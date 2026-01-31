https://sarabic.ae/20260131/مصر-تدين-بشدة-الانتهاكات-الإسرائيلية-المتكررة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1109851108.html

مصر تدين بشدة "الانتهاكات" الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة

مصر تدين بشدة "الانتهاكات" الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي أسفرت عن مقتل 25 فلسطينياً على... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-31T16:16+0000

2026-01-31T16:16+0000

2026-01-31T16:16+0000

مصر

أخبار مصر الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109696629_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_ecc3e52e829710cb5b55d3ae402dd0c4.jpg

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح المرحلة الثانية من "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة" التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي يدعم الخطة الأمريكية الـ20 نقطة، بما في ذلك إنشاء "مجلس السلام" ونشر قوة تثبيت دولية مؤقتة وتشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة القطاع انتقالياً.ودعت مصر جميع الأطراف المعنية إلى "الالتزام الكامل بمسؤولياتها" في هذه المرحلة الحساسة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يضمن الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار الشاملة في القطاع.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قواته، بالتعاون مع جهاز الـ"شاباك" (الأمن الداخلي)، نفذت ضربات استهدفت قادة وعناصر وبنى تحتية تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية استهدفت أيضًا مستودع أسلحة، وموقع إنتاج أسلحة، وبنيتين لإطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينظر بـ"خطورة بالغة" إلى أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه سيواصل التحرك ضد ما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية" لحماية قواته ومواطنيه، وفق تعبيره.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260131/داخلية-غزة-مقتل-5-ضباط-وإصابة-15-آخرين-بغارة-إسرائيلية-على-مركز-شرطة-حي-الشيخ-رضوان-1109847822.html

https://sarabic.ae/20260131/الجيش-الإسرائيلي-الهجمات-الأخيرة-في-غزة-ردا-على-انتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1109841189.html

https://sarabic.ae/20260130/حماس-تندد-باستمرار-قصف-الاحتلال-للمدنيين-في-غزة-إرهاب-وتصعيد-خطير-1109821461.html

مصر

إسرائيل

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية