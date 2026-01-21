https://sarabic.ae/20260121/القوات-الروسية-تستهدف-مرافق-طاقة-يستخدمها-الجيش-الأوكراني---الدفاع-الروسية--عاجل-1109468638.html

القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع

أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "القوات الروسية استهدفت بنى للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني". 21.01.2026

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بمستودع ذخيرة ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومنشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "شنّت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وقوات الطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، غارات على مستودع ذخيرة ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومنشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".وذكر بيان وزراة الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وحققت انتصارات على وحدات هجومية، و4 ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية من الحرس الوطني".وتابع: "تكبّد العدو خسائر بلغت 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و15 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".وأردف بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقع وخطوط أكثر تحصينا، وتمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء ميكانيكي وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي بيلوبولي وخوتين في مقاطعة سومي، وفي اتجاه خاركوف، هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي قرب بلدات زيبينو وزاخاروفكا وفولتشانسكي، في مقاطعة خاركوف".ووفقا لبيان وزراة الدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 260 جنديا، ودبابتين في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية".وأشار إلى أنه "تم إلحاق خسائر في صفوف الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم والمدفعية، ولواء الأنظمة غير المأهولة، و3 أفواج ميكانيكية، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات دولينكا، وكومسومولسكوي، وتيرسيانكا، وبلاغوداتنوي، وتشاريفنوي، وغوركوي، وزاليفنوي، وفيرخنيايا تيرسا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسكوتوفاتو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأوضح أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 185 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين، إحداهما ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و9 مركبات قتالية مدرعة و9 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، بالإضافة إلى محطتي حرب إلكترونية ومستودعي إمداد".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، و9 مركبات ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع من عيار 155 ملم، و4 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار من طراز "بي -18" ومستودع إمداد".وحول وضع قوات مجموعة "المركز" الروسية، ذكر البيان أن "وحدات روسية من قوات المجموعة، حيّدت بعد سيطرتها على مواقع استراتيجية، أكثر من 395 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و6 مركبات مدرعة و7 قطع مدفعية، بينها مدفعيتان ذاتيتا الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكيتا الصنع، ومنظومتي إطلاق صواريخ "غراد".وأردف: "وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395 جنديا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة و7 قطع مدفعية، من بينها مدفعان ذاتيا الدفع من طراز"بالادين" عيار 155 ملم أمريكيا الصنع، ومنظومتان لإطلاق صواريخ "غراد" المتعددة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات الدفاع الجوي تدمر 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تشن ضربة صاروخية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية

