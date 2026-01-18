عربي
الشرع يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" واندماجها الكامل في الجيش السوري
المغرب يدرس شراء دبابات ونظام دفاع جوي متوسط المدى من كوريا
المغرب يدرس شراء دبابات ونظام دفاع جوي متوسط المدى من كوريا
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن المغرب يعتزم شراء ما يصل إلى 400 دبابة كورية الصنع من طراز "كي 2 بلاك بانثر"، إضافة إلى نظام الدفاع الجوي متوسط المدى...
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، بأن المغرب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تنويع مشترياته العسكرية بعيدا عن الأنظمة الأمريكية والأوروبية.وأوضحت أنه "إذا تم تنفيذ الخطة المقررة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دمج معدات عسكرية كورية من هذا النوع في القوات المسلحة المغربية، ويعكس هذا الاتفاق المحتمل جهود الرباط لتحديث قدراتها في الدفاع الأرضي والجوي بعد سنوات من تشغيل أسطول مختلط من المركبات المدرعة التي تتسم بالتكلفة العالية والتعقيد في الصيانة".وذكرت أن اهتمام المغرب يشمل أنظمة القتال الأرضية الثقيلة والدفاع الجوي، مما يدل على استعراض شامل للهيكل الدفاعي بدلا من شراء منصة واحدة.ويشار إلى أن دبابة "كي 2 بلاك بانثر" من أكثر دبابات القتال الرئيسية تطورا في كوريا، حيث تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها من قبل شركة "هيونداي روتِم".وتم تصميم هذا النوع من الدبابات باستخدام تكنولوجيا محلية خالصة، وقد تم الكشف عن أول نموذج منها في العام 2007، وتتفوق قدراتها القتالية على العديد من الدبابات في العالم، بما في ذلك تلك التي يشغلها الجيش الكوري الشمالي والجيش الصيني.وتتميز الدبابة بـ"درع مركب وأسطوانات دروع تفاعلية متفجرة (ERA)، كما يمكنها تحمل ضربات مباشرة من مقدمة الدبابة بواسطة قذيفة دبابة من عيار 120 مليمترا، إلى جانب توفرها على أنظمة حماية نشطة وأنظمة حماية من الأسلحة البيولوجية والكيميائية".وحول نظام "تشيونغونغ" فهو نظام صواريخ أرض جو متوسط المدى، دخل الخدمة فعليا في الجيش الكوري سنة 2016، وتم تطويره من قبل شركة "ليغ نيكس 1" بالتعاون مع وكالة تطوير صناعة الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الكورية، فيما تم تصميم راداره من طرف شركة "هانوا سيستمز".وتشمل منظومة الصاروخ "تشيونغونغ" رادارا متعدد المهام، إلى جانب أربع منصات إطلاق على الأقل، ومركبات نقل وإعادة تحميل الصواريخ، إضافة إلى مركبات الدعم. وتتوفر كل منصة إطلاق على ثمانية صواريخ تُطلق بشكل عمودي، ويبلغ مدى كل صاروخ حوالي 5 ماخ، ويمكنه اعتراض الطائرات على مسافة 40 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 20 كيلومترا.
المغرب يدرس شراء دبابات ونظام دفاع جوي متوسط المدى من كوريا

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن المغرب يعتزم شراء ما يصل إلى 400 دبابة كورية الصنع من طراز "كي 2 بلاك بانثر"، إضافة إلى نظام الدفاع الجوي متوسط المدى "تشيونغونغ".
وذكرت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، بأن المغرب يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تنويع مشترياته العسكرية بعيدا عن الأنظمة الأمريكية والأوروبية.
وأوضحت أنه "إذا تم تنفيذ الخطة المقررة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دمج معدات عسكرية كورية من هذا النوع في القوات المسلحة المغربية، ويعكس هذا الاتفاق المحتمل جهود الرباط لتحديث قدراتها في الدفاع الأرضي والجوي بعد سنوات من تشغيل أسطول مختلط من المركبات المدرعة التي تتسم بالتكلفة العالية والتعقيد في الصيانة".
وذكرت أن اهتمام المغرب يشمل أنظمة القتال الأرضية الثقيلة والدفاع الجوي، مما يدل على استعراض شامل للهيكل الدفاعي بدلا من شراء منصة واحدة.
ويشار إلى أن دبابة "كي 2 بلاك بانثر" من أكثر دبابات القتال الرئيسية تطورا في كوريا، حيث تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها من قبل شركة "هيونداي روتِم".
وتم تصميم هذا النوع من الدبابات باستخدام تكنولوجيا محلية خالصة، وقد تم الكشف عن أول نموذج منها في العام 2007، وتتفوق قدراتها القتالية على العديد من الدبابات في العالم، بما في ذلك تلك التي يشغلها الجيش الكوري الشمالي والجيش الصيني.
وتتميز الدبابة بـ"درع مركب وأسطوانات دروع تفاعلية متفجرة (ERA)، كما يمكنها تحمل ضربات مباشرة من مقدمة الدبابة بواسطة قذيفة دبابة من عيار 120 مليمترا، إلى جانب توفرها على أنظمة حماية نشطة وأنظمة حماية من الأسلحة البيولوجية والكيميائية".
وحول نظام "تشيونغونغ" فهو نظام صواريخ أرض جو متوسط المدى، دخل الخدمة فعليا في الجيش الكوري سنة 2016، وتم تطويره من قبل شركة "ليغ نيكس 1" بالتعاون مع وكالة تطوير صناعة الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الكورية، فيما تم تصميم راداره من طرف شركة "هانوا سيستمز".
وتشمل منظومة الصاروخ "تشيونغونغ" رادارا متعدد المهام، إلى جانب أربع منصات إطلاق على الأقل، ومركبات نقل وإعادة تحميل الصواريخ، إضافة إلى مركبات الدعم.
وتتوفر كل منصة إطلاق على ثمانية صواريخ تُطلق بشكل عمودي، ويبلغ مدى كل صاروخ حوالي 5 ماخ، ويمكنه اعتراض الطائرات على مسافة 40 كيلومترا، والصواريخ الباليستية على مدى 20 كيلومترا.
