القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "القوات الروسية استهدفت بنى للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني".
2026-01-21T09:16+0000
2026-01-21T09:16+0000
2026-01-21T10:18+0000
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني - وزارة الدفاع
09:16 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 10:18 GMT 21.01.2026)
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن "القوات الروسية استهدفت بنى للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بمستودع ذخيرة ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومنشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "شنّت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وقوات الطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، غارات على مستودع ذخيرة ومواقع تجهيز وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومنشآت بنية تحتية للطاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".
وذكر بيان وزراة الدفاع الروسية أن "قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وحققت انتصارات على وحدات هجومية، و4 ألوية ميكانيكية من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 ألوية من الحرس الوطني".
وأضاف البيان: "وتركزت هذه العمليات في مناطق كل من بلدات أوسينوفو، وكوتكوفكا، ونيتشفولودوفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وكراسني ليمان، ونيكولايفكا، وأليكساندروفكا، وكوروفي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع: "تكبّد العدو خسائر بلغت 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و15 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".
وأردف بيان الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، مواقع وخطوط أكثر تحصينا، وتمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء ميكانيكي وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي بيلوبولي وخوتين في مقاطعة سومي، وفي اتجاه خاركوف، هزمت وحدات من لواءين ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي قرب بلدات زيبينو وزاخاروفكا وفولتشانسكي، في مقاطعة خاركوف".
وأضاف: "تكبّد العدو خسائر بلغت 160 جنديًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و10 مركبات ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز"RAK-SA-12" كرواتية الصنع، و4 مدافع ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير 3 مستودعات للعتاد".
ووفقا لبيان وزراة الدفاع الروسية، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 260 جنديا، ودبابتين في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو".
وأشار إلى أنه "تم إلحاق خسائر في صفوف الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم والمدفعية، ولواء الأنظمة غير المأهولة، و3 أفواج ميكانيكية، و5 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات دولينكا، وكومسومولسكوي، وتيرسيانكا، وبلاغوداتنوي، وتشاريفنوي، وغوركوي، وزاليفنوي، وفيرخنيايا تيرسا، وفوزدفيجيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسكوتوفاتو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وبحسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وتمكنت من دحر أفراد ومعدات القوات المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و6 ألوية ميكانيكية، بالقرب من بلدات إيلينوفكا، ودروجكوفكا، وبيريستوك، وزاكوتنوي، ونوفوسيلوفكا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تجاوزت 185 جنديا، وناقلتي جند مدرعتين، إحداهما ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و9 مركبات قتالية مدرعة و9 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، بالإضافة إلى محطتي حرب إلكترونية ومستودعي إمداد".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، و9 مركبات ووحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" بولندية الصنع من عيار 155 ملم، و4 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار من طراز "بي -18" ومستودع إمداد".
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، ألحقت خسائر بوحدات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الساحلي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات نوفوياكوفليفكا وماغدالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي في مقاطعة خيرسون".
وحول وضع قوات مجموعة "المركز" الروسية، ذكر البيان أن "وحدات روسية من قوات المجموعة، حيّدت بعد سيطرتها على مواقع استراتيجية، أكثر من 395 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية، و6 مركبات مدرعة و7 قطع مدفعية، بينها مدفعيتان ذاتيتا الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكيتا الصنع، ومنظومتي إطلاق صواريخ "غراد".
وتابع: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقع وخطوطا أكثر تحصينا، وتمكنت من دحر تشكيلات من قوات المشاة الآلية (ياغر)، وقوات محمولة جوا، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، و3 ألوية من الحرس الوطني، ولواء من قوات "آزوف" الخاصة (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في مناطق بلدات بيليتسكوي، وأرتيموفكا، وتوريتسكوي، ونوفوبافلوفكا، وغريشينو، وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيدوروفسكي ونوفوبوغدورودنوي في دنيبروبتروفسك".
وأردف: "وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 395 جنديا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و20 مركبة و7 قطع مدفعية، من بينها مدفعان ذاتيا الدفع من طراز"بالادين" عيار 155 ملم أمريكيا الصنع، ومنظومتان لإطلاق صواريخ "غراد" المتعددة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.