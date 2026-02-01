https://sarabic.ae/20260201/بدء-العد-التنازلي-لأول-رحلة-مأهولة-نحو-القمر-منذ-عام-1972-1109867883.html
بدء العد التنازلي لأول رحلة مأهولة نحو القمر منذ عام 1972
بدء العد التنازلي لأول رحلة مأهولة نحو القمر منذ عام 1972
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس السبت، إطلاق عدٍ تنازليًا لمدة يومين لتزويد صاروخ فضائي جديد لها بالوقود، وهو اختبار حاسم سيحدد موعد انطلاق 4 رواد... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T09:58+0000
2026-02-01T09:58+0000
2026-02-01T09:58+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا
الفضاء
القمر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104520/68/1045206896_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bb33a62c5344cdba88e22e901996e267.jpg
وسيكون قائد المهمة ريد وايزمان وطاقمه، الخاضعون حاليًا للحجر الصحي للوقاية من أي عدوى، أول من يسافر نحو القمر منذ عام 1972.ومن المقرر ملء خزان وقود الصاروخ بأكثر من 700 ألف غالون من الوقود فائق التبريد. وتسببت موجة البرد القارس التي تضرب الولايات المنحدة، في تأخير عملية التزود بالوقود والإطلاق لمدة يومين. ويُعد الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أقرب موعد ممكن لإطلاق الصاروخ.وسيسافر رواد فضاء أمريكيون وكنديون على متن كبسولة "أوريون" المثبتة أعلى الصاروخ، حيث سيدورون حول القمر ويعودون مباشرة إلى المحيط الهادئ دون توقف، في مهمة تستغرق نحو 10 أيام.علماء روس يبتكرون اختبارا آمنا لقياس مقاومة الجسم لنقص الأكسجين"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية"شنتشو-20"... مشاهد ولحظات مميزة من داخل مركبة الفضاء الصينية... فيديو
https://sarabic.ae/20250801/ناسا-التعاون-الروسي-الأمريكي-ضروري-لإنزال-محطة-الفضاء-الدولية-من-المدار-1103287522.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104520/68/1045206896_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_bfcb062536bfed38f6732441693bf94f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا, الفضاء, القمر
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا, الفضاء, القمر
بدء العد التنازلي لأول رحلة مأهولة نحو القمر منذ عام 1972
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس السبت، إطلاق عدٍ تنازليًا لمدة يومين لتزويد صاروخ فضائي جديد لها بالوقود، وهو اختبار حاسم سيحدد موعد انطلاق 4 رواد فضاء في مهمة نحو القمر.
وسيكون قائد المهمة ريد وايزمان وطاقمه، الخاضعون حاليًا للحجر الصحي للوقاية من أي عدوى، أول من يسافر نحو القمر منذ عام 1972.
ونُقل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي، الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا، إلى منصة الإطلاق قبل أسبوعين، وإذا سار اختبار التزويد بالوقود على ما يرام يوم غد الاثنين، فقد تُحاول "ناسا" إطلاق الصاروخ في غضون أسبوع.
ومن المقرر ملء خزان وقود الصاروخ بأكثر من 700 ألف غالون من الوقود فائق التبريد. وتسببت موجة البرد القارس التي تضرب الولايات المنحدة، في تأخير عملية التزود بالوقود والإطلاق لمدة يومين. ويُعد الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أقرب موعد ممكن لإطلاق الصاروخ.
وسيسافر رواد فضاء أمريكيون وكنديون على متن كبسولة "أوريون" المثبتة أعلى الصاروخ، حيث سيدورون حول القمر ويعودون مباشرة إلى المحيط الهادئ دون توقف، في مهمة تستغرق نحو 10 أيام.