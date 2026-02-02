https://sarabic.ae/20260202/النواب-الديمقراطيون-يفشلون-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-تمويل-وزارة-الأمن-الداخلي-الأمريكية-1109890041.html
النواب الديمقراطيون يفشلون في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
وأعرب عدد من المشرعين عن معارضتهم للتصويت على مشروع قانون التمويل، بينما قدمت مجموعة أخرى من كبار الديمقراطيين، من بينهم اثنان من قادة الحزب السابقين، حججًا مؤيدة للمشروع، وفقًا لموقع "أكسيوس".وبدأ إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، أول أمس السبت.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق سابقًا على حزمة من 5 مشاريع قوانين للميزانية، كما وافق على تمويل مؤقت لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي.وأصبح تمويل هذه الوزارة نقطة خلاف رئيسية بين المشرعين، لا سيما بسبب إجراءات إدارة الهجرة والجمارك والاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها.ولا يزال التوصل إلى حل وسط بشأن هذا البند من بنود الإنفاق أمرًا غير ممكن.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، انقسموا خلال اجتماع عُقد أمس الأحد، حول التصويت على تمويل مؤقت لوزارة الأمن الداخلي دون أي إصلاحات.
وأعرب عدد من المشرعين عن معارضتهم للتصويت على مشروع قانون التمويل، بينما قدمت مجموعة أخرى من كبار الديمقراطيين، من بينهم اثنان من قادة الحزب السابقين، حججًا مؤيدة للمشروع، وفقًا لموقع "أكسيوس".
ووفقًا لمصادر الموقع الأمريكي، حذّر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، رئيس المجلس مايك جونسون، من الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق سابقًا على حزمة من 5 مشاريع قوانين للميزانية
، كما وافق على تمويل مؤقت لمدة أسبوعين لوزارة الأمن الداخلي.
وأصبح تمويل هذه الوزارة نقطة خلاف رئيسية
بين المشرعين، لا سيما بسبب إجراءات إدارة الهجرة والجمارك والاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها.
ولا يزال التوصل إلى حل وسط بشأن هذا البند من بنود الإنفاق أمرًا غير ممكن.