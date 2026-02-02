https://sarabic.ae/20260202/طهران-تنفي-نيتها-نقل-اليورانيوم-المخصب-إلى-الخارج-1109910801.html
طهران تنفي نيتها نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج
طهران تنفي نيتها نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج
سبوتنيك عربي
أكد علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الخارجية، أن إيران لا تنوي نقل أي من موادها النووية المخصبة إلى خارج البلاد، مشددًا على أن... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T14:28+0000
2026-02-02T14:28+0000
2026-02-02T14:28+0000
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:592:1537:1456_1920x0_80_0_0_6bac9fa87eff3e0676070e734d167c7a.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن باقري، قوله: "المسؤولون الإيرانيون لا ينوون نقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة أجنبية، والمفاوضات لا تدور إطلاقاً حول مثل هذا الموضوع".وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "من المرجح بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين في الأيام المقبلة... حتى الآن لم يتم تحديد المكان والزمان النهائي لهذا اللقاء، ومن المحتمل أن تجري هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف".وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا وجود "أقوى سفن العالم" بالقرب من سواحل إيران.وصرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".
https://sarabic.ae/20260202/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-ويتكوف-يجري-مباحثات-حول-إيران-وغزة-في-إسرائيل-الأسبوع-الجاري-1109903995.html
https://sarabic.ae/20260202/الكرملين-روسيا-تعرض-خدماتها-لنقل-فائض-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-1109899908.html
https://sarabic.ae/20260202/مصدر-أردوغان-يناقش-مع-مجلس-الوزراء-اليوم-التهديدات-الأمريكية-بضرب-إيران-1109889458.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/98/1020039822_0:448:1537:1600_1920x0_80_0_0_7da594e0c08916d7bd533d45038a79c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
طهران تنفي نيتها نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج
أكد علي باقري، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للشؤون الخارجية، أن إيران لا تنوي نقل أي من موادها النووية المخصبة إلى خارج البلاد، مشددًا على أن هذا الأمر غير مطروح على طاولة المفاوضات النووية.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن باقري،
قوله: "المسؤولون الإيرانيون لا ينوون نقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة أجنبية، والمفاوضات لا تدور إطلاقاً حول مثل هذا الموضوع".
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر مطلع، أنه من المرجح انطلاق مفاوضات إيرانية أمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين خلال الأيام المقبلة.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية: "من المرجح بدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين في الأيام المقبلة... حتى الآن لم يتم تحديد المكان والزمان النهائي لهذا اللقاء، ومن المحتمل أن تجري هذه المفاوضات على مستوى عراقجي وويتكوف
".
وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا وجود "أقوى سفن العالم" بالقرب من سواحل إيران.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، أمس الأحد: "أكبر وأقوى السفن في العالم، على مقربة شديدة [من سواحل إيران]. وآمل خلال أيام قليلة أن نبرم اتفاقًا".
وصرّح المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن "أي حرب تشنها الولايات المتحدة ضد إيران، ستتحول إلى حرب إقليمية واسعة
"، مؤكدًا أن الشعب الإيراني "سيرد بقوة على أي اعتداء يتعرض له"، وفق تعبيره.
وخلال لقاء مع حشد من المواطنين، شدد خامنئي على أن "إيران ليست البادئة بأي حرب ولا تسعى إلى مهاجمة أي دولة"، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "الشعب الإيراني سيوجّه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يؤذيه"، بحسب وكالة "مهر".