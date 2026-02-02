https://sarabic.ae/20260202/طهران-تنفي-نيتها-نقل-اليورانيوم-المخصب-إلى-الخارج-1109910801.html

طهران تنفي نيتها نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج

سبوتنيك عربي

أكد علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الخارجية، أن إيران لا تنوي نقل أي من موادها النووية المخصبة إلى خارج البلاد، مشددًا على أن... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن باقري، قوله: "المسؤولون الإيرانيون لا ينوون نقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة أجنبية، والمفاوضات لا تدور إطلاقاً حول مثل هذا الموضوع".وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "من المرجح بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين في الأيام المقبلة... حتى الآن لم يتم تحديد المكان والزمان النهائي لهذا اللقاء، ومن المحتمل أن تجري هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف".وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا وجود "أقوى سفن العالم" بالقرب من سواحل إيران.وصرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".

أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن