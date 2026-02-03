الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أجنبي خطط لعمل إرهابي في منشأة للبنية التحتية للطاقة بمقاطعة موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-أجنبي-خطط-لعمل-إرهابي-في-منشأة-للبنية-التحتية-للطاقة-بمقاطعة-موسكو-1109929006.html
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أجنبي خطط لعمل إرهابي في منشأة للبنية التحتية للطاقة بمقاطعة موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أجنبي خطط لعمل إرهابي في منشأة للبنية التحتية للطاقة بمقاطعة موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن أجنبي خطط لتفجير منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة موسكو بتوجيهات من الاستخبارات... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T08:17+0000
2026-02-03T08:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102438/05/1024380563_0:385:1000:948_1920x0_80_0_0_b43cd78edf491ebc34068b69c4fa9f11.jpg
وجاء في بيان جهاز الأمن: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة موسكو مواطنا أجنبيا، من مواليد عام 1996، متورطا في التحضير لتنفيذ عمل تخريبي وإرهابي بتوجيهات من منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا، تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية،وقد اعترف المتهم بالتخطيط لعمل تخريبي بتوجيه من منظمة إرهابية أوكرانية". وفتح المحققون قضية جنائية بموجب الفقرتين "أ" و"ب" من الجزء الثالث من المادة 222.1 (الحيازة غير المشروعة وحمل العبوات الناسفة)، والجزء الأول من المادة 30، والفقرة "أ" من الجزء الثاني من المادة 281 (التحضير لعملية تخريب ارتكبتها مجموعة من الأشخاص بالتآمر المسبق) من قانون العقوبات الروسي.الأمن الروسي يعلن تحييد إرهابيين خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديد وموقعا دينيا في داغستانالأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية
https://sarabic.ae/20260131/عناصر-من-اللواء-47-الأوكراني-يرفضون-الأوامر-ويفرون-في-سومي---الأمن-الروسي-1109828113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102438/05/1024380563_0:292:1000:1042_1920x0_80_0_0_d7a5c6eb147340d0c1c6944735b0837c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال أجنبي خطط لعمل إرهابي في منشأة للبنية التحتية للطاقة بمقاطعة موسكو

08:17 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Nazek Mohammedعبوة ناسفة
عبوة ناسفة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن أجنبي خطط لتفجير منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة موسكو بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة موسكو مواطنا أجنبيا، من مواليد عام 1996، متورطا في التحضير لتنفيذ عمل تخريبي وإرهابي بتوجيهات من منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا، تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية،وقد اعترف المتهم بالتخطيط لعمل تخريبي بتوجيه من منظمة إرهابية أوكرانية".

وتابع: "المتهم تم تجنيده عبر تطبيق "تلغرام"، من قبل أحد أعضاء منظمة إرهابية، وبناء على توجيهاته، سافر إلى روسيا لتنفيذ عمل تخريبي باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا، ضد أحد منشآت البنية التحتية للطاقة موسكو، ثم العودة إلى أوكرانيا للمشاركة في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية".

A destroyed tank of Ukrainian Armed Forces is seen outside the town of Severodonetsk, in Lugansk People's Republic. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عناصر لواء أوكراني في سومي يرفضون أوامر قيادتهم ويفرون من وحداتهم- الأمن الروسي
31 يناير, 04:32 GMT

وضبطت السلطات الأمنية بحوزة المتهم عبوة ناسفة يدوية الصنع شديدة الانفجار جاهزة للاستخدام، تحتوي على 5 كيلوغرامات من المتفجرات، بالإضافة إلى هاتف يحتوي على مراسلاته مع مشغّله بشأن التحضيرات لعملية التخريب.

وفتح المحققون قضية جنائية بموجب الفقرتين "أ" و"ب" من الجزء الثالث من المادة 222.1 (الحيازة غير المشروعة وحمل العبوات الناسفة)، والجزء الأول من المادة 30، والفقرة "أ" من الجزء الثاني من المادة 281 (التحضير لعملية تخريب ارتكبتها مجموعة من الأشخاص بالتآمر المسبق) من قانون العقوبات الروسي.
الأمن الروسي يعلن تحييد إرهابيين خططا لهجمات تستهدف خط سكة حديد وموقعا دينيا في داغستان
الأمن الفيدرالي الروسي: كييف تجند شقيقين لتنفيذ عمل إرهابي على خط سكة حديد روسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала