باحث في الشأن الدولي: بعد الفشل في إضعاف روسيا واستنزافها أصبح الأمريكي مضطرا لخوض نوع من التسويات
باحث في الشأن الدولي: بعد الفشل في إضعاف روسيا واستنزافها أصبح الأمريكي مضطرا لخوض نوع من التسويات
علّق الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور علي شكر، على فشل زيلينسكي في الحصول على لقاء من دونالد ترامب، إضافة الى الاجتماعات الإيجابية بين... 21.01.2026
وقال شكر، في حديث له لإذاعة "سبوتنيك": "هذه الأزمة وجدت من أجل محاولة استنزاف روسيا وإضعافها وإخراجها من الساحة العالمية لكن هذه المحاولة لم تنجح، وبالتالي أصبح الأمريكي مضطرا للذهب باتجاه خوض نوع من التسويات"، مؤكدا أن "الاستراتيجية الروسية واضحة، فروسيا ليس لديها مانع بإنهاء هذا الصراع وهي جاهزة للتفاوض، لكن على قاعدة احترام السيادة الروسية".ورأى شكر أنه "ليس بإمكان زيلينسكي أن يردع الاستراتيجية الأمريكية بشكل أو بآخر، ولكن يبقى أن هناك هامشا ما بين ما تريده الإدارة الأمريكية وتسعى إليه وتعمل على تطبيقه لتحقيق مصالحها، وبين الهامش الأوروبي الذي تبين بأن هناك خيبة أمل أوروبية انطلاقا من رهانه على الإدارة الأمريكية".وعن عدم قدرة زيلينسكي حجز موعد للقاء ترامب على هامش منتدى "دافوس"، كشف شكر أن "ترامب من خلال عدم مرونته تجاه لقائه زيلينسكي، يوجه رسالة أولا لزيلينسكي نفسه، بأنه حينما يقرر عليه أن ينفذ وليس لديه هامشا، وأيضا يوصل رسالة للأوروبيين بأنه سيقوم بعملية تعطيل أو إقرار فيما يتعلق بالساحة الأوكرانية، وبالمقابل ليس فقط لن يلتقي زيلينسكي، بل أكثر من ذلك سيضغط عليهم من خلال إجراءات تتعلق بالكثير من القضايا". ورأى شكر أن "الموقف الأمريكي السلبي من ناحية الأوكران والأوروبيين، يؤسس لمرحلة مستقبلية جيدة بإمكانية إنهاء الصراع أو السعي إلى إنهائه، وإقامة علاقات جيدة مع روسيا، أما إذا ذهب زيلينسكي للقاء القادة الأوروبيين من باب الضغط على الأمريكي، لن يكون لهذا التقارب أو هذا اللقاء أو هذه الاجتماعات أي تأثيرات فعلية على أرض الواقع".وختم شكر حديثه بالتشديد على أن "التخبط الأوكراني الأوروبي يرتبط بغياب الاستراتيجية، وبالتالي الرؤية الواضحة هي فعليا لدى الأمريكي، وليس لدى الأوروبي والأوكراني".
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
علّق الباحث اللبناني في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور علي شكر، على فشل زيلينسكي في الحصول على لقاء من دونالد ترامب، إضافة الى الاجتماعات الإيجابية بين دميترييف وويتكوف، مؤكدا أن "هذه الخطوات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بالملفات المختلفة على رأسها الملف الأوكراني تؤكد أن هناك محاولة للاستثمار على المستوى السياسي".
وقال شكر، في حديث له لإذاعة "سبوتنيك": "هذه الأزمة وجدت من أجل محاولة استنزاف روسيا وإضعافها وإخراجها من الساحة العالمية لكن هذه المحاولة لم تنجح، وبالتالي أصبح الأمريكي مضطرا للذهب باتجاه خوض نوع من التسويات"، مؤكدا أن "الاستراتيجية الروسية واضحة، فروسيا ليس لديها مانع بإنهاء هذا الصراع وهي جاهزة للتفاوض، لكن على قاعدة احترام السيادة الروسية".
وأضاف: "الإدارة الأمريكية عندما تقرر أمرا ما، وتضع استراتيجية وتسعى إلى تنفيذها بشكل فعلي لن يكون هناك عقبات أمامها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
إعلام: ترامب يتجنب لقاء زيلينسكي في "دافوس"
أمس, 07:27 GMT
ورأى شكر أنه "ليس بإمكان زيلينسكي أن يردع الاستراتيجية الأمريكية بشكل أو بآخر، ولكن يبقى أن هناك هامشا ما بين ما تريده الإدارة الأمريكية وتسعى إليه وتعمل على تطبيقه لتحقيق مصالحها، وبين الهامش الأوروبي الذي تبين بأن هناك خيبة أمل أوروبية انطلاقا من رهانه على الإدارة الأمريكية".
واعتبر أن "تبلور المشهد الأوروبي هو الذي سيحدد المرحلة المستقبلية"، مشيرا إلى أنه "إذا اقتربت أوروبا من روسيا سيكون لها دورا أكثر فعالية بدلا من اقترابها من أمريكا التي حدّت من نفوذها على المستوى الدولي".
وعن عدم قدرة زيلينسكي حجز موعد للقاء ترامب على هامش منتدى "دافوس"، كشف شكر أن "ترامب من خلال عدم مرونته تجاه لقائه زيلينسكي، يوجه رسالة أولا لزيلينسكي نفسه، بأنه حينما يقرر عليه أن ينفذ وليس لديه هامشا، وأيضا يوصل رسالة للأوروبيين بأنه سيقوم بعملية تعطيل أو إقرار فيما يتعلق بالساحة الأوكرانية، وبالمقابل ليس فقط لن يلتقي زيلينسكي، بل أكثر من ذلك سيضغط عليهم من خلال إجراءات تتعلق بالكثير من القضايا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميترييف: ترامب يرى زيلينسكي معرقلا لعملية التسوية في أوكرانيا
15 يناير, 05:25 GMT
ورأى شكر أن "الموقف الأمريكي السلبي من ناحية الأوكران والأوروبيين، يؤسس لمرحلة مستقبلية جيدة بإمكانية إنهاء الصراع أو السعي إلى إنهائه، وإقامة علاقات جيدة مع روسيا، أما إذا ذهب زيلينسكي للقاء القادة الأوروبيين من باب الضغط على الأمريكي، لن يكون لهذا التقارب أو هذا اللقاء أو هذه الاجتماعات أي تأثيرات فعلية على أرض الواقع".
وختم شكر حديثه بالتشديد على أن "التخبط الأوكراني الأوروبي يرتبط بغياب الاستراتيجية، وبالتالي الرؤية الواضحة هي فعليا لدى الأمريكي، وليس لدى الأوروبي والأوكراني".
