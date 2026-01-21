https://sarabic.ae/20260121/بعد-رسالة-السيسي-إلى-دمشق-من-قمة-دافوس-هل-تفتح-مصر-الباب-أمام-تسوية-شاملة-في-سوريا-1109488226.html

بعد رسالة السيسي إلى دمشق من قمة "دافوس".. هل تفتح مصر الباب أمام تسوية شاملة في سوريا؟

بعد رسالة السيسي إلى دمشق من قمة "دافوس".. هل تفتح مصر الباب أمام تسوية شاملة في سوريا؟

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى شمولية الحوار السياسي في سوريا دون إقصاء أي طرف. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T18:56+0000

2026-01-21T18:56+0000

2026-01-21T18:56+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أحمد الشرع

قسد

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109356232_0:31:1154:680_1920x0_80_0_0_70c676780f487aa28a7acb200bc45b4c.jpg

وقال السيسي خلال جلسة حوارية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "التطورات في سوريا تؤشر إلى أن الأمور تسير في اتجاه نأمل أن يستكمل بأن تكون كافة أطراف الدولة السورية ممثلة بشكل أو بآخر.. وبطريقة أخرى، يجب ألا يستثنى أحد من الحوار أو من المشاركة السياسية في الدولة السورية".وأكد الرئيس المصري أن مصر تؤمن بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على دورها الإيجابي في دعم الاستقرار الإقليمي.فهل تفتح رسالة السيسي إلى دمشق خلال كلمته في قمة دافوس العالمية "حوار سياسي بلا استثناءات" باب التسوية الشاملة في سوريا؟التطورات الأخيرةبداية يقول، السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: "لا شك أن المواقف المصرية على الدوام مع وحدة الدول كمبدأ في القانون الدولي والعلاقات الدولية، والحال بالنسبة لسوريا هناك محاولات لتأليب الطائفية، وهذا ما دفع مصر للتأكيد على وحدة سوريا ودعا الرئيس السيسي، خلال مشاركته في قمة دافوس العالمية سوريا إلى أن يكون الحوار في الداخل شامل بلا استثناءات".وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك": "إلى أن مصر في بداية التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا كانت متحفظة بعض الشيء، لكن بعد اتصالات جرت بين الطرفين عبر قنوات ومستويات مختلفة، أعتقد أنه أصبح هناك قدر كبير من التفاهم والتوافق على تطوير العلاقات باتجاه إيجابي، وهو ما نلمسه في الخطاب الرسمي والدبلوماسي الصادر عن الجانبين المصري والسوري، الأمر الذي يشي بأن هناك آفاق واسعة في الحاضر والمستقبل بين البلدين".وأضاف حليمة، "أن الرسالة التي بعث بها السيسي من منتدى دافوس، إلى سوريا، هى بالتأكيد رسالة طمأنة وتأكيد بأن الموقف المصري وعلاقاته مع سوريا تسير في اتجاه إيجابي، وقد تشهد تطورا خلال الفترة المقبلة، أيضا الرسالة تأكيد على الموقف المصري بأنه لا يدخر جهدا من أجل الدفع باتجاه سوريا موحدة وبلا طائفية".مخاوف مصريةمن جانبه يقول الدكتور محمد صادق إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، "أعتقد أن كلمات الرئيس السيسي اليوم في قمة دافوس الاقتصادية العالمية بشأن الوضع في سوريا، تنطلق من عدة اعتبارات، من بينها حرص مصر على وحدة وسلامة الدولة السورية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من بين الاعتبارات أيضا التي دفعت السيسي للحديث عن (حوار بلا استثناءات) بين كل الأطراف السورية، هو عدم اللجوء إلى المسائل الخاصة بالنزاعات الطائفية وما إلى ذلك، لأن هذا يضر بالأمن السوري، المسألة الثانية تتعلق بالحفاظ على وحدة الشعب السوري في حد ذاته، كما نعلم أن سوريا تمتاز بالديمقراطية متعددة العرقيات، حيث يوجد بها دروز في الجنوب وسنة في الوسط، أكراد في الشمال، وكان هناك نوع من التعايش والقبول بين الجميع قبل العام 2011 حتى وإن كان بالقوة"، وفق كلماته.ويعتقد أستاذ العلوم السياسية، "أن الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي من دافوس، انطلقت من حرص مصر على وحدة الدولة كوضع جغرافي ووحدة الشعب كوحدة ديموغرافية، والجانبين لا ينفصلا عن بعضهما، وهنا كانت الرسالة من منتدى دافوس العالمي الذي يستمع له ويراه ويشارك به الجميع، وبالتالي هناك حس من القيادة المصرية لطرح المشكلة بنطاق أوسع وتعلية الصوت في هذه الأزمة حتى يستمع إليها الجميع، سواء في الداخل السوري أو في الخارج".