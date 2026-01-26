تركيا وفرنسا تناقشان الجهود الرامية لحل النزاع الأوكراني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
تركيا وفرنسا تناقشان الجهود الرامية لحل النزاع الأوكراني
تركيا وفرنسا تناقشان الجهود الرامية لحل النزاع الأوكراني
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، أن "وزيري خارجية تركيا وفرنسا، هاكان فيدان وجان نويل بارو، سيناقشان، يوم غد الثلاثاء، الجهود الدبلوماسية... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال المصدر: "سيلتقي وزيرالخارجية هاكان فيدان مع وزير الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي سيزور تركيا في 27 يناير/كانون الثاني".وأشار إلى أن "الاجتماع سيعقد في إطار الاتصالات الدورية بين تركيا وفرنسا بشأن القضايا الدولية والإقليمية الملحة".وفي السياق ذاته، أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، في وقت سابق، أن "روسيا تثمن مبادرات السلام التي أطلقتها كل من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتعرب عن امتنانها لجميع من أسهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية".وأشار المسؤول في الخارجية الروسية إلى أن "هذه الجهات تشمل بيلاروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والفاتيكان وغيرها".الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانيةفيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني
تركيا وفرنسا تناقشان الجهود الرامية لحل النزاع الأوكراني

أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، أن "وزيري خارجية تركيا وفرنسا، هاكان فيدان وجان نويل بارو، سيناقشان، يوم غد الثلاثاء، الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا".
وقال المصدر: "سيلتقي وزيرالخارجية هاكان فيدان مع وزير الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي سيزور تركيا في 27 يناير/كانون الثاني".

وأضاف أن "الطرفين يعتزمان خلال المحادثات، مناقشة مبادرات تهدف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق سلام عادل ودائم، من المتوقع أن يؤكد فيدان على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية في هذا الاتجاه، وأن يكرر استعداد أنقرة لتقديم أي مساهمة ممكنة في عملية السلام".

وأشار إلى أن "الاجتماع سيعقد في إطار الاتصالات الدورية بين تركيا وفرنسا بشأن القضايا الدولية والإقليمية الملحة".
تركيا تنفي دعم "داعش" في سوريا
أمس, 21:19 GMT
وفي السياق ذاته، أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، في وقت سابق، أن "روسيا تثمن مبادرات السلام التي أطلقتها كل من الصين والبرازيل والولايات المتحدة والدول الأفريقية والعربية بشأن أوكرانيا، وتعرب عن امتنانها لجميع من أسهموا في تهيئة الظروف لتسوية الأزمة الأوكرانية".

وقال بوليشوك، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما هو معلوم، جرت آخر الاتصالات، وهذه المرة على المستوى العسكري، في أبو ظبي. ونحن ممتنون لجميع من وفروا منصة للوساطة في مختلف جوانب التسوية، من القضايا العسكرية والسياسية إلى الإنسانية".

وأشار المسؤول في الخارجية الروسية إلى أن "هذه الجهات تشمل بيلاروسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والفاتيكان وغيرها".
الكرملين: الولايات المتحدة تسارع في مسار التسوية الأوكرانية
فيدان يكشف التوقيت المتوقع لانتهاء الصراع الأوكراني
