رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل جهود دبلوماسية لعقد محادثات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل جهود دبلوماسية لعقد محادثات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، اليوم الأربعاء، عن جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى استئناف المحادثات الثنائية بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة، 21.01.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094189612_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_3c14cb52a26591d7fc3e70a9498fd2db.jpg
وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد، قال رئيس كوريا الجنوبية: "بصفتنا منسقين للإيقاع، سنسعى لضمان إجراء حوار قريب مع الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجنوب والشمال"، حسب وكالة "يونهاب".وأضاف أن "الجليد الحاد لن يذوب دفعة واحدة، لكننا سنواصل اتخاذ خطوات مجدية للحصول على رد من الشمال وتقليل التوترات في شبه الجزيرة الكورية".وأكد لي جيه ميونغ، التزامه بإعادة الاتفاق العسكري الموقع في 19 سبتمبر/ أيلول 2018 بين الرئيس السابق مون جيه-إن وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ-أون، والذي تم تعليق العمل به بالكامل عام 2024 إثر تصاعد التوترات. كما شدد على أن كوريا الجنوبية ستواصل استكشاف حلول مبتكرة لإحلال السلام بما يعود بالنفع على كلا الكوريتين، مؤكداً التزام بلاده بـ شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، مستندة إلى تحالف قوي مع الولايات المتحدة، وقدرات دفاعية وطنية، ودبلوماسية براغماتية تركز على المصالح الوطنية.وذكر مسؤول في وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مؤخرا، أن بيونغ يانغ قالت إنه يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن تهديداتها العسكرية إذا كان لديها مخاوف بشأن سلامة أراضيها.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن قائد القيادة الشمالية الأمريكية تعليقه في الآونة الأخيرة على قدرة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الديمقراطية على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة هي التي انخرطت في سلوكيات مواجهة مثل التخطيط لتدريبات حربية مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية.وأضافت الوكالة أن من حق كوريا الديمقراطية الشعبية السيادي تحسين قوتها للدفاع عن نفسها.وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت، الشهر الجاري، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، على أن "تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية أمرًا ضروريًا".وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1a/1094189612_119:0:1214:821_1920x0_80_0_0_a2b40c739ecab51b4c85e3b4ddc9b608.jpg
03:36 GMT 21.01.2026
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونغ، اليوم الأربعاء، عن جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى استئناف المحادثات الثنائية بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لاستئناف الحوار بين الكوريتين.
وخلال مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد، قال رئيس كوريا الجنوبية: "بصفتنا منسقين للإيقاع، سنسعى لضمان إجراء حوار قريب مع الولايات المتحدة وكوريا الديمقراطية وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين الجنوب والشمال"، حسب وكالة
"يونهاب".
وأضاف أن "الجليد الحاد لن يذوب دفعة واحدة، لكننا سنواصل اتخاذ خطوات مجدية للحصول على رد من الشمال وتقليل التوترات في شبه الجزيرة الكورية".
وأكد لي جيه ميونغ، التزامه بإعادة الاتفاق العسكري الموقع في 19 سبتمبر/ أيلول 2018 بين الرئيس السابق مون جيه-إن وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ-أون، والذي تم تعليق العمل به بالكامل عام 2024 إثر تصاعد التوترات.
وقال: "سنعيد الاتفاقية لمنع أي اشتباكات عرضية وبناء الثقة السياسية والعسكرية بين الكوريتين".
كما شدد على أن كوريا الجنوبية ستواصل استكشاف حلول مبتكرة لإحلال السلام بما يعود بالنفع على كلا الكوريتين، مؤكداً التزام بلاده بـ شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، مستندة إلى تحالف قوي مع الولايات المتحدة، وقدرات دفاعية وطنية، ودبلوماسية براغماتية تركز على المصالح الوطنية.
وذكر مسؤول في وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مؤخرا، أن بيونغ يانغ قالت إنه يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن تهديداتها العسكرية
إذا كان لديها مخاوف بشأن سلامة أراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن قائد القيادة الشمالية الأمريكية تعليقه في الآونة الأخيرة على قدرة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الديمقراطية على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة هي التي انخرطت في سلوكيات مواجهة مثل التخطيط لتدريبات حربية مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية.
وأضافت الوكالة أن من حق كوريا الديمقراطية الشعبية السيادي تحسين قوتها للدفاع عن نفسها.
وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت، الشهر الجاري، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية
، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، على أن "تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية أمرًا ضروريًا".
وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية
، كيم جونغ أون: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".