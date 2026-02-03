https://sarabic.ae/20260203/القوات-الروسية-تستهدف-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-له-1109932889.html

القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة الداعمة له

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء عبر بيان لها، بأن "القوات الروسية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة الداعمة له". 03.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "شنت القوات الروسية، ضربة انتقامية واسعة النطاق استهدفت منشآت المجمع العسكري الصناعي الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له، بالإضافة إلى مواقع تخزين وتجميع طائرات مسيرة بعيدة المدى". وأشار إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بقصف مواقع انتشار مؤقتة لتشكيلات مسلحة أوكرانية ومرتزقة أجانب في 149 منطقة".ووفقا لبيان وزارة الدفاع فإن: "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 135 جنديًا ودبابتين خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وقال: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، ودمرت القوات الروسية تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات بيلوكوزمينوفكا، وزاكوتني، ومالينوفكا، وسلافيانسك، وكراماتورسك، وريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وكونستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا خلال الساعات 24 الماضية". وأشارت الوزارة إلى أنه "تم دحر فصائل من لواءين ميكانيكيين و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات غوركوي، ونوفوي بولي، وستاروكراينكا، وفوزدفيجيفكا، وزاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابعت: "حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز"حسنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جواً، وألوية هجومية محمولة جواً، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات دوبروبولي، وبيليتسكي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدهورودني، وغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 385 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفعين".وتابع: "خسر العدو أكثر من 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، و14 مركبة، ومدفعًا. كما دُمر مستودعان للذخيرة ومحطة حرب إلكترونية".وتم تحييد القوات والمعدات الأوكرانية على وقع ضربات القوات المسلحة الروسية في مناطق كل من بلدات: نوفوسينوفو، وغوروخوفاتكا، وبلاغوداتوفكا، وبالاماريفكا، وبتروفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وفي كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.ذكر بيان الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 190 مقاتلا خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة عمليات قوات "الشمال" الروسية.وتابع: "تمكنت وحدات من مجموعة "قوات الشمال" من دحر تشكيلات تابعة للواء مشاة آلي ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي تاراتوتين وبوكروفكا في مقاطعة سومي. وفي اتجاه خاركوف، هزمت وحدات من لواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات خاتني وسوسنوفي بور وفيرخنيايا بيساريفكا في مقاطعة خاركوف. وتكبد العدو خسائر بلغت 190 جنديا و12 مركبة، بالإضافة إلى تدمير 11 مستودعًا للذخيرة والمعدات والوقود".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يدمر 20 مدرعة في بتروفكا- وزارة الدفاع

