https://sarabic.ae/20260126/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-حظر-إمدادات-الغاز-الروسي-بشكل-كامل-ابتداء-من-عام-2027-1109643962.html
الاتحاد الأوروبي يقرر حظر إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل ابتداء من عام 2027
الاتحاد الأوروبي يقرر حظر إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل ابتداء من عام 2027
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2027، والغاز الروسي... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T11:08+0000
2026-01-26T11:08+0000
2026-01-26T11:08+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg
وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".وأكدت موسكو مرارًا أن الغرب ارتكب خطأ فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا الاتحادية، الأمر الذي سيضعه في تبعية جديدة وأكثر حدة بسبب ارتفاع الأسعار.وأشارت إلى أن من رفضوا الشراء ما زالوا يشترون عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.وسيدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب حيز التنفيذ في 17 يونيو 2026، للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027، لجميع العقود طويلة الأجل، بينما سيدخل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ في 25 أبريل/ نيسان 2026، للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 يناير 2027 لجميع العقود طويلة الأجل.وبذلك، بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من روسيا خلال الـ12 الممتدة من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2025، 14.5 مليار يورو. ويمثل هذا 17% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد من دول أخرى، والتي بلغت 85.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها.وخلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي في شكله الغازي من روسيا 6.59 مليار يورو، وبلغت واردات الغاز الطبيعي المسال 7.95 مليار يورو.الكرملين حول شراء الهند والصين للنفط الروسي: ننطلق من التصريحات الرسمية الصادرة عن نيودلهي وبكينسلوفاكيا تجدد رفضها للحزمة الـ18 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
https://sarabic.ae/20251024/أوربان-حول-قرار-الاتحاد-الأوروبي-حظر-واردات-الطاقة-الروسية-لم-نخسر-المعركة-بعد-1106340516.html
https://sarabic.ae/20260120/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-في-مأزق-بسبب-رفضه-للغاز-الروسي-1109419916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_afeff98d79166c1ee04f15dc13ca80a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
الاتحاد الأوروبي يقرر حظر إمدادات الغاز الروسي بشكل كامل ابتداء من عام 2027
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2027، والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027، بحسب بيان نُشر على موقع المجلس الإلكتروني.
وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".
وبحسب البيان، "سيبدأ حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر 2027".
وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".
ووفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، فإن الاتحاد الأوروبي سيخسر 17% من وارداته بعد فرض حظر كامل على واردات الغاز الطبيعي من روسيا.
وأكدت موسكو مرارًا أن الغرب ارتكب خطأ فادحًا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا الاتحادية، الأمر الذي سيضعه في تبعية جديدة وأكثر حدة بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن من رفضوا الشراء ما زالوا يشترون عبر وسطاء بأسعار أعلى، وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي.
24 أكتوبر 2025, 08:00 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجّهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي برمته، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، سابقًا، على التخلص التدريجي من واردات الغاز من روسيا، ابتداء من 1 يناير 2026، بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية، مع الإبقاء على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028.
وسيدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب حيز التنفيذ في 17 يونيو 2026، للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2027، لجميع العقود طويلة الأجل، بينما سيدخل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ في 25 أبريل/ نيسان 2026، للعقود قصيرة الأجل، وفي 1 يناير 2027 لجميع العقود طويلة الأجل.
وبذلك، بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي من روسيا خلال الـ12 الممتدة من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2025، 14.5 مليار يورو. ويمثل هذا 17% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد من دول أخرى، والتي بلغت 85.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها.
وخلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى أكتوبر 2025، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي في شكله الغازي من روسيا 6.59 مليار يورو، وبلغت واردات الغاز الطبيعي المسال 7.95 مليار يورو.