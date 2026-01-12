https://sarabic.ae/20260112/بينها-دولتان-عربيتان-أكبر-10-دول-مصدرة-للبنزين-لعام-2025-1109145668.html
بينها دولتان عربيتان.. أكبر 10 دول مصدرة للبنزين لعام 2025
شهدت قائمة أكبر الدول المصدرة للبنزين عالميا في عام 2025 تحولات ملحوظة مقارنة بعام 2024، حيث بلغ متوسط حجم الصادرات العالمية من البنزين المنقول بحريا خلال...
دخلت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن نادي أكبر الدول المصدرة للبنزين في عام 2025 الفائت، وذلك بالرغم من تراجع صادرات كليهما في عام 2025 مقارنة بعام 2024.وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، حافظت كل من الولايات المتحدة وسنغافورة على صدارة التصنيف، واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 15% من الإجمالي العالمي لصادرات البنزين المنقول بحرا.ويظهر الترتيب التالي قائمة الدول العشر الأولى المصدرة للبنزين لعام 2025وسجلت صادرات الولايات المتحدة، نموا بنسبة تقارب 3%، أي ما يعادل نحو 18 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي صادراتها إلى 703 آلاف برميل يوميًّا في 2025، مقارنةً بـ685 ألف برميل في العام السابق.وعلى صعيد الترتيب العالمي، حافظت سنغافورة على مركزها كثاني أكبر مصدر للبنزين في 2025، رغم انخفاض صادراتها من 596 ألف برميل يوميا في 2024 إلى 556 ألف برميل في 2025، أي بتراجع نسبته نحو 7%..وفي تغيير لافت في المشهد العالمي، تصدرت كوريا الجنوبية المركز الثالث، متجاوزة هولندا التي كانت تتناوب مع سنغافورة على هذا المركز طوال العقد الماضي.
دخلت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ضمن نادي أكبر الدول المصدرة للبنزين
في عام 2025 الفائت، وذلك بالرغم من تراجع صادرات كليهما في عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وبحسب منصة "الطاقة" المتخصصة، حافظت كل من الولايات المتحدة وسنغافورة على صدارة التصنيف، واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 15% من الإجمالي العالمي لصادرات البنزين المنقول بحرا.
وشكلت هذه الدول العشر نحو 68% من إجمالي الصادرات العالمية، بما يعادل 3.19 مليون برميل يوميا.
ويظهر الترتيب التالي قائمة الدول العشر الأولى المصدرة للبنزين لعام 2025
الولايات المتحدة: 703 آلاف برميل يوميا.
سنغافورة: 556 ألف برميل يوميا.
كوريا الجنوبية: 344 ألف برميل يوميا.
هولندا: 342 ألف برميل يوميا.
الهند: 303 آلاف برميل يوميا.
السعودية: 240 ألف برميل يوميا.
الإمارات: 208 آلاف برميل يوميا.
الصين: 196 ألف برميل يوميا.
بلجيكا: 158 ألف برميل يوميا.
المملكة المتحدة: 142 ألف برميل يوميا.
ولوحظ تراجع كبير من صادرات البنزين المنقول بحريا من أكبر عشر دول مصدرة عام 2025، باستثناء ثلاث دول فقط وهي: الولايات المتحدة، والهند، والمملكة المتحدة.
وسجلت صادرات الولايات المتحدة
، نموا بنسبة تقارب 3%، أي ما يعادل نحو 18 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي صادراتها إلى 703 آلاف برميل يوميًّا في 2025، مقارنةً بـ685 ألف برميل في العام السابق.
وعلى صعيد الترتيب العالمي، حافظت سنغافورة على مركزها كثاني أكبر مصدر للبنزين في 2025، رغم انخفاض صادراتها من 596 ألف برميل يوميا في 2024 إلى 556 ألف برميل في 2025، أي بتراجع نسبته نحو 7%..
وفي تغيير لافت في المشهد العالمي، تصدرت كوريا الجنوبية المركز الثالث، متجاوزة هولندا التي كانت تتناوب مع سنغافورة على هذا المركز طوال العقد الماضي.