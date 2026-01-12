عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي "أوراق رابحة"
أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى أن "فلاديمير زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة، ولا يمكنه الاعتماد إلا على دعم الرئيس الأمريكي".
أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي، عن ما إذا كان زيلينسكي يملك أي أوراق رابحة حاليا.وأضاف أن "زيلينسكي لا يملك سوى دونالد ترامب".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "أعتقد أنه (بوتين) يرغب في إبرام صفقة".وذكر ترامب أنه خلال عملية التفاوض، كانت هناك حالات وافق فيها الزعيم الروسي على شروط التسوية المقترحة، بينما عارضها فلاديمير زيلينسكي.وأضاف ترامب: كانت هناك حالات أخرى كان فيها الوضع معكوسًا، أعتقد أن كليهما يرغب في التوصل إلى اتفاق الآن، ولكن سنرى.
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي "أوراق رابحة"

12:15 GMT 12.01.2026
أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى أن "فلاديمير زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة، ولا يمكنه الاعتماد إلا على دعم الرئيس الأمريكي".
أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي، عن ما إذا كان زيلينسكي يملك أي أوراق رابحة حاليا.
وأضاف أن "زيلينسكي لا يملك سوى دونالد ترامب".

وشدد ترامب على أن "غياب دعم الرئيس الأمريكي سيكون كارثة حقيقية لزيلينسكي".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
العثور على جسم غامض في طريق موكب ترامب إلى واشنطن
11:09 GMT

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه مقتنع برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأوكراني.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "أعتقد أنه (بوتين) يرغب في إبرام صفقة".
وذكر ترامب أنه خلال عملية التفاوض، كانت هناك حالات وافق فيها الزعيم الروسي على شروط التسوية المقترحة، بينما عارضها فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف ترامب: كانت هناك حالات أخرى كان فيها الوضع معكوسًا، أعتقد أن كليهما يرغب في التوصل إلى اتفاق الآن، ولكن سنرى.
بكين ردا على تصريحات ترامب: دول أمريكا اللاتينية تمتلك الحق في اختيار شركائها
إيران تتهم واشنطن وتل أبيب بالتدخل في الاحتجاجات وتؤكد استمرار قنوات الاتصال
