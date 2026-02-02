https://sarabic.ae/20260202/ترامب-حققنا-نتائج-جيدة-للغاية-مع-روسيا-وأوكرانيا-فيديو-1109923779.html
ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا.. فيديو
ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بأن مفاوضات واشنطن بشأن روسيا وأوكرانيا تسير بنجاح. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T22:44+0000
2026-02-02T22:44+0000
2026-02-02T22:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
روسيا
أخبار أوكرانيا
مفاوضات السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg
وقال ترامب: "أعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا للغاية مع أوكرانيا وروسيا".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق من أم الاثنين، أن الجولة القادمة من المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لتسوية الصراع ستُعقد في أبوظبي يومي 4 و5 فبراير/شباط الجاري.يُذكر أنه في 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، شهدت أبوظبي اليوم الأول من المشاورات الأمنية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، تلاها اجتماع ثانٍ في 24 كانون الثاني/ يناير.وقد ترأس الوفد الروسي في تلك المفاوضات رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بالأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، بينما ترأس الجانب الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f356a6833676ee8d9c6affab65268aea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا, مفاوضات السلام
ترامب, روسيا, أخبار أوكرانيا, مفاوضات السلام
ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا.. فيديو
22:44 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 22:45 GMT 02.02.2026)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، بأن مفاوضات واشنطن بشأن روسيا وأوكرانيا تسير بنجاح.
وقال ترامب: "أعتقد أننا نحرز تقدمًا جيدًا للغاية مع أوكرانيا وروسيا".
وأشار ترامب إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُدلي فيها بمثل هذا التقييم.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق من أم الاثنين، أن الجولة القادمة من المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لتسوية الصراع
ستُعقد في أبوظبي يومي 4 و5 فبراير/شباط الجاري.
يُذكر أنه في 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، شهدت أبوظبي اليوم الأول من المشاورات الأمنية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة
وأوكرانيا، تلاها اجتماع ثانٍ في 24 كانون الثاني/ يناير.
وقد ترأس الوفد الروسي في تلك المفاوضات رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بالأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، بينما ترأس الجانب الأوكراني سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف.