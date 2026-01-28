https://sarabic.ae/20260128/القوات-الروسية-تستهدف-مواقع-تخزين-وتصنيع-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1109721536.html
القوات الروسية تستهدف مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية – وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة البعيدة المدى التابعة للقوات المسلحة... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T09:17+0000
2026-01-28T09:17+0000
2026-01-28T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_798c4b5338daf5bb760d449a59ec9e3c.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بمواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ذكر البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 100 جندي ومركبة قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بعد تحسين مواقعها على طول خط الجبهة، حيّدت أكثر من 390 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية و5 مركبات قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء هجوم محمول جوا، ولواء قوات خاصة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك قرب بلدات سيرغييفكا، وبيليتسكوي، وكوتوزوفكا، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميجيفايا، ونوفوبودغورودنوي، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 390 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 270 جنديًا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" خلال لـ 24 ساعة الماضية".وأضاف البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق"، قد توغلت عميقًا في دفاعات العدو".وعن مناطق سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، جاء في البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 40 جنديا و4 مركبات في منطقة عمليات قوات "دنيبر" خلال يوم واحد".وذكر بيان الوزارة أن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت موقعها التكتيكي وهزمت تشكيلات أوكرانية في عدة مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. وخسر العدو أكثر من 180 جنديا".وتابع: "خسر العدو أكثر من 180 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و19 مركبة، و4 قطع مدفعية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع. كما دُمّرت 4 مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تدك مراكز التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
https://sarabic.ae/20260128/ٌالقوات-الروسية-تتصدى-لـ75-مسيرة-أوكرانية-ليلا-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1109713389.html
https://sarabic.ae/20260127/وزير-الدفاع-الروسي-يؤكد-استعداد-روسيا-لتعزيز-التعاون-العملي-مع-الجيش-الصيني-1109687783.html
https://sarabic.ae/20260127/القوات-الروسية-تحرر-نوفوياكوفليفكا-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1109681061.html
https://sarabic.ae/20260127/القوات-الروسية-تدمر-19-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109672163.html
https://sarabic.ae/20260127/رئيس-الأركان-العامة-الجيش-الروسي-حرر-17-مستوطنة-هذا-العام-حتى-الآن-1109673267.html
https://sarabic.ae/20260123/مسيرات-روسية-تدمر-فصيل-مشاة-أوكراني-في-زابوروجيه---الدفاع-الروسية-1109546051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_303:0:1742:1079_1920x0_80_0_0_ece244970aa097aa6ef44a6ca8b29600.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم
القوات الروسية تستهدف مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية – وزارة الدفاع
09:17 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 09:50 GMT 28.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة البعيدة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بمواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وتابع البيان: "ألحقت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارا بمواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومستودع وقود، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 158 منطقة".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ذكر البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 100 جندي ومركبة قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضاف: "سيطرت وحدات من مجموعة"الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وتعرضت تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية للهزيمة قرب بلدات دروجكوفكا، وفاسيوتينسكوي، وكراسنوتوركا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 100 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، و3 قطع مدفعية، من بينها قطعة غربية الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعي إمداد".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بعد تحسين مواقعها على طول خط الجبهة، حيّدت أكثر من 390 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية و5 مركبات قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء هجوم محمول جوا، ولواء قوات خاصة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك قرب بلدات سيرغييفكا، وبيليتسكوي، وكوتوزوفكا، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميجيفايا، ونوفوبودغورودنوي، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 390 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 270 جنديًا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" خلال لـ 24 ساعة الماضية".
وأشار إلى أنه "تم تحييد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تضم لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين ولواء محمولا جوا و3 أفواج هجومية، في مناطق بلدات زاليزنيخنوي، وريزدفيانكا، وفوزدفيزيفكا، وزارنيتسا، وروزوفكا، وكومسومولسكوي، ودولينكا، وتسفيتكوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وفاسيلكيفكا في منطقة دنيبروبتروفسك".
وأضاف البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق"، قد توغلت عميقًا في دفاعات العدو".
وعن مناطق سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، جاء في البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 40 جنديا و4 مركبات في منطقة عمليات قوات "دنيبر" خلال يوم واحد".
وذكر أن "قوات "دنيبر"، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والاقتحام، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي أوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وسادوفوي في خيرسون".
وذكر بيان الوزارة أن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت موقعها التكتيكي وهزمت تشكيلات أوكرانية في عدة مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. وخسر العدو أكثر من 180 جنديا".
وأضاف: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، موقعها على طول خط المواجهة، وهزمت أفرادا ومعدات من لواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، وفوجا هجوميا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني".
وتابع: "خسر العدو أكثر من 180 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و19 مركبة، و4 قطع مدفعية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع. كما دُمّرت 4 مستودعات ذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.