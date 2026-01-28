https://sarabic.ae/20260128/القوات-الروسية-تستهدف-مواقع-تخزين-وتصنيع-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1109721536.html

القوات الروسية تستهدف مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة الأوكرانية – وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن القوات الروسية استهدفت مواقع تخزين وتصنيع الطائرات المسيرة البعيدة المدى التابعة للقوات المسلحة... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الوزارة: "ألحقت القوات المسلحة الروسية أضرارا بمواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة بعيدة المدى، فضلا عن مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ذكر البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 100 جندي ومركبة قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية".ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، بعد تحسين مواقعها على طول خط الجبهة، حيّدت أكثر من 390 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية و5 مركبات قتالية مدرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بـ 4 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواء هجوم محمول جوا، ولواء قوات خاصة، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من الحرس الوطني، وذلك قرب بلدات سيرغييفكا، وبيليتسكوي، وكوتوزوفكا، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميجيفايا، ونوفوبودغورودنوي، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبّدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 390 جنديا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات".وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 270 جنديًا في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق" خلال لـ 24 ساعة الماضية".وأضاف البيان أن "وحدات من مجموعة "الشرق"، قد توغلت عميقًا في دفاعات العدو".وعن مناطق سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، جاء في البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 40 جنديا و4 مركبات في منطقة عمليات قوات "دنيبر" خلال يوم واحد".وذكر بيان الوزارة أن "وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت موقعها التكتيكي وهزمت تشكيلات أوكرانية في عدة مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. وخسر العدو أكثر من 180 جنديا".وتابع: "خسر العدو أكثر من 180 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و19 مركبة، و4 قطع مدفعية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع. كما دُمّرت 4 مستودعات ذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تدك مراكز التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

