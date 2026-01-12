https://sarabic.ae/20260112/بينها-دولتان-عربيتان-أكبر-10-دول-مصدرة-للبنزين-لعام-2025-1109145668.html

بينها دولتان عربيتان.. أكبر 10 دول مصدرة للبنزين لعام 2025

بينها دولتان عربيتان.. أكبر 10 دول مصدرة للبنزين لعام 2025

شهدت قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين عالميا في عام 2025 تحولات ملحوظة مقارنة بعام 2024، حيث بلغ متوسط حجم الصادرات العالمية من البنزين المنقول بحريا خلال...

2026-01-12

2026-01-12T08:12+0000

2026-01-12T08:12+0000

دخلت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن نادي أكبر الدول المصدرة للبنزين في عام 2025 الفائت، وذلك بالرغم من تراجع صادرات كليهما في عام 2025 مقارنة بعام 2024.وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، حافظت كل من الولايات المتحدة وسنغافورة على صدارة التصنيف، واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 15% من الإجمالي العالمي لصادرات البنزين المنقول بحرا.ويظهر الترتيب التالي قائمة الدول العشر الأولى المصدرة للبنزين لعام 2025وسجلت صادرات الولايات المتحدة، نموا بنسبة تقارب 3%، أي ما يعادل نحو 18 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي صادراتها إلى 703 آلاف برميل يوميًّا في 2025، مقارنةً بـ685 ألف برميل في العام السابق.وعلى صعيد الترتيب العالمي، حافظت سنغافورة على مركزها كثاني أكبر مصدر للبنزين في 2025، رغم انخفاض صادراتها من 596 ألف برميل يوميا في 2024 إلى 556 ألف برميل في 2025، أي بتراجع نسبته نحو 7%..وفي تغيير لافت في المشهد العالمي، تصدرت كوريا الجنوبية المركز الثالث، متجاوزة هولندا التي كانت تتناوب مع سنغافورة على هذا المركز طوال العقد الماضي.وزير الطاقة الأمريكي: لا نقدم ضمانات أمنية للشركات العاملة في فنزويلا حاليامن النفط إلى الغاز والكهرباء... أكبر صفقات الطاقة في العراق خلال عام 2025

