القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة الداعمة له

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260203/القوات-الروسية-تستهدف-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-ومنشآت-الطاقة-الداعمة-له-1109932889.html
القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة الداعمة له
القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة الداعمة له
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء عبر بيان لها، بأن "القوات الروسية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة الداعمة له". 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T09:17+0000
2026-02-03T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في البيان: "شنت القوات الروسية، ضربة انتقامية واسعة النطاق استهدفت منشآت المجمع العسكري الصناعي الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له، بالإضافة إلى مواقع تخزين وتجميع طائرات مسيرة بعيدة المدى". وأشار إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بقصف مواقع انتشار مؤقتة لتشكيلات مسلحة أوكرانية ومرتزقة أجانب في 149 منطقة".ووفقا لبيان وزارة الدفاع فإن: "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 135 جنديًا ودبابتين خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وقال: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، ودمرت القوات الروسية تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات بيلوكوزمينوفكا، وزاكوتني، ومالينوفكا، وسلافيانسك، وكراماتورسك، وريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وكونستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا خلال الساعات 24 الماضية". وأشارت الوزارة إلى أنه "تم دحر فصائل من لواءين ميكانيكيين و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات غوركوي، ونوفوي بولي، وستاروكراينكا، وفوزدفيجيفكا، وزاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابعت: "حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز"حسنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جواً، وألوية هجومية محمولة جواً، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات دوبروبولي، وبيليتسكي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدهورودني، وغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 385 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفعين".وتابع: "خسر العدو أكثر من 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، و14 مركبة، ومدفعًا. كما دُمر مستودعان للذخيرة ومحطة حرب إلكترونية".وتم تحييد القوات والمعدات الأوكرانية على وقع ضربات القوات المسلحة الروسية في مناطق كل من بلدات: نوفوسينوفو، وغوروخوفاتكا، وبلاغوداتوفكا، وبالاماريفكا، وبتروفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وفي كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.ذكر بيان الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 190 مقاتلا خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة عمليات قوات "الشمال" الروسية.وتابع: "تمكنت وحدات من مجموعة "قوات الشمال" من دحر تشكيلات تابعة للواء مشاة آلي ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي تاراتوتين وبوكروفكا في مقاطعة سومي. وفي اتجاه خاركوف، هزمت وحدات من لواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات خاتني وسوسنوفي بور وفيرخنيايا بيساريفكا في مقاطعة خاركوف. وتكبد العدو خسائر بلغت 190 جنديا و12 مركبة، بالإضافة إلى تدمير 11 مستودعًا للذخيرة والمعدات والوقود".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يدمر 20 مدرعة في بتروفكا- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260201/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زيلينوي-في-مقاطعة-خاركوف-وسوخيتسكي-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1109867709.html
https://sarabic.ae/20260202/القوات-الروسية-تدمر31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109890641.html
https://sarabic.ae/20260203/القوات-الروسية-تدمر-10-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1109926333.html
https://sarabic.ae/20260203/الجيش-الروسي-يدمر-20-مدرعة-في-بتروفكا--وزارة-الدفاع-1109927080.html
https://sarabic.ae/20260203/بكين-الصين-تأمل-برد-أمريكي-إيجابي-على-مقترح-روسيا-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1109929224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_48:0:1007:719_1920x0_80_0_0_eb5c5a87e90112a390aa6390c1d68ad8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

القوات الروسية تستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة الداعمة له

09:17 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 10:39 GMT 03.02.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء عبر بيان لها، بأن "القوات الروسية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة الداعمة له".
وجاء في البيان: "شنت القوات الروسية، ضربة انتقامية واسعة النطاق استهدفت منشآت المجمع العسكري الصناعي الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له، بالإضافة إلى مواقع تخزين وتجميع طائرات مسيرة بعيدة المدى".

وتابع: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية، مساء الثلاثاء، ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى أرضية وجوية، وطائرات مسيرة، استهدفت منشآت المجمع العسكري الصناعي الأوكراني ومحطات الطاقة التابعة له، بالإضافة إلى مواقع تخزين وتجميع طائرات مسيرة بعيدة المدى. وقد تحققت أهداف الضربة، حيث تم إصابة جميع الأهداف المرجوة".

وأشار إلى أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بقصف مواقع انتشار مؤقتة لتشكيلات مسلحة أوكرانية ومرتزقة أجانب في 149 منطقة".
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
1 فبراير, 09:27 GMT
ووفقا لبيان وزارة الدفاع فإن: "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 135 جنديًا ودبابتين خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وقال: "اتخذت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، ودمرت القوات الروسية تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات بيلوكوزمينوفكا، وزاكوتني، ومالينوفكا، وسلافيانسك، وكراماتورسك، وريزنيكوفكا، ونيكيفوروفكا، وكونستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 135 جنديًا، ودبابتين، و4 مركبات مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، و13 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، من بينها مدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من طراز إم777 عيار 155 ملم، ومستودعين للذخيرة".

شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أمس, 05:45 GMT
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشرق" الروسية، قال البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 420 جنديًا خلال الساعات 24 الماضية".

وأضاف أن "وحدات من قوات "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم دحر فصائل من لواءين ميكانيكيين و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات غوركوي، ونوفوي بولي، وستاروكراينكا، وفوزدفيجيفكا، وزاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".
مضادات زي أو 23 الجوية التابعة لقوات الغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 10 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
04:54 GMT

أكدت وزارة الدفاع عبر بيانها، أن "وحدات روسية من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بعد تحسين مواقعها على طول خط الجبهة، تمكنت من تحييد أكثر من 385 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 سيارات، ومدفعين في يوم واحد".

وتابعت: "حسنت وحدات من مجموعة قوات "المركز"حسنت مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في الأفراد والمعدات بثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جواً، وألوية هجومية محمولة جواً، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات دوبروبولي، وبيليتسكي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدهورودني، وغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 385 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفعين".

وفي منطقة سيطرة وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قال البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" موقعها التكتيكي، وحيّدت أفرادا ومعدات تابعة للواءين ميكانيكيين، ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني".

وتابع: "خسر العدو أكثر من 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، و14 مركبة، ومدفعًا. كما دُمر مستودعان للذخيرة ومحطة حرب إلكترونية".
وتم تحييد القوات والمعدات الأوكرانية على وقع ضربات القوات المسلحة الروسية في مناطق كل من بلدات: نوفوسينوفو، وغوروخوفاتكا، وبلاغوداتوفكا، وبالاماريفكا، وبتروفكا، وغروشيفكا في مقاطعة خاركوف، وفي كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 20 مدرعة في بتروفكا- وزارة الدفاع
05:34 GMT
ذكر بيان الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 190 مقاتلا خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة عمليات قوات "الشمال" الروسية.
وتابع: "تمكنت وحدات من مجموعة "قوات الشمال" من دحر تشكيلات تابعة للواء مشاة آلي ولواء دفاع إقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي تاراتوتين وبوكروفكا في مقاطعة سومي. وفي اتجاه خاركوف، هزمت وحدات من لواءين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات خاتني وسوسنوفي بور وفيرخنيايا بيساريفكا في مقاطعة خاركوف. وتكبد العدو خسائر بلغت 190 جنديا و12 مركبة، بالإضافة إلى تدمير 11 مستودعًا للذخيرة والمعدات والوقود".
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
بكين: الصين تأمل برد أمريكي إيجابي على مقترح روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت"
08:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يدمر 20 مدرعة في بتروفكا- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала