https://sarabic.ae/20260121/باحث-في-الشأن-الدولي-بعد-الفشل-في-إضعاف-روسيا-واستنزافها-أصبح-الأمريكي-مضطرا-لخوض-نوع-من-التسويات-1109470185.html

باحث في الشأن الدولي: بعد الفشل في إضعاف روسيا واستنزافها أصبح الأمريكي مضطرا لخوض نوع من التسويات

باحث في الشأن الدولي: بعد الفشل في إضعاف روسيا واستنزافها أصبح الأمريكي مضطرا لخوض نوع من التسويات

سبوتنيك عربي

علّق الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور علي شكر، على فشل زيلينسكي في الحصول على لقاء من دونالد ترامب، إضافة الى الاجتماعات الإيجابية بين... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T10:52+0000

2026-01-21T10:52+0000

2026-01-21T10:52+0000

ترامب

زيلينسكي

لقاء

دافوس

أخبار روسيا اليوم

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099499657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af4ef4ee4957e29b05f273e9e07b0850.jpg

وقال شكر، في حديث له لإذاعة "سبوتنيك": "هذه الأزمة وجدت من أجل محاولة استنزاف روسيا وإضعافها وإخراجها من الساحة العالمية لكن هذه المحاولة لم تنجح، وبالتالي أصبح الأمريكي مضطرا للذهب باتجاه خوض نوع من التسويات"، مؤكدا أن "الاستراتيجية الروسية واضحة، فروسيا ليس لديها مانع بإنهاء هذا الصراع وهي جاهزة للتفاوض، لكن على قاعدة احترام السيادة الروسية".ورأى شكر أنه "ليس بإمكان زيلينسكي أن يردع الاستراتيجية الأمريكية بشكل أو بآخر، ولكن يبقى أن هناك هامشا ما بين ما تريده الإدارة الأمريكية وتسعى إليه وتعمل على تطبيقه لتحقيق مصالحها، وبين الهامش الأوروبي الذي تبين بأن هناك خيبة أمل أوروبية انطلاقا من رهانه على الإدارة الأمريكية".وعن عدم قدرة زيلينسكي حجز موعد للقاء ترامب على هامش منتدى "دافوس"، كشف شكر أن "ترامب من خلال عدم مرونته تجاه لقائه زيلينسكي، يوجه رسالة أولا لزيلينسكي نفسه، بأنه حينما يقرر عليه أن ينفذ وليس لديه هامشا، وأيضا يوصل رسالة للأوروبيين بأنه سيقوم بعملية تعطيل أو إقرار فيما يتعلق بالساحة الأوكرانية، وبالمقابل ليس فقط لن يلتقي زيلينسكي، بل أكثر من ذلك سيضغط عليهم من خلال إجراءات تتعلق بالكثير من القضايا". ورأى شكر أن "الموقف الأمريكي السلبي من ناحية الأوكران والأوروبيين، يؤسس لمرحلة مستقبلية جيدة بإمكانية إنهاء الصراع أو السعي إلى إنهائه، وإقامة علاقات جيدة مع روسيا، أما إذا ذهب زيلينسكي للقاء القادة الأوروبيين من باب الضغط على الأمريكي، لن يكون لهذا التقارب أو هذا اللقاء أو هذه الاجتماعات أي تأثيرات فعلية على أرض الواقع".وختم شكر حديثه بالتشديد على أن "التخبط الأوكراني الأوروبي يرتبط بغياب الاستراتيجية، وبالتالي الرؤية الواضحة هي فعليا لدى الأمريكي، وليس لدى الأوروبي والأوكراني".

https://sarabic.ae/20260120/إعلام-ترامب-يتجنب-لقاء-زيلينسكي-في-دافوس-1109416436.html

https://sarabic.ae/20260115/دميترييف-ترامب-يرى-زيلينسكي-معرقلا-لعملية-التسوية-في-أوكرانيا-1109255430.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, زيلينسكي, لقاء, دافوس, أخبار روسيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري