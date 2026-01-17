https://sarabic.ae/20260117/إيران-تدين-بيان-مجموعة-السبع-وتعتبره-تدخلا-في-شؤونها-1109332892.html

إيران تدين بيان مجموعة السبع وتعتبره تدخلا في شؤونها

إيران تدين بيان مجموعة السبع وتعتبره تدخلا في شؤونها

أدانت إيران، البيان المشترك الصادر عن دول مجموعة السبع بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، واعتبرت أنه تدخل في شؤونها الداخلية. 17.01.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية، عبر منصة "إكس"، بخصوص إعلان مجموعة السبع استعداد أعضائها لاتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد إيران إذا واصلت قمع الاحتجاجات.واتهمت الخارجية الإيرانية، دول مجموعة السبع بأنها تتحرك بتوجيه من الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفة أن دول المجموعة تتجاهل عن عمد تحول التظاهرات السلمية للشعب الإيراني إلى أعمال عنف على يد عناصر إرهابية جرى تسليحها عبر الصهاينة، مما أدى إلى مقتل عدد من أفراد قوات الأمن.وشددت على أن إيران ستواصل موقفها الحازم في حماية مواطنيها والحفاظ على النظام العام، لا سيما في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تُدار من الخارج.واتهم البيان دول مجموعة السبع بأنها تملك سجلا حافلا بانتهاكات حقوق الإنسان، وبأنها شريكة في سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل.وأشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وأعضاء آخرين في مجموعة السبع قدموا الدعم للهجمات الإسرائيلية على إيران، والتزموا الصمت إزاء مقتل مئات من مواطنيها.وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

