حاويات محتجزة وأسعار ملتهبة.. ماذا يحدث في أسواق الغذاء العراقي قبل رمضان؟
حاويات محتجزة وأسعار ملتهبة.. ماذا يحدث في أسواق الغذاء العراقي قبل رمضان؟
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعود شبح غلاء الأسعار ليخيّم على الأسواق العراقية، لكن هذه المرة بوتيرة أسرع وأثقل على كاهل المواطن. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
أسعار تتغير من يوم إلى آخر، بحسب المراقبين، ومواد غذائية أساسية تقفز بلا رقابة واضحة، فيما آلاف الحاويات ما تزال محتجزة في الموانئ، وسط اتهامات بوجود مضاربات وسوق سوداء تستغل حاجة الناس وغلاء الأسعار.وقال الأسدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "ارتفاع التعرفة الجمركية والإجراءات البرمجية، إلى جانب احتجاز ما يقارب 75 ألف حاوية، بينها نحو 15 ألف حاوية مواد غذائية، في ميناء البصرة، أسهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار".أسعار الغذاء تشتعل قبل رمضانفي المقابل، أكد التاجر محمد أبو علي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الأسواق تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان"، مشيرا إلى أن "الزيادة طالت السلع الأساسية مثل الرز والزيت وبقية المواد الاستهلاكية".بينما قال صاحب أحد محال المواد الغذائية، أبو مرتضى الحسناوي: "تشهد الأسواق تغيرات يومية وغير طبيعية في الأسعار"، موضحا أن "بعض السلع ترتفع من يوم إلى آخر من دون مبررات واضحة".المواطن