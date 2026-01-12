https://sarabic.ae/20260112/ترامب-زيلينسكي-لا-يملك-أي-أوراق-رابحة-1109157717.html
أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى أن "فلاديمير زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة، ولا يمكنه الاعتماد إلا على دعم الرئيس الأمريكي". 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T12:15+0000
2026-01-12T12:15+0000
2026-01-12T12:15+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي، عن ما إذا كان زيلينسكي يملك أي أوراق رابحة حاليا.وأضاف أن "زيلينسكي لا يملك سوى دونالد ترامب".وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "أعتقد أنه (بوتين) يرغب في إبرام صفقة".وذكر ترامب أنه خلال عملية التفاوض، كانت هناك حالات وافق فيها الزعيم الروسي على شروط التسوية المقترحة، بينما عارضها فلاديمير زيلينسكي.وأضاف ترامب: كانت هناك حالات أخرى كان فيها الوضع معكوسًا، أعتقد أن كليهما يرغب في التوصل إلى اتفاق الآن، ولكن سنرى.
https://sarabic.ae/20260112/العثور-على-جسم-غامض-في-طريق-موكب-ترامب-إلى-واشنطن-1109155559.html
واشنطن
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي "أوراق رابحة"
أجاب الرئيس الأمريكي بالنفي، عن ما إذا كان زيلينسكي يملك أي أوراق رابحة حاليا.
وأضاف أن "زيلينسكي لا يملك سوى دونالد ترامب".
وشدد ترامب على أن "غياب دعم الرئيس الأمريكي سيكون كارثة حقيقية لزيلينسكي".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه مقتنع برغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الأوكراني.
وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة أمريكية: "أعتقد أنه (بوتين) يرغب في إبرام صفقة".
وذكر ترامب أنه خلال عملية التفاوض، كانت هناك حالات وافق فيها الزعيم الروسي على شروط التسوية المقترحة
، بينما عارضها فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف ترامب: كانت هناك حالات أخرى كان فيها الوضع معكوسًا، أعتقد أن كليهما يرغب في التوصل إلى اتفاق الآن، ولكن سنرى.