مشروع مستقبليوأشار إسماعيل إلى أنه "كانت هناك اشكاليات سابقة بين الحكومة والدروز، ثم مع الأكراد، وتخشى مصر من أن تدخل سوريا في دوامة الصراعات الطائفية والتي ترى فيها كل طائفة بأنها على صواب والآخر على خطأ، ما ينقص سوريا حاليا هي المسألة الخاصة بمشروع مستقبلي يتم فيه إدماج السوريين جميعا دون إقصاء أحد، إضافة إلى إعادة تشكيل حكومة سورية تضم كل الأطياف والطبقات والعرقيات السورية".ولفت إسماعيل إلى أن "مجلس الشعب السوري يحتاج إلى تطبيق المعايير السابق ذكرها، لأن به أيضا بعض الإقصاءات، وأعتقد أن هذا كان من النقاط غير الصحيحة فيما يتعلق بالحكومة السورية، يمكن نلتمس للحكومة قلة الخبرة السياسية، لكن كان بالإمكان تدارك كل هذه الأمور، هذا هو المنطلق وهذه هي الاعتبارات التي استندت إليها الرؤية المصرية".رسائل السيسيبدوره يقول، د.محمد محمود مهران، الخبير المصري في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، "إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دمشق خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس والتي دعا فيها لـ"حوار سياسي بلا استثناءات" في سوريا، تعكس التزاما مصريا واضحا بمبادئ القانون الدولي، وقد تمثل نقطة تحول حقيقية نحو تسوية شاملة ومستدامة للأزمة السورية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الموقف المصري ينسجم تماما مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 ينص صراحة على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وتحت ملكية سورية تشمل جميع الأطراف السورية دون استثناء، مؤكداً أن مبدأ "بلا استثناءات" الذي أعلنه الرئيس السيسي هو تطبيق حرفي لهذا القرار الأممي".وتابع مهران أن "القانون الدولي يكرس مبدأ الحوار الشامل كأساس لحل النزاعات الداخلية، مشيرا إلى أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتؤكد على أن الحلول يجب أن تكون سورية خالصة دون إملاءات خارجية، موضحا أن "الموقف المصري يحترم سيادة سوريا ويرفض فرض حلول من الخارج".وشدد مهران على أن "مصر تمتلك مؤهلات فريدة لقيادة مسار التسوية السورية"، مشيرا إلى نجاحها الأخير في التوسط لاتفاق غزة وعلاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا أن القانون الدولي يشجع الوساطات الإقليمية في حل النزاعات عبر المادة 33 من الميثاق الأممي".تسوية شاملةوقال، "إن الموقف المصري قد يفتح بالفعل باب تسوية شاملة إذا توفرت الإرادة السياسية من جميع الأطراف، موضحاً أن التسوية الشاملة وفقاً للقانون الدولي يجب أن تتضمن: حوارا سياسيا شاملا بين جميع الأطراف السورية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وطنية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية غير الشرعية، وعودة اللاجئين الطوعية والآمنة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب".واختتم مهران بالقول "إن مصر تقدم نموذجا للوساطة المحايدة القائمة على احترام القانون الدولي"، داعيا جميع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم المبادرة المصرية وتجنب فرض أجندات خارجية على الشعب السوري، مؤكدا أن التسوية الحقيقية يجب أن تكون سورية خالصة وشاملة لجميع الأطراف دون استثناء.أعلنت الرئاسة السورية، أمس الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة.وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أنه تم الاتفاق على منح "قسد" مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وتابع البيان: "في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقا مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي".وأضاف: "كما تم التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق".وأشارت الرئاسة السورية في بيانها إلى أن "مظلوم عبدي سيقوم بطرح مرشح من "قسد" لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".

https://sarabic.ae/20260120/قسد-توضح-سبب-الانسحاب-من-مخيم-الهول-وإعادة-التمركز-حول-مدن-شمال-سوريا-1109439088.html

https://sarabic.ae/20260121/الجيش-الأمريكي-ينقل-7-آلاف-من-معتقلي-داعش-في-سوريا-إلى-العراق-1109487623.html

https://sarabic.ae/20260121/ترامب-يصدم-الكرد-هل-تفضل-واشنطن-الشراكة-مع-دمشق-بدلا-من-قسد-لمحاربة-التطرف؟-1109465272.html

https://sarabic.ae/20251015/عضو-مؤتمر-الحوار-الوطني-السوري-الآمال-معقودة-على-الدور-الروسي-الإيجابي-في-بناء-سوريا-الحديثة-1106045372.html

https://sarabic.ae/20251026/اشتباكات-بين-قسد-وقوات-الحكومة-السورية-هل-يفشل-اتفاق-الشرع--عبدي؟-1106401839.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أحمد الشرع, قسد, العالم العربي