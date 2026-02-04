https://sarabic.ae/20260204/المنتدى-السعودي-للإعلام-يتوج-بشهادة-موسوعة-غينيس-للأرقام-القياسية-1109997772.html
المنتدى السعودي للإعلام يتوج بشهادة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية
اختتم المنتدى السعودي للإعلام 2026، اليوم الأربعاء، أعمال نسخته الخامسة في الرياض بتتويج الفائزين بالجائزة السعودية للإعلام. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
وحصد المنتدى شهادة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر حدث إعلامي في العالم من حيث عدد الحضور، مما يعكس القوة الناعمة المتنامية للمملكة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى التي تجذب أنظار العالم، بحسب وسائل إعلام سعودية.وأوضحت أن المنتدى ساهم في السنوات الأخيرة في خلق بيئة خصبة لتبادل الخبرات بين الإعلاميين السعوديين ونظرائهم الدوليين، مما يعزز من احترافية المشهد الإعلامي المحلي.وكان وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، أعلن خلال افتتاحه المنتدى السعودي للإعلام عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة.وأوضح الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن نجاح المنتدى السعودي للإعلام 2026، يأتي متسقا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي قطاع الإعلام اهتماماً بالغا باعتباره رافدا أساسيا للاقتصاد وأداة فعالة لنقل الصورة الحقيقية عن التحولات التنموية في السعودية.
وأوضحت أن المنتدى ساهم في السنوات الأخيرة في خلق بيئة خصبة لتبادل الخبرات بين الإعلاميين السعوديين ونظرائهم الدوليين، مما يعزز من احترافية المشهد الإعلامي المحلي.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته الخامسة خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وشاركت وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.
وكان وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، أعلن خلال افتتاحه المنتدى السعودي للإعلام
عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة.
وأوضح الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030
"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي
وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.