https://sarabic.ae/20260126/تركيا-وفرنسا-تناقشان-الجهود-الرامية-لحل-النزاع-الأوكراني-1109643207.html
تركيا وفرنسا تناقشان الجهود الرامية لحل النزاع الأوكراني
تركيا وفرنسا تناقشان الجهود الرامية لحل النزاع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، أن "وزيري خارجية تركيا وفرنسا، هاكان فيدان وجان نويل بارو، سيناقشان، يوم غد الثلاثاء، الجهود الدبلوماسية... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T10:18+0000
2026-01-26T10:18+0000
2026-01-26T10:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
أخبار تركيا اليوم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg
وقال المصدر: "سيلتقي وزيرالخارجية هاكان فيدان مع وزير الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي سيزور تركيا في 27 يناير/كانون الثاني".وأشار إلى أن "الاجتماع سيعقد في إطار الاتصالات الدورية بين تركيا وفرنسا بشأن القضايا الدولية والإقليمية الملحة".وفي السياق ذاته، أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، في وقت سابق، أن "روسيا تثمن مبادرات السلام التي أطلقتها كل من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتعرب عن امتنانها لجميع من أسهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية".وأشار المسؤول في الخارجية الروسية إلى أن "هذه الجهات تشمل بيلاروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والفاتيكان وغيرها".الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانيةفيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني
https://sarabic.ae/20260125/تركيا-تنفي-دعم-داعش-في-سوريا-1109629318.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101581/30/1015813090_569:0:3410:2131_1920x0_80_0_0_3d8959b2151ee4589e30621b1ff60394.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا
تركيا وفرنسا تناقشان الجهود الرامية لحل النزاع الأوكراني
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، أن "وزيري خارجية تركيا وفرنسا، هاكان فيدان وجان نويل بارو، سيناقشان، يوم غد الثلاثاء، الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا".
وقال المصدر: "سيلتقي وزيرالخارجية هاكان فيدان مع وزير الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي سيزور تركيا في 27 يناير/كانون الثاني".
وأضاف أن "الطرفين يعتزمان خلال المحادثات، مناقشة مبادرات تهدف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق سلام عادل ودائم، من المتوقع أن يؤكد فيدان على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية في هذا الاتجاه، وأن يكرر استعداد أنقرة لتقديم أي مساهمة ممكنة في عملية السلام".
وأشار إلى أن "الاجتماع سيعقد في إطار الاتصالات الدورية بين تركيا وفرنسا بشأن القضايا الدولية والإقليمية
الملحة".
وفي السياق ذاته، أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، في وقت سابق، أن "روسيا تثمن مبادرات السلام التي أطلقتها كل من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا
، وتعرب عن امتنانها لجميع من أسهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية".
وقال بوليشوك، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو معلوم، جرت آخر الاتصالات، وهذه المرة على المستوى العسكري، في أبو ظبي. ونحن ممتنون لجميع من وفروا منصة للوساطة في مختلف جوانب التسوية، من القضايا العسكرية والسياسية إلى الإنسانية".
وأشار المسؤول في الخارجية الروسية إلى أن "هذه الجهات تشمل بيلاروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والفاتيكان وغيرها".