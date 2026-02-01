بدء العد التنازلي لأول رحلة مأهولة نحو القمر منذ عام 1972

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260201/بدء-العد-التنازلي-لأول-رحلة-مأهولة-نحو-القمر-منذ-عام-1972-1109867883.html
بدء العد التنازلي لأول رحلة مأهولة نحو القمر منذ عام 1972
بدء العد التنازلي لأول رحلة مأهولة نحو القمر منذ عام 1972
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس السبت، إطلاق عدٍ تنازليًا لمدة يومين لتزويد صاروخ فضائي جديد لها بالوقود، وهو اختبار حاسم سيحدد موعد انطلاق 4 رواد... 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T09:58+0000
2026-02-01T09:58+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا
الفضاء
القمر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104520/68/1045206896_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bb33a62c5344cdba88e22e901996e267.jpg
وسيكون قائد المهمة ريد وايزمان وطاقمه، الخاضعون حاليًا للحجر الصحي للوقاية من أي عدوى، أول من يسافر نحو القمر منذ عام 1972.ومن المقرر ملء خزان وقود الصاروخ بأكثر من 700 ألف غالون من الوقود فائق التبريد. وتسببت موجة البرد القارس التي تضرب الولايات المنحدة، في تأخير عملية التزود بالوقود والإطلاق لمدة يومين. ويُعد الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أقرب موعد ممكن لإطلاق الصاروخ.وسيسافر رواد فضاء أمريكيون وكنديون على متن كبسولة "أوريون" المثبتة أعلى الصاروخ، حيث سيدورون حول القمر ويعودون مباشرة إلى المحيط الهادئ دون توقف، في مهمة تستغرق نحو 10 أيام.علماء روس يبتكرون اختبارا آمنا لقياس مقاومة الجسم لنقص الأكسجين"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية"شنتشو-20"... مشاهد ولحظات مميزة من داخل مركبة الفضاء الصينية... فيديو
https://sarabic.ae/20250801/ناسا-التعاون-الروسي-الأمريكي-ضروري-لإنزال-محطة-الفضاء-الدولية-من-المدار-1103287522.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104520/68/1045206896_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_bfcb062536bfed38f6732441693bf94f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا, الفضاء, القمر
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا, الفضاء, القمر

بدء العد التنازلي لأول رحلة مأهولة نحو القمر منذ عام 1972

09:58 GMT 01.02.2026
© Photo / NASA/ Jeff Williamsصورة هلال القمر لرائد فضاء "ناسا"
صورة هلال القمر لرائد فضاء ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© Photo / NASA/ Jeff Williams
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس السبت، إطلاق عدٍ تنازليًا لمدة يومين لتزويد صاروخ فضائي جديد لها بالوقود، وهو اختبار حاسم سيحدد موعد انطلاق 4 رواد فضاء في مهمة نحو القمر.
وسيكون قائد المهمة ريد وايزمان وطاقمه، الخاضعون حاليًا للحجر الصحي للوقاية من أي عدوى، أول من يسافر نحو القمر منذ عام 1972.

ونُقل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي، الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا، إلى منصة الإطلاق قبل أسبوعين، وإذا سار اختبار التزويد بالوقود على ما يرام يوم غد الاثنين، فقد تُحاول "ناسا" إطلاق الصاروخ في غضون أسبوع.

رائد الفضاء على محطة الفضاء الدولية، ألكسندر غيرست، يلتقط صورة لإعصار فلورنس الذي اجتاح ولاية نورث كارولينا (كارولينا الشمالية)، الولايات المتحدة 13سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
"ناسا": التعاون الروسي الأمريكي ضروري لإنزال محطة الفضاء الدولية من المدار
1 أغسطس 2025, 22:24 GMT
ومن المقرر ملء خزان وقود الصاروخ بأكثر من 700 ألف غالون من الوقود فائق التبريد. وتسببت موجة البرد القارس التي تضرب الولايات المنحدة، في تأخير عملية التزود بالوقود والإطلاق لمدة يومين. ويُعد الثامن من فبراير/ شباط الجاري، أقرب موعد ممكن لإطلاق الصاروخ.
وسيسافر رواد فضاء أمريكيون وكنديون على متن كبسولة "أوريون" المثبتة أعلى الصاروخ، حيث سيدورون حول القمر ويعودون مباشرة إلى المحيط الهادئ دون توقف، في مهمة تستغرق نحو 10 أيام.
علماء روس يبتكرون اختبارا آمنا لقياس مقاومة الجسم لنقص الأكسجين
"روسكوسموس" و"ناسا" تقرران التعاون بين المحطات المدارية الوطنية بعد محطة الفضاء الدولية
"شنتشو-20"... مشاهد ولحظات مميزة من داخل مركبة الفضاء الصينية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала