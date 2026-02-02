https://sarabic.ae/20260202/دراسة-تكشف-اختراقا-علميا-في-مواجهة-سرطان-البنكرياس-1109923515.html

دراسة تكشف اختراقا علميا في مواجهة سرطان البنكرياس

أفادت دراسة إسبانية بتحقيق تقدّم علمي لافت في مجال علاج سرطان البنكرياس، بعد نجاح نهج علاجي جديد في إيقاف المرض بالكامل لدى الحيوانات، عبر استهداف آليات عمل...

وتمكّن فريق بحثي إسباني من وقف تطوّر سرطان البنكرياس بصورة كاملة لدى الحيوانات، من خلال مقاربة علاجية تستهدف ثلاث نقاط حيوية في مسار الورم، في أسلوب مختلف عن العلاجات السابقة التي غالبًا ما فشلت بسبب قدرة الخلايا السرطانية على مقاومة الأدوية، بحسب ماذكر موقع "تايمز أوف إنديا". ويُعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان خطورة، نظرًا لتطوره السريع ومقاومته العالية للعلاجات المتوافرة، فضلًا عن صعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة. وذكرت مجلة Science et Vie الطبية الفرنسية أن هذا المرض ظل من أكثر التحديات الطبية تعقيدًا، مع محدودية الخيارات العلاجية وتدنّي معدلات النجاة. ويُصنَّف سرطان البنكرياس ضمن أكثر السرطانات استعصاءً على العلاج، ففي إسبانيا يتم تسجيل أكثر من 10,300 إصابة جديدة سنويًا، فيما لا تتجاوز نسبة البقاء على قيد الحياة بعد خمس سنوات 10%. ويعود ذلك إلى تطور المرض بصمت في مراحله الأولى، إلى جانب قلة البدائل العلاجية وقدرة الخلايا السرطانية على تطوير مقاومة سريعة للأدوية. وحتى العلاجات الموجهة ضد جين "كراس"، المتحوّر في نحو 90% من الحالات، لم تحقق سوى تأخير مؤقت في تقدم المرض. ويُعد هذا الجين محورًا رئيسيًا للأبحاث الجارية في المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان في مدريد. وخلال السنوات الماضية، أظهرت الأدوية الموجهة لـ"كراس" قدرة محدودة على إبطاء نمو الورم لفترات قصيرة قبل عودة نشاطه، ما دفع العلماء إلى إعادة تقييم الاستراتيجية العلاجية المتبعة. وتهدف هذه المقاربة إلى تعطيل عدة حلقات من السلسلة الجزيئية التي يتحكم بها "كراس" في الوقت نفسه، بما يقلل قدرة الخلايا السرطانية على التكيف أو تطوير مقاومة جديدة. وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة PNAS العلمية، اختفاءً كاملًا للأورام لدى الفئران في ثلاثة نماذج مختلفة، دون تسجيل آثار جانبية سامة تُذكر، بحسب ما نقلته شبكة يورونيوز. كما لم تُسجل عودة للورم حتى بعد إيقاف العلاج، وهي نتيجة نادرة في هذا النوع من السرطان. ويرى الباحثون أن هذه الاستراتيجية تشبه هيكلًا معلّقًا يعتمد على عدة نقاط ارتكاز، حيث يؤدي تعطيل أكثر من مسار حيوي في آن واحد إلى شلّ تكاثر الخلايا الخبيثة. وأوضح أن تطبيق هذا العلاج المركب يتطلب ضبط الجرعات بدقة، ودراسة التفاعلات المحتملة بين الأدوية، وتقييم القدرة على التحمل على المدى الطويل. ومع ذلك، يمثل هذا التقدم خطوة مهمة تتجاوز الإطار التجريبي، إذ يفتح الباب أمام اعتماد نهج علاجي متعدد الأهداف يمكن تطبيقه على أنواع أخرى من الأورام المعروفة بمقاومتها للعلاج. كما يعكس تمويل المشروع، بدعم من مؤسسة CRIS Cancer Foundation والمجلس الأوروبي للبحوث، أهمية البرامج العامة في تعزيز الابتكار العلمي. ورغم أن النتائج لا تعني التوصل إلى علاج نهائي بعد، فإنها تكسر حالة الجمود التي استمرت قرابة خمسة عقود، وتمهّد لتطوير استراتيجيات علاجية أكثر تنظيمًا تعتمد على هجمات منسّقة تستهدف آليات السرطان، بما قد يجعل المرض قابلًا للسيطرة مستقبلًا.

