بث مباشر
طهران تنفي نيتها نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج

أكد علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الخارجية، أن إيران لا تنوي نقل أي من موادها النووية المخصبة إلى خارج البلاد، مشددًا على أن هذا الأمر غير مطروح على طاولة المفاوضات النووية.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن باقري، قوله: "المسؤولون الإيرانيون لا ينوون نقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة أجنبية، والمفاوضات لا تدور إطلاقاً حول مثل هذا الموضوع".
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ويتكوف يجري مباحثات حول إيران وغزة في إسرائيل الأسبوع الجاري
12:01 GMT
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع، أنه من المرجح انطلاق مفاوضات إيرانية أمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأيام المقبلة.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "من المرجح بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين في الأيام المقبلة... حتى الآن لم يتم تحديد المكان والزمان النهائي لهذا اللقاء، ومن المحتمل أن تجري هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف".
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
الكرملين: روسيا تعرض خدماتها لنقل فائض اليورانيوم المخصب من إيران
11:00 GMT
وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا وجود "أقوى سفن العالم" بالقرب من سواحل إيران.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، أمس الأحد: "أكبر وأقوى السفن في العالم، على مقربة شديدة [من سواحل إيران]. وآمل خلال أيام قليلة أن نبرم اتفاقًا".
وصرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
مصدر: أردوغان يناقش مع مجلس الوزراء التهديدات الأمريكية بضرب إيران
04:18 GMT
وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".
