث الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور ناصر زيدان، عن آفاق التسوية السياسية والعسكرية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "ما جرى منذ بداية العام كان... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
ضبط النفس
أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
حصري
وقال زيدان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "اجتماع باريس وما صدر عنه من شروط جديدة أعادا مسار المفاوضات إلى المربعات الأولى، ولا سيما أن بعض الاقتراحات المطروحة صعبة المنال وقاسية، خاصة ما يتعلق بوجود قوات أمنية على الأراضي الأوكرانية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاستراتيجي الروسي، ولن تقبل به روسيا".ورأى زيدان أن ذلك "يعكس تباينات كبيرة بين شركاء حلف شمال الأطلسي، التي تتجه على ما يبدو، تصاعديًا وبمسارات أكثر تعقيدًا، خاصة في ضوء ما جرى في فنزويلا وما يتعلق بضم جزيرة غرينلاند".ولفت الباحث اللبناني إلى "إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيجاد تسوية، وأنه من المسلمات في المبادرة الأميركية مسألة التبدلات الجغرافية، التي لا يمكن الهروب منها"، مشيرًا إلى أنه "لا خيار أمام أوروبا سوى التمسك بالقانون الدولي، كما تفعل روسيا الحريصة على الاستقرار العام".وأشار زيدان إلى أن "ضبط النفس على الساحة الروسية لا يمكن تفسيره على أنه ضعف، والدليل أن روسيا توجه رسائلها في اللحظة المناسبة ميدانيًا وسياسيًا"، مؤكدًا أنها "لن تستغل ما يجري للذهاب نحو خيارات براغماتية متشددة، بل تشدد باستمرار على الحوار للوصول إلى حل، وتؤكد عدم وجود نوايا عدوانية تجاه أوروبا، وسعيها إلى إعادة العلاقات بين الجانبين إلى طبيعتها".
تابعنا عبر
حصري
تحدث الأكاديمي والباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور ناصر زيدان، عن آفاق التسوية السياسية والعسكرية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "ما جرى منذ بداية العام كان مفاجئًا، وكأن عقارب الساعة عادت إلى الوراء".
وقال زيدان في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "اجتماع باريس وما صدر عنه من شروط جديدة أعادا مسار المفاوضات إلى المربعات الأولى، ولا سيما أن بعض الاقتراحات المطروحة صعبة المنال وقاسية، خاصة ما يتعلق بوجود قوات أمنية على الأراضي الأوكرانية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاستراتيجي الروسي، ولن تقبل به روسيا".

وأوضح زيدان أن "قرار زيلينسكي بالتصعيد، نهاية العام (الماضي)، جاء بدعم من بعض الجهات الأوروبية بهدف التغطية على المسار الإيجابي للمفاوضات، وطرح أجندات جديدة على الطاولة تضمن مصالح زيلينسكي والأوروبيين، الذين يحاولون إثبات دورهم على الساحة الدولية من خلال تشجيعه على التمادي في بعض الأعمال العدائية".

رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ميلوني: على الاتحاد الأوروبي التحدث مع روسيا بشأن أوكرانيا
12:04 GMT
ورأى زيدان أن ذلك "يعكس تباينات كبيرة بين شركاء حلف شمال الأطلسي، التي تتجه على ما يبدو، تصاعديًا وبمسارات أكثر تعقيدًا، خاصة في ضوء ما جرى في فنزويلا وما يتعلق بضم جزيرة غرينلاند".

وأضاف: "الانتخابات في أكثر من دولة أوروبية، إلى جانب الانتخابات النصفية الأميركية، تؤثر في مسار التسويات وتدفع نحو تأجيل الحل إلى لحظة سياسية مناسبة"، معتبرًا أن "محاولات زيلينسكي تغيير الوقائع على الأرض عبر تسجيل نقاط ميدانية بهدف تعديل موازين القوى مستحيلة، كما أنها لا تصب في مصلحة الشعب الأوكراني غير المقتنع بهذا المستوى المرتفع من العداء مع روسيا".

ولفت الباحث اللبناني إلى "إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيجاد تسوية، وأنه من المسلمات في المبادرة الأميركية مسألة التبدلات الجغرافية، التي لا يمكن الهروب منها"، مشيرًا إلى أنه "لا خيار أمام أوروبا سوى التمسك بالقانون الدولي، كما تفعل روسيا الحريصة على الاستقرار العام".
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا من دون روسيا محكوم عليها بالفشل
أمس, 19:33 GMT

وأكد زيدان أن "استقرار أوروبا يتحقق عبر التفاهم مع روسيا، لا من خلال التصادم معها"، لافتًا إلى أن "جزءا كبيرا من الرأي العام الأوروبي لا يرغب في تصعيد المواجهة مع موسكو".

وأشار زيدان إلى أن "ضبط النفس على الساحة الروسية لا يمكن تفسيره على أنه ضعف، والدليل أن روسيا توجه رسائلها في اللحظة المناسبة ميدانيًا وسياسيًا"، مؤكدًا أنها "لن تستغل ما يجري للذهاب نحو خيارات براغماتية متشددة، بل تشدد باستمرار على الحوار للوصول إلى حل، وتؤكد عدم وجود نوايا عدوانية تجاه أوروبا، وسعيها إلى إعادة العلاقات بين الجانبين إلى طبيعتها".
