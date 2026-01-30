https://sarabic.ae/20260130/ألمانيا-ترفض-شراء-مصادر-الطاقة-الروسية-لأسباب-سياسية---الخارجية-الروسية-1109795232.html
ألمانيا ترفض شراء مصادر الطاقة الروسية لأسباب سياسية - الخارجية الروسية
30.01.2026
وقال في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" : "لأسباب سياسية، رفض الألمان رفضا قاطعا شراء الفحم والنفط ومشتقاته والغاز، عبر خطوط الأنابيب من روسيا".وحول تجاهل برلين الاعتبارات الاقتصادية، على الرغم من التأثير العكسي للعقوبات، أوضح أنه "رغم التأثير الواضح للعقوبات المفروضة على روسيا، والذي يدركه الخبراء وقطاع الأعمال، إلا أن الطبقة الحاكمة في ألمانيا تُصرّ على تجاهل الاعتبارات الاقتصادية". صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن "خطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الغاز الروسي سيمثل مشكلة للدول الأوروبية".وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذه مشكلتهم (دول أوروبا). لقد تحدثوا عن تنويع مصادر الإمداد طوال الوقت، والآن يقيدون فعليا من تنوع مصادرهم، بعبارة أخرى، إنهم يتخلون عن المصدر التنافسي الأقوى المتمثل بالغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال".وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد رسميا، قرارا بالتخلي عن جميع واردات الغاز من روسيا، سواء الغاز المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية 2027.الأمين العام للناتو: الحقبة التي كانت فيها أمريكا تتحمل العبء الأساسي لضمان الأمن الأوروبي انتهتخبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسيا
وقال في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" : "لأسباب سياسية، رفض الألمان رفضا قاطعا شراء الفحم والنفط ومشتقاته والغاز، عبر خطوط الأنابيب من روسيا
".
وأضاف أنهم "عرقلوا جميع أشكال التعاون الثنائي مع روسيا".
وحول تجاهل برلين الاعتبارات الاقتصادية، على الرغم من التأثير العكسي للعقوبات، أوضح أنه "رغم التأثير الواضح للعقوبات المفروضة على روسيا، والذي يدركه الخبراء وقطاع الأعمال، إلا أن الطبقة الحاكمة في ألمانيا تُصرّ على تجاهل الاعتبارات الاقتصادية".
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن "خطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الغاز الروسي
سيمثل مشكلة للدول الأوروبية".
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذه مشكلتهم (دول أوروبا). لقد تحدثوا عن تنويع مصادر الإمداد طوال الوقت، والآن يقيدون فعليا من تنوع مصادرهم، بعبارة أخرى، إنهم يتخلون عن المصدر التنافسي الأقوى المتمثل بالغاز الروسي
عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اعتمد رسميا، قرارا بالتخلي عن جميع واردات الغاز من روسيا، سواء الغاز المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية 2027.