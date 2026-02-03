https://sarabic.ae/20260203/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-أجنبي-خطط-لعمل-إرهابي-في-منشأة-للبنية-التحتية-للطاقة-بمقاطعة-موسكو-1109929006.html
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أجنبي خطط لعمل إرهابي في منشأة للبنية التحتية للطاقة بمقاطعة موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أجنبي خطط لعمل إرهابي في منشأة للبنية التحتية للطاقة بمقاطعة موسكو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن أجنبي خطط لتفجير منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة موسكو بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة موسكو مواطنا أجنبيا، من مواليد عام 1996، متورطا في التحضير لتنفيذ عمل تخريبي وإرهابي بتوجيهات من منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا، تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية،وقد اعترف المتهم بالتخطيط لعمل تخريبي بتوجيه من منظمة إرهابية أوكرانية". وفتح المحققون قضية جنائية بموجب الفقرتين "أ" و"ب" من الجزء الثالث من المادة 222.1 (الحيازة غير المشروعة وحمل العبوات الناسفة)، والجزء الأول من المادة 30، والفقرة "أ" من الجزء الثاني من المادة 281 (التحضير لعملية تخريب ارتكبتها مجموعة من الأشخاص بالتآمر المسبق) من قانون العقوبات الروسي.
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أجنبي خطط لعمل إرهابي في منشأة للبنية التحتية للطاقة بمقاطعة موسكو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن أجنبي خطط لتفجير منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة موسكو بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة موسكو مواطنا أجنبيا، من مواليد عام 1996، متورطا في التحضير لتنفيذ عمل تخريبي وإرهابي بتوجيهات من منظمة إرهابية
أوكرانية محظورة في روسيا، تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية،وقد اعترف المتهم بالتخطيط لعمل تخريبي بتوجيه من منظمة إرهابية أوكرانية".
وتابع: "المتهم تم تجنيده عبر تطبيق "تلغرام"، من قبل أحد أعضاء منظمة إرهابية، وبناء على توجيهاته، سافر إلى روسيا لتنفيذ عمل تخريبي باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا، ضد أحد منشآت البنية التحتية للطاقة موسكو، ثم العودة إلى أوكرانيا للمشاركة في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية".
وضبطت السلطات الأمنية بحوزة المتهم عبوة ناسفة يدوية الصنع شديدة الانفجار جاهزة للاستخدام، تحتوي على 5 كيلوغرامات من المتفجرات، بالإضافة إلى هاتف يحتوي على مراسلاته مع مشغّله بشأن التحضيرات لعملية التخريب.
وفتح المحققون قضية جنائية بموجب الفقرتين "أ" و"ب" من الجزء الثالث من المادة 222.1 (الحيازة غير المشروعة وحمل العبوات الناسفة)، والجزء الأول من المادة 30، والفقرة "أ" من الجزء الثاني من المادة 281 (التحضير لعملية تخريب ارتكبتها مجموعة من الأشخاص بالتآمر المسبق) من قانون العقوبات الروسي.