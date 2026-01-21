https://sarabic.ae/20260121/إعلام-ترامب-يضغط-من-أجل-خيارات-عسكرية-حاسمة-ضد-إيران-1109464584.html
أفادت وسائل إعلامية، نقلا عن مسؤولين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يواصل الضغط من أجل خيارات عسكرية حاسمة ضد إيران". 21.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران".وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما".وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".إعلام: ترامب تلقى تحذيرات بأن ضربة عسكرية واسعة ضد إيران لن تسقط الحكومةغروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تصل للمنشآت الإيرانية التي تعرضت للقصف
وقالت إحدى تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤوليين أمريكيين: "بعد تراجعه (تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)عن توجيه ضربات لإيران،
الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مرارا كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"محو إيران من على وجه الأرض" في حال تعرضت حياته لأي تهديد، على حد قوله.
وتعليقا على حديث لمذيعة قناة "نيوز نيشن"، بشأن تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، قال ترامب إنه "لا ينبغي لهم فعل ذلك، لكنني حذرتهم: إذا حدث أي شيء، فستنفجر الدولة بأكملها (إيران)، لدي تعليمات واضحة جدا، إن حصل أي شيء فسيتم محوهم تماما
وأعلن البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس ترامب، وفريقه يتابعون عن كثب التطورات في إيران، وأكد أن "كافة الخيارات المتاحة بشأن طهران لا تزال مطروحة".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، أن "ترامب أبلغ السلطات الإيرانية بأن استمرار قمع وقتل المحتجين سيكون له عواقب وخيمة"، مضيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان على علم بتوقف تنفيذ 800 عملية إعدام كان من المقرر تنفيذها أمس في إيران".