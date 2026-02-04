إعلام إسرائيلي: تدريب إسرائيلي يحاكي التصدي لهجوم إيراني بألفي صاروخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260204/إعلام-إسرائيلي-تدريب-إسرائيلي-يحاكي-التصدي-لهجوم-إيراني-بألفي-صاروخ-1109965213.html
إعلام إسرائيلي: تدريب إسرائيلي يحاكي التصدي لهجوم إيراني بألفي صاروخ
إعلام إسرائيلي: تدريب إسرائيلي يحاكي التصدي لهجوم إيراني بألفي صاروخ
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلبة، اليوم الأربعاء، عن "إجراء الجيش الإسرائيلي تمرينًا لمحاكاة هجوم صاروخي إيراني كثيف يستهدف مراكز سكانية، بمشاركة مئات الجنود وقادة... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T07:24+0000
2026-02-04T07:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d934648b641e6db3701c9d4dcb338a4.jpg
وقالت صحيفة معاريف، إن "التمرين، الذي أُقيم في منشأة بقاعدة الجيش في زيكيم جنوب تل أبيب، بدأ حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وحاكى انهيار المباني وحدوث دمار واسع نتيجة هجوم يضم ألفي صاروخ، مع تدريب أطر القيادة والإسعاف على التعامل مع الضحايا وإنقاذ المصابين".وأضافت أن "الجيش وصفه بأنه أكبر تمرين للجبهة الداخلية منذ تصاعد التوتر مع إيران، لكنه أشار إلى أنه كان جزءًا من خطة تدريب محددة مسبقًا".وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مع استعداد الطرفين لعقد محادثات تشمل البرنامج الصاروخي ودعم إيران لمنظمات في المنطقة، بالإضافة للبرنامج النووي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدًا".وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".وأضافت: "بالنسبة للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فهو لا يزال ملتزمًا بمبدأ أولوية الدبلوماسية، ومع ذلك فلدى الرئيس بالطبع مجموعة كاملة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، اليوم الثلاثاء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد تحثت مع الزملاء في البنتاغون صباح اليوم، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.
https://sarabic.ae/20260203/باحث-في-الشأن-الإقليمي-هناك-قناعة-أمريكية-بصعوبة-إسقاط-النظام-في-إيران-1109943166.html
https://sarabic.ae/20260203/ترامب-أسطول-أمريكي-ضخم-يتجه-الآن-نحو-إيران-وسيصل-إلى-المنطقة-قريبا-1109924161.html
https://sarabic.ae/20260204/مصر-تؤكد-أهمية-استئناف-الحوار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-للتوصل-لاتفاق-شامل-ومتوازن-1109964513.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98f52325a35649c45ef26cdf1019da2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام إسرائيلي: تدريب إسرائيلي يحاكي التصدي لهجوم إيراني بألفي صاروخ

07:24 GMT 04.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلبة، اليوم الأربعاء، عن "إجراء الجيش الإسرائيلي تمرينًا لمحاكاة هجوم صاروخي إيراني كثيف يستهدف مراكز سكانية، بمشاركة مئات الجنود وقادة لواء الإنقاذ المدني".
وقالت صحيفة معاريف، إن "التمرين، الذي أُقيم في منشأة بقاعدة الجيش في زيكيم جنوب تل أبيب، بدأ حوالي الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، وحاكى انهيار المباني وحدوث دمار واسع نتيجة هجوم يضم ألفي صاروخ، مع تدريب أطر القيادة والإسعاف على التعامل مع الضحايا وإنقاذ المصابين".
وأضافت أن "الجيش وصفه بأنه أكبر تمرين للجبهة الداخلية منذ تصاعد التوتر مع إيران، لكنه أشار إلى أنه كان جزءًا من خطة تدريب محددة مسبقًا".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
باحث في الشأن الإقليمي: هناك قناعة أمريكية بصعوبة إسقاط النظام في إيران
أمس, 13:28 GMT
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مع استعداد الطرفين لعقد محادثات تشمل البرنامج الصاروخي ودعم إيران لمنظمات في المنطقة، بالإضافة للبرنامج النووي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء، إن "التحضيرات جارية لانطلاق المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "تحديد مكان وزمان المحادثات ليس أمرا معقدًا".
وأوضح بقائي، في تصريحات لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، "تم التخطيط لإجراء المفاوضات خلال الأيام القليلة القادمة، وجار التشاور لتحديد مكان إجراء الحوارات، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك".
وأضاف: "من حيث المبدأ، فإن مكان وتوقيت إجراء المفاوضات ليس مسألة معقدة ولا ينبغي أن يكون ذريعة للألعاب الإعلامية".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه الآن نحو إيران وسيصل إلى المنطقة قريبا
أمس, 00:13 GMT
وأردف بقائي: "كل من تركيا وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى في المنطقة أعلنوا الاستعداد لاستضافة المحادثات، وهو ما نعتبره ذا قيمة كبيرة بالنسبة لنا".
وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "المبعوث الخاص ستيف ويتكوف يستعد لإجراء محادثات مع الإيرانيين في وقت لاحق هذا الأسبوع".
وأضافت: "بالنسبة للرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) فهو لا يزال ملتزمًا بمبدأ أولوية الدبلوماسية، ومع ذلك فلدى الرئيس بالطبع مجموعة كاملة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
مصر تؤكد أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل لاتفاق شامل ومتوازن
06:38 GMT
واعتبر البيت الأبيض أن قوات القيادة المركزية الأمريكية تصرفت "بشكل مناسب" عندما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر العربي، اليوم الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد تحثت مع الزملاء في البنتاغون صباح اليوم، وقالوا إن القيادة المركزية تصرفت بشكل مناسب وضروري لحماية الأفراد الأمريكيين والمعدات في المنطقة، ولذا قررت القيادة المركزية إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية".
وأضافت أن الطائرة المسيرة الإيرانية "تصرفت بشكل عدواني" تجاه حاملة الطائرات الأمريكية.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه "أصدر تعليمات لوزير الخارجية بالإعداد لإجراء محادثات عادلة مع الولايات المتحدة، شريطة توافر أجواء خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة".
وأوضح بزشكيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "توجيهاته جاءت في ضوء طلبات تقدّمت بها حكومات صديقة في المنطقة"، مشددًا على أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تُعقد في إطار المصالح الوطنية الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала