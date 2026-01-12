دراسة توضح لماذا نتردد في قبول بعض المهام؟

عربي
نيبينزيا: روسيا ستواصل حل المشاكل بالوسائل العسكرية إلى أن يعود زيلينسكي إلى رشده
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
مجتمع
تابعنا عبر
يعرف معظمنا ذلك الشعور جيدًا: مهمة ضرورية لكنها تثير التوتر، مكالمة هاتفية نؤجلها، تقرير نخشى نقده، أو عرض تقديمي يسبب القلق مجرد التفكير فيه.
ورغم إدراكنا التام لأهميتها، يبدو اتخاذ الخطوة الأولى شبه مستحيل. الآن، قدمت دراسة جديدة أجراها فريق باحثين في جامعة كيوتو اليابانية تفسيرًا عصبيًا دقيقًا لهذه الظاهرة الشائعة. وفقا لموقع "ساينس بلوغ".
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
مجتمع
اكتشاف علمي: الدماغ يعيد "إعادة تشغيل" نفسه في 4 مراحل عمرية رئيسية
7 يناير, 13:11 GMT
وفقًا للبحث المنشور في مجلة Current Biology (9 يناير 2026)، يوجد في الدماغ مسار عصبي يعمل بمثابة "مكبح للدافع"، يمنع بدء المهام المرتبطة بالتوتر أو الإزعاج، حتى لو كانت تحمل مكافأة واضحة في النهاية.
يُعرف هذا العجز الشديد عن بدء الفعل طبيًا باسم "فقدان المبادرة"، وهو عرض بارز في اضطرابات مثل الاكتئاب الشديد، الفصام، وبعض مراحل مرض باركنسون.
ويؤكد الباحثون أن المشكلة ليست كسلًا أو نقص إرادة، بل خللًا في آلية دماغية محددة.
ودرّب الباحثون قرود المكاك على أداء نوعين من المهام: النوع الأول: يمنح مكافأة (ماء) فقط.
النوع الثاني: يمنح نفس المكافأة، لكنه يترافق مع نفخة هواء مزعجة على الوجه.
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مجتمع
دراسة توضح علاقة تجاعيد الوجه بصحة الدماغ والإصابة بالخرف
3 يناير, 21:03 GMT
لاحظ الفريق أن القردة تبادر بسهولة وسرعة في المهام المجزية البحتة، بينما تتردد بشكل ملحوظ – بل وتمتنع أحيانًا – عن بدء المهام التي تحمل عنصرًا غير سار، رغم علمها بالمكافأة المنتظرة.
باستخدام تقنية الهندسة الكيميائية الوراثية تمكن الفريق من تعطيل مؤقت للمسار العصبي الواصل بين منطقتين مهمتين في التحفيز واتخاذ القرار: الجسم المخطط البطني (Ventral Striatum) والشاحبة البطنية (Ventral Pallidum).
النتيجة كانت مذهلة: تعطيل هذا المسار لم يؤثر على أداء القردة في المهام السهلة/المجزية فقط، لكنه أعاد لها القدرة على البدء فورًا في المهام المزعجة.
وبعبارة أخرى: لم يتغير تقييم القردة لقيمة المكافأة أو شدة الإزعاج، بل تغيرت فقط القدرة على ترجمة "المعرفة" إلى "فعل".
تلوث الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
مجتمع
دراسة: ملوثات الهواء تؤثر في نمو دماغ المراهقين
1 يناير, 12:36 GMT
يف يعمل "المكبح"؟
أظهرت التسجيلات العصبية أن نشاط الجسم المخطط البطني يرتفع بشكل كبير عند توقع التوتر أو الإزعاج، بينما ينخفض نشاط الشاحبة البطنية تدريجيًا مع تراجع الرغبة في البدء.
وهكذا يتحول الاتصال بين المنطقتين إلى مكبح يوقف "زر الانطلاق" عندما ترتفع الكلفة النفسية للمهمة.
ويرى الباحثون – وعلى رأسهم الباحث الرئيسي كين-إيتشي أميموري – أن هذا الاكتشاف قد يمهد الطريق لعلاجات مستقبلية لاضطرابات فقدان الدافع، سواء عبر التحفيز العميق للدماغ أو أدوية تستهدف هذا المسار بدقة.
لكنهم يحذرون في الوقت ذاته: إرخاء هذا المكبح أكثر من اللازم قد يؤدي إلى سلوكيات اندفاعية أو مخاطرة مفرطة.
العلم يفاجئ العالم.. ثورة في الحوسبة الكمومية وسر شيخوخة دماغ الرجل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
راديو
العلم يفاجئ العالم.. ثورة في الحوسبة الكمومية وسر شيخوخة دماغ الرجل
23 ديسمبر 2025, 13:06 GMT
ويشدد أميموري على ضرورة نقاش أخلاقي عميق قبل أي تطبيق علاجي واسع النطاق.
وختامًا، تذكّرنا الدراسة أن صعوبة البدء ليست عيبًا في الإرادة، بل آلية وقائية دماغية تهدف إلى حمايتنا من الضغط الزائد.
وفي عصر الإرهاق النفسي والاحتراق المتزايد، يدعو العلماء إلى تغيير نظرتنا للتحفيز: بدلًا من لوم الأفراد على "قلة الحماس"، ربما يكون الحل الأفضل هو تقليل مصادر التوتر أصلًا.
