معبر رفح يستقبل الدفعة الثانية من العائدين لغزة وسط تسهيلات مصرية

03.02.2026
وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية، أن "الدفعة الثانية من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الساحة الرئيسية لمعبر رفح البري من الجانب المصري؛ تمهيدا لإنهاء إجراءات الدخول والعودة إلى القطاع".وأضافت أن "حافلة الأمس وصلت إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وعلى متنها عدد محدود من المسافرين، جرى استقبالهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة".وتم إعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، يوم الأحد الماضي، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي أعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي.وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.
وذكرت قناة
"القاهرة" الإخبارية، أن "الدفعة الثانية من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وصلت، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الساحة الرئيسية لمعبر رفح البري من الجانب المصري؛ تمهيدا لإنهاء إجراءات الدخول والعودة إلى القطاع".
وأضافت أن "حافلة الأمس وصلت إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وعلى متنها عدد محدود من المسافرين، جرى استقبالهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة".
وتم إعادة فتح معبر رفح البري
الحدودي بين قطاع غزة ومصر لحركة الأفراد، يوم الأحد الماضي، وذلك لأول مرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي أعيد فتحه لحركة الأفراد، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر (2023)، تحت إشراف ممثلين من مصر والاتحاد الأوروبي ووحدة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي (المنسق) التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتابعت أنه "على الرغم من موافقة السلطات الإسرائيلية على قوائم المدنيين المقرر عبورهم معبر رفح، فإنه من المتوقع عبور عدد محدود للغاية، للسماح لمشغلي المعبر باختبار الإجراءات وضمان كفاءة عمل أنظمة فحص الهوية".
وكان معبر رفح تم إغلاقه أمام حركة الأفراد، منذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، باستثناء جهود إخراج الأجانب من قطاع غزة، وفي 7 مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر.