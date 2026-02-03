روته: بعض دول "الناتو" لا تبدي رغبة للمشاركة بشراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
روته: بعض دول "الناتو" لا تبدي رغبة للمشاركة بشراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
روته: بعض دول "الناتو" لا تبدي رغبة للمشاركة بشراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا
روته: بعض دول "الناتو" لا تبدي رغبة للمشاركة بشراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا

20:34 GMT 03.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert رئيس وزراء هولندا مارك روته
 رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الثلاثاء، بأن بعض دول الحلف لا تُبدي رغبة في المشاركة بشراء أسلحة من الولايات المتحدة لصالح أوكرانيا.
وقال روته في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى أوكرانيا: "حالياً، يشارك ثلثا الحلفاء في مبادرة "بيرل" (قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية) وكما ذكرتم، هناك مسألة تقاسم الأعباء. وفي الوقت الراهن، يبذل بعض الحلفاء جهوداً كبيرة. كثير من الحلفاء يبذلون جهوداً، بينما لا يبذل البعض الآخر أي جهد".
وصرح مارك روتّه، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، بأن "هناك انقسامات حول انضمام أوكرانيا إلى الحلف، حيث هناك 3 دول لن توافق على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي".
وقال روتّه، خلال إحاطة صحفية: "إذا كنا نتحدث عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، فهذه مسألة جوهرية وعملية في آن واحد. فالمسألة الجوهرية هي أن أي دولة في منطقة أوروبا الأطلسية قد ترغب في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أما المسألة العملية، فهي أن العديد من أعضاء الحلف لن يعربوا عن موافقتهم، ما يعني عدم وجود اتفاق بالإجماع على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وتشمل هذه الدول الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمجر".
وصرح روتّه، خلال كلمة ألقاها في برلين: "أنا هنا اليوم لشرح الوضع الذي يعيشه الناتو وما الذي يجب أن نفعله لوقف الحرب قبل أن تبدأ، ولهذا نحتاج إلى إدراك واضح للغاية لحجم التهديد، نحن الهدف التالي لروسيا، ونحن بالفعل نتعرض للضربات".
وأضاف: "عندما أصبحت الأمين العام للناتو، العام الماضي، حذرت من أن ما يحدث في أوكرانيا قد يحدث أيضًا مع دول الحلف، يجب علينا أن نتحول إلى التفكير بعقلية عسكرية".
