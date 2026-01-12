https://sarabic.ae/20260112/ترامب-زيلينسكي-لا-يملك-أي-أوراق-رابحة-1109157717.html

ترامب: زيلينسكي لا يملك أي "أوراق رابحة"

أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى أن "فلاديمير زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة، ولا يمكنه الاعتماد إلا على دعم الرئيس الأمريكي". 12.01.2026, سبوتنيك عربي

أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي، عن ما إذا كان زيلينسكي يملك أي أوراق رابحة حاليا.وأضاف أن "زيلينسكي لا يملك سوى دونالد ترامب".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "أعتقد أنه (بوتين) يرغب في إبرام صفقة".وذكر ترامب أنه خلال عملية التفاوض، كانت هناك حالات وافق فيها الزعيم الروسي على شروط التسوية المقترحة، بينما عارضها فلاديمير زيلينسكي.وأضاف ترامب: كانت هناك حالات أخرى كان فيها الوضع معكوسًا، أعتقد أن كليهما يرغب في التوصل إلى اتفاق الآن، ولكن سنرى.بكين ردا على تصريحات ترامب: دول أمريكا اللاتينية تمتلك الحق في اختيار شركائهاإيران تتهم واشنطن وتل أبيب بالتدخل في الاحتجاجات وتؤكد استمرار قنوات الاتصال

