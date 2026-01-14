عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني: مفاوضات الأزمة الأوكرانية شاقة وقد لا تكون الحل الوحيد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني: مفاوضات الأزمة الأوكرانية شاقة وقد لا تكون الحل الوحيد
عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني: مفاوضات الأزمة الأوكرانية شاقة وقد لا تكون الحل الوحيد
سبوتنيك عربي
تناول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور عمر عواد، من عمان، الزيارة المرتقبة للموفدين الأمريكيين جاريد كوشنير وستيف ويتكوف إلى موسكو، مشيرا إلى... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني: مفاوضات الأزمة الأوكرانية شاقة وقد لا تكون الحل الوحيد

19:39 GMT 14.01.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
تناول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني، الدكتور عمر عواد، من عمان، الزيارة المرتقبة للموفدين الأمريكيين جاريد كوشنير وستيف ويتكوف إلى موسكو، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الركون إلى القرار الأمريكي وحده، في ظل التباين القائم بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في هذه اللحظة الدولية التي تتسم بعدم اليقين وعدم الاستقرار".
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، رأى عواد أنه "رغم وجود نية أمريكية للتوصل إلى اتفاق مع روسيا في إطار خفض التصعيد، إلا أن المفاوضات لا تزال شاقة وقد لا تكون الحل الوحيد، وقد تتضمن مسودات وطروحات جديدة لمحاولة احتواء الهواجس والاعتراضات الأوروبية".
ولفت إلى أن "الوصول إلى اتفاق لا يزال مؤجلا، وأن هذه الجولة ليست الأخيرة"، مشددا على أن "أي تفاهم يجب أن يكون على الطاولة وبشكل واضح وصريح".
وفي هذا السياق، أشار إلى أن "الأوروبيين يسعون من خلال الأزمة الأوكرانية إلى إعادة تعريف مصالحهم، ليس فقط مع روسيا، بل أيضا مع الولايات المتحدة، في ظل التوتر القائم مع الإدارة الأمريكية الحالية وسياساتها تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".
واعتبر أن "الدول الأوروبية تدفع باتجاه استمرار الأزمة، إذ لا مصلحة لها في التوصل إلى اتفاق يكرس انتصار روسيا أو يقود إلى قبول موازين القوى القائمة على الأرض أو تقسيم أوكرانيا، لافتا إلى أن نظام زيلينسكي يوفر الشروط لاستمرار الأزمة، بما يتعارض مع مصالح الشعبين الروسي والأوكراني".
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، رجل الأعمال جاريد كوشنر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
إعلام: ويتكوف وكوشنر يعتزمان زيارة موسكو قريبا
09:20 GMT

وفي ما يتصل بملف غرينلاند، لفت عواد إلى أن "الخلاف بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية ليس جوهريا، بقدر ما هو محاولة لكسب الوقت في مواجهة روسيا، وتطويقها عبر المعابر المائية، وتضخيم الدور التركي المتوافق عليه أمريكيا في ملف التسوية الأوكرانية، وهو ما لا يصب في مصلحة روسيا ولا دول العالم، لكون تركيا جزءا من حلف الناتو"، وفق وصفه.

وفي ختام حديثه، أوضح عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني أن "السياسة الخارجية الروسية تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني ولطالما دعمت قنوات الحوار والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، إلا أن عدم الاستقرار في سلوك الإدارة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، إلى جانب تنصل الدول الكبرى من التزاماتها بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية سعيا لتحقيق مكاسب جيوسياسية، يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى ما تخفيه جميع الأطراف".
وأشار إلى أن "السياسات العدوانية والإمبريالية المبيتة تفرض الحروب وتفتح الباب أمام مزيد من التأزيم والملفات الشائكة"، مشددا على "ضرورة أن تبقي روسيا بابا خلفيا مفتوحا لقراءة المشهد الدولي مع حلفائها، ولا سيما في ظل محاولات الاستفراد الأمريكية، داعيا روسيا والصين إلى "التعامل مع المرحلة المقبلة بأدوات ضغط جديدة، في ظل مشهد دولي انتقالي يهدد منظومة القانون والأعراف الدولية".
مدفيديف: أوروبا ستسلم غرينلاند للولايات المتحدة وسيكون هذا سابقة أوروبية ممتازة
ترامب: الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي
