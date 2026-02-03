https://sarabic.ae/20260203/روته-بعض-دول-الناتو-لا-تبدي-رغبة-للمشاركة-بشراء-أسلحة-أمريكية-لصالح-أوكرانيا-1109958902.html

روته: بعض دول "الناتو" لا تبدي رغبة للمشاركة بشراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا

روته: بعض دول "الناتو" لا تبدي رغبة للمشاركة بشراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الثلاثاء، بأن بعض دول الحلف لا تُبدي رغبة في المشاركة بشراء أسلحة من الولايات المتحدة لصالح... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T20:34+0000

2026-02-03T20:34+0000

2026-02-03T20:34+0000

العالم

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072897270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39031d7aba1473678aafd1f8bd906c1b.jpg

وقال روته في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى أوكرانيا: "حالياً، يشارك ثلثا الحلفاء في مبادرة "بيرل" (قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية) وكما ذكرتم، هناك مسألة تقاسم الأعباء. وفي الوقت الراهن، يبذل بعض الحلفاء جهوداً كبيرة. كثير من الحلفاء يبذلون جهوداً، بينما لا يبذل البعض الآخر أي جهد".وقال روتّه، خلال إحاطة صحفية: "إذا كنا نتحدث عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، فهذه مسألة جوهرية وعملية في آن واحد. فالمسألة الجوهرية هي أن أي دولة في منطقة أوروبا الأطلسية قد ترغب في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أما المسألة العملية، فهي أن العديد من أعضاء الحلف لن يعربوا عن موافقتهم، ما يعني عدم وجود اتفاق بالإجماع على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمجر".وطالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روتّه، في وقت سابق، دول الحلف إلى تبني "نهج عسكري" في التفكير، زاعما أن دول الحلف ستكون "الهدف التالي" لروسيا.وأضاف: "عندما أصبحت الأمين العام للناتو، العام الماضي، حذرت من أن ما يحدث في أوكرانيا قد يحدث أيضًا مع دول الحلف، يجب علينا أن نتحول إلى التفكير بعقلية عسكرية".

https://sarabic.ae/20260203/البيت-الأبيض-ويتكوف-وكوشنر-يتوجهان-إلى-أبوظبي-غدا-لإجراء-محادثات-ثلاثية-مع-روسيا-وأوكرانيا-1109957077.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الناتو