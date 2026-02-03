https://sarabic.ae/20260203/دون-كشف-الأسباب-المغرب-يؤجل-مشروع-خط-أنابيب-الغاز-1109946411.html

دون كشف الأسباب... المغرب يؤجل مشروع خط أنابيب الغاز

03.02.2026

وقالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين، إنها قررت تأجيل موعد استلام العروض وفتح الأظرفة الخاصة بالمشروع، مشيرة إلى أن قرار تأجيل مشروع خط أنابيب غاز ميناء الناظور، يستند إلى اعتماد معايير وافتراضات جديدة جرى إقرارها مؤخرا، في إطار سعي المملكة إلى تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتها الطاقية، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.وكان المشروع المؤجل يتضمن إنشاء خط أنابيب غاز في ميناء الناظور غربي البحر المتوسط، إلى جانب ربطه بشبكة الغاز القائمة، بما يسمح باستيراد الغاز عبر المحطات الإسبانية وتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء داخل المملكة.كما يشمل المشروع مدّ خط إضافي يربط الشبكة الحالية بالمناطق الصناعية المطلة على المحيط الأطلسي، خاصة في مدينتي المحمدية والقنيطرة، لدعم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.وأكدت الوزارة أن قرار التأجيل يعود إلى "المعايير والافتراضات الجديدة المتعلقة بالمشروع"، من دون تحديد طبيعة هذه التغييرات أو الموعد المحتمل لاستئناف الإجراءات، في وقت ينظر فيه إلى التأجيل بوصفه مراجعة فنية وتنظيمية في ظل تعقيدات أسواق الغاز العالمية وتغير أولويات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة.وفي سياق متصل، يطمح المغرب إلى التحول إلى مركز إقليمي لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ تخطط الحكومة لاستثمار نحو 3.5 مليار دولار لرفع استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب حاليا إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.وتندرج هذه الخطط ضمن رؤية أوسع تعتمد الغاز الطبيعي كوقود انتقالي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليص الاعتماد على الفحم في توليد الكهرباء وبعض الصناعات الثقيلة.وكانت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد طرحت، في عام 2025، مناقصة لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة بطاقة 5 مليارات متر مكعب سنويًا، لترسو في ميناء الناظور، ضمن استثمارات حكومية وخاصة تقدَّر بنحو 51 مليار درهم (5.6 مليار دولار).

