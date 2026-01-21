القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260121/القوات-الروسية-تستهدف-مرافق-طاقة-يستخدمها-الجيش-الأوكراني---الدفاع-الروسية--عاجل-1109468638.html
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "القوات الروسية استهدفت بنى للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني". 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T09:16+0000
2026-01-21T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_798c4b5338daf5bb760d449a59ec9e3c.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بمستودع ذخيرة ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومنشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "شنّت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وقوات الطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، غارات على مستودع ذخيرة ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومنشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".وذكر بيان وزراة الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وحققت انتصارات على وحدات هجومية، و4 ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية من الحرس الوطني".وتابع: "تكبّد العدو خسائر بلغت 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و15 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".وأردف بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقع وخطوط أكثر تحصينا، وتمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء ميكانيكي وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي بيلوبولي وخوتين في مقاطعة سومي، وفي اتجاه خاركوف، هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي قرب بلدات زيبينو وزاخاروفكا وفولتشانسكي، في مقاطعة خاركوف".ووفقا لبيان وزراة الدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 260 جنديا، ودبابتين في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشار إلى أنه "تم إلحاق خسائر في صفوف الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم والمدفعية، ولواء الأنظمة غير المأهولة، و3 أفواج ميكانيكية، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات دولينكا، وكومسومولسكوي، وتيرسيانكا، وبلاغوداتنوي، وتشاريفنوي، وغوركوي، وزاليفنوي، وفيرخنيايا تيرسا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسكوتوفاتو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأوضح أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 185 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين، إحداهما ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و9 مركبات قتالية مدرعة و9 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، بالإضافة إلى محطتي حرب إلكترونية ومستودعي إمداد".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، و9 مركبات ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع من عيار 155 ملم، و4 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار من طراز "بي -18" ومستودع إمداد".وحول وضع قوات مجموعة "المركز" الروسية، ذكر البيان أن "وحدات روسية من قوات المجموعة، حيّدت بعد سيطرتها على مواقع استراتيجية، أكثر من 395 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و6 مركبات مدرعة و7 قطع مدفعية، بينها مدفعيتان ذاتيتا الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكيتا الصنع، ومنظومتي إطلاق صواريخ "غراد".وأردف: "وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395 جنديا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة و7 قطع مدفعية، من بينها مدفعان ذاتيا الدفع من طراز"بالادين" عيار 155 ملم أمريكيا الصنع، ومنظومتان لإطلاق صواريخ "غراد" المتعددة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تشن ضربة صاروخية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260121/المدفعية-الروسية-تقصف-تجمعا-لقوات-المشاة-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر--وزارة-الدفاع-1109461670.html
https://sarabic.ae/20260121/قوات-الدفاع-الجوي-تدمر-75-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1109461474.html
https://sarabic.ae/20260117/وصول-مرتزقة-كولومبيين-لتعويض-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف---الأمن-الروسي-1109326287.html
https://sarabic.ae/20260120/القوات-الروسية-تشن-ضربة-صاروخية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1109422848.html
https://sarabic.ae/20260120/افتتاح-معرض-ديمدكس-للدفاع-البحري-في-قطر-بمشاركة-سفن-حربية-روسية-1109414551.html
https://sarabic.ae/20260118/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1109358083.html
https://sarabic.ae/20260121/اهتمام-كبير-بمحطات-روساتوم-الصغيرة-للطاقة-النووية-1109466374.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_303:0:1742:1079_1920x0_80_0_0_ece244970aa097aa6ef44a6ca8b29600.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار روسيا

القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

09:16 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 10:18 GMT 21.01.2026)
© Sputnikالجيش الروسي
الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "القوات الروسية استهدفت بنى للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بمستودع ذخيرة ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومنشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "شنّت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وقوات الطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، غارات على مستودع ذخيرة ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومنشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تقصف تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
05:01 GMT
وذكر بيان وزراة الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وحققت انتصارات على وحدات هجومية، و4 ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية من الحرس الوطني".

وأضاف البيان: "وتركزت هذه العمليات في مناطق كل من بلدات أوسينوفو، وكوتكوفكا، ونيتشفولودوفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، ونيكولايفكا، وأليكساندروفكا، وكوروفي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابع: "تكبّد العدو خسائر بلغت 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و15 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية
04:48 GMT
وأردف بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقع وخطوط أكثر تحصينا، وتمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء ميكانيكي وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي بيلوبولي وخوتين في مقاطعة سومي، وفي اتجاه خاركوف، هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي قرب بلدات زيبينو وزاخاروفكا وفولتشانسكي، في مقاطعة خاركوف".

وأضاف: "تكبّد العدو خسائر بلغت 160 جنديًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و10 مركبات ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز"RAK-SA-12" كرواتية الصنع، و4 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير 3 مستودعات للعتاد".

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وصول مرتزقة كولومبيين لتعويض خسائر القوات الأوكرانية في خاركوف - الأمن الروسي
17 يناير, 01:59 GMT
ووفقا لبيان وزراة الدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 260 جنديا، ودبابتين في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو".

وأشار إلى أنه "تم إلحاق خسائر في صفوف الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم والمدفعية، ولواء الأنظمة غير المأهولة، و3 أفواج ميكانيكية، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات دولينكا، وكومسومولسكوي، وتيرسيانكا، وبلاغوداتنوي، وتشاريفنوي، وغوركوي، وزاليفنوي، وفيرخنيايا تيرسا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسكوتوفاتو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن ضربة صاروخية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
أمس, 09:17 GMT

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر أفراد ومعدات القوات المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و6 ألوية ميكانيكية، بالقرب من بلدات إيلينوفكا، ودروجكوفكا، وبيريستوك، وزاكوتنوي، ونوفوسيلوفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضح أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 185 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين، إحداهما ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و9 مركبات قتالية مدرعة و9 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، بالإضافة إلى محطتي حرب إلكترونية ومستودعي إمداد".
فرقاطة مارشال شابوشنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
افتتاح معرض "ديمدكس" للدفاع البحري في قطر بمشاركة سفن حربية روسية
أمس, 05:29 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، و9 مركبات ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع من عيار 155 ملم، و4 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار من طراز "بي -18" ومستودع إمداد".

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، ألحقت خسائر بوحدات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الساحلي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات نوفوياكوفليفكا وماغدالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون".

أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
18 يناير, 09:30 GMT
وحول وضع قوات مجموعة "المركز" الروسية، ذكر البيان أن "وحدات روسية من قوات المجموعة، حيّدت بعد سيطرتها على مواقع استراتيجية، أكثر من 395 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و6 مركبات مدرعة و7 قطع مدفعية، بينها مدفعيتان ذاتيتا الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكيتا الصنع، ومنظومتي إطلاق صواريخ "غراد".
وتابع: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقع وخطوطا أكثر تحصينا، وتمكنت من دحر تشكيلات من قوات المشاة الآلية (ياغر)، وقوات محمولة جوا، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، و3 ألوية من الحرس الوطني، ولواء من قوات "آزوف" الخاصة (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في مناطق بلدات بيليتسكوي، وأرتيموفكا، وتوريتسكوي، ونوفوبافلوفكا، وغريشينو، وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيدوروفسكي ونوفوبوغدورودنوي في دنيبروبتروفسك".
وأردف: "وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395 جنديا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة و7 قطع مدفعية، من بينها مدفعان ذاتيا الدفع من طراز"بالادين" عيار 155 ملم أمريكيا الصنع، ومنظومتان لإطلاق صواريخ "غراد" المتعددة".
مفاعل النيوترونات السريع المبتكر BREST-OD-300 المصنع من قبل شركة روساتوم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
اهتمام كبير بمحطات "روساتوم" الصغيرة للطاقة النووية
08:39 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسية
القوات الروسية تشن ضربة صاروخية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала