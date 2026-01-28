القوات الروسية تستهدف مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية – وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة البعيدة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بمواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وتابع البيان: "ألحقت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، أضرارا بمواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومستودع وقود، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 158 منطقة".

مدرعة تابع لقوات الغرب مزودة برشاش زي أو 23 الثقيل المضاد للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتصدى لـ75 مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي عدة مقاطعات - وزارة الدفاع
04:32 GMT
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ذكر البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 100 جندي ومركبة قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف: "سيطرت وحدات من مجموعة"الجنوب" على خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، وتعرضت تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية للهزيمة قرب بلدات دروجكوفكا، وفاسيوتينسكوي، وكراسنوتوركا، وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت نحو 100 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و13 مركبة، و3 قطع مدفعية، من بينها قطعة غربية الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومستودعي إمداد".

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد روسيا لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني
أمس, 11:34 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بعد تحسين مواقعها على طول خط الجبهة، حيّدت أكثر من 390 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية و5 مركبات قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء هجوم محمول جوا، ولواء قوات خاصة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك قرب بلدات سيرغييفكا، وبيليتسكوي، وكوتوزوفكا، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميجيفايا، ونوفوبودغورودنوي، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 390 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات".
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أمس, 09:17 GMT
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 270 جنديًا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" خلال لـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أنه "تم تحييد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، تضم لواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين ولواء محمولا جوا و3 أفواج هجومية، في مناطق بلدات زاليزنيخنوي، وريزدفيانكا، وفوزدفيزيفكا، وزارنيتسا، وروزوفكا، وكومسومولسكوي، ودولينكا، وتسفيتكوفوي في مقاطعة زابوروجيه، وفاسيلكيفكا في منطقة دنيبروبتروفسك".

وأضاف البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق"، قد توغلت عميقًا في دفاعات العدو".
مضادات زي أو 23 الجوية التابعة لقوات الغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أمس, 04:33 GMT
وعن مناطق سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، جاء في البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 40 جنديا و4 مركبات في منطقة عمليات قوات "دنيبر" خلال يوم واحد".
وذكر أن "قوات "دنيبر"، ألحقت خسائر في الأفراد والمعدات التابعة لألوية الهجوم الميكانيكي والاقتحام، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي أوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه وسادوفوي في خيرسون".
فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
الجيش الروسي يحرر 17 بلدة منذ بداية العام الحالي- رئيس الأركان العامة
أمس, 05:05 GMT
وذكر بيان الوزارة أن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت موقعها التكتيكي وهزمت تشكيلات أوكرانية في عدة مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. وخسر العدو أكثر من 180 جنديا".

وأضاف: "حسّنت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، موقعها على طول خط المواجهة، وهزمت أفرادا ومعدات من لواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، وفوجا هجوميا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني".

وتابع: "خسر العدو أكثر من 180 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و19 مركبة، و4 قطع مدفعية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع. كما دُمّرت 4 مستودعات ذخيرة".
جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تدمر فصيل مشاة أوكراني في زابوروجيه - الدفاع الروسية
23 يناير, 04:28 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
المدفعية الروسية تدك مراكز التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
