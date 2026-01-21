عربي
أمساليوم
بث مباشر
أردوغان: امتناع "الجماعات الإرهابية" في سوريا عن إلقاء السلاح يعد "انتحارا"
أردوغان: امتناع "الجماعات الإرهابية" في سوريا عن إلقاء السلاح يعد "انتحارا"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم تركيا للقيادة السورية في عمليات استعادة وحدة أراضي البلاد، وتوقع نزع سلاح ما سماه بـ"الجماعات الإرهابية". 21.01.2026
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
قسد
وقال أردوغان: "شهد الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني عمليات عسكرية مشروعة ومبررة بالكامل للجيش السوري، ومنذ البداية، دعمت تركيا بحزم الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها".وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها أمام البرلمان، اليوم الأربعاء: "وقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن نسمح بإنشاء كيانات انفصالية على حدود تركيا الجنوبية، نهنئ الشعب السوري الشقيق من صميم قلوبنا، ونعرب عن ارتياحنا الكبير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه".وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.وأكد أردوغان، خلال الاتصال، أن "تركيا تتابع عن كثب التطورات في سوريا"، مشددًا على أن "وحدة سوريا وسلامة أراضيها تمثل أهمية كبيرة لتركيا".ووفقا لقناة "تي آر تي" التركية، "تم التطرق إلى جهود مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون داخل سوريا".وفي وقت سابق، أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعيةً "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شمال شرقي سوريا.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم تركيا للقيادة السورية في عمليات استعادة وحدة أراضي البلاد، وتوقع نزع سلاح ما سماه بـ"الجماعات الإرهابية".
وقال أردوغان: "شهد الأسبوع الثاني من شهر يناير/كانون الثاني عمليات عسكرية مشروعة ومبررة بالكامل للجيش السوري، ومنذ البداية، دعمت تركيا بحزم الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها".
وأضاف الرئيس التركي في كلمة ألقاها أمام البرلمان، اليوم الأربعاء: "وقد أكدنا مراراً وتكراراً أننا لن نسمح بإنشاء كيانات انفصالية على حدود تركيا الجنوبية، نهنئ الشعب السوري الشقيق من صميم قلوبنا، ونعرب عن ارتياحنا الكبير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه".

كما أعرب أردوغان عن أمله في أن يلقي "الإرهابيون المختبئون" في بعض مناطق سوريا أسلحتهم، وإلا فسيكون ذلك "انتحارا".

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ترامب يصدم الكرد... هل تفضل واشنطن الشراكة مع دمشق بدلا من "قسد" لمحاربة التطرف؟
07:22 GMT
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد أردوغان، خلال الاتصال، أن "تركيا تتابع عن كثب التطورات في سوريا"، مشددًا على أن "وحدة سوريا وسلامة أراضيها تمثل أهمية كبيرة لتركيا".
ووفقا لقناة "تي آر تي" التركية، "تم التطرق إلى جهود مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون داخل سوريا".
وفي وقت سابق، أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعيةً "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.
ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شمال شرقي سوريا.
ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ترامب يقول إنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا
أمس, 17:08 GMT
وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.
وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".
