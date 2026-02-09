عربي
باحث: بريطانيا تدفع كييف نحو مزيد من الاستفزازات لإبقاء الصراع في أوكرانيا مستمرا
باحث: بريطانيا تدفع كييف نحو مزيد من الاستفزازات لإبقاء الصراع في أوكرانيا مستمرا
وقال الأفندي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك انقسام داخل الجبهة التي تواجه روسيا، بين طرف يريد الاعتراف بالأمر الواقع، وآخر يسعى إلى استمرار الصراع"، واعتبر أن "محاولة الاغتيال تهدف إلى إفشال المفاوضات ودفع روسيا إلى الانسحاب منها".وبشأن ردة الفعل الأمريكية، رأى الأفندي أنه "على واشنطن ممارسة الضغط على المملكة المتحدة، التي ستواصل دفع كييف نحو مزيد من الاستفزازات". وختم الأفندي حديثه بالتأكيد أن "التنسيق الإماراتي-الروسي في سرعة إلقاء القبض على المتورط يمنح الإمارات دورا متقدما لتكون مركزا لحل النزاعات".
© AP Photo / Libkos
حصري
علق الباحث السوري في الشأن السياسي الروسي والأوروبي، الدكتور محمود الأفندي، على تورط الاستخبارات البولندية والأوكرانية في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، قائلا: "المخابرات البولندية، ومعها معظم أجهزة الاستخبارات في أوروبا الشرقية، تُعد أداة بيد المملكة المتحدة، التي تنسق عبر المخابرات البريطانية لاستفزاز روسيا واستمرار الصراع في أوكرانيا".

وقال الأفندي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هناك انقسام داخل الجبهة التي تواجه روسيا، بين طرف يريد الاعتراف بالأمر الواقع، وآخر يسعى إلى استمرار الصراع"، واعتبر أن "محاولة الاغتيال تهدف إلى إفشال المفاوضات ودفع روسيا إلى الانسحاب منها".
وأشار إلى أن "محاولة الولايات المتحدة الابتعاد عن الصراع بعد أن كانت طرفا فيه، ترتبط بأولويات أخرى لها في أمريكا اللاتينية وغيرها، وهي تسعى أيضا إلى إخراج بعض حلفائها من هذا النزاع".
وبشأن ردة الفعل الأمريكية، رأى الأفندي أنه "على واشنطن ممارسة الضغط على المملكة المتحدة، التي ستواصل دفع كييف نحو مزيد من الاستفزازات".
وختم الأفندي حديثه بالتأكيد أن "التنسيق الإماراتي-الروسي في سرعة إلقاء القبض على المتورط يمنح الإمارات دورا متقدما لتكون مركزا لحل النزاعات".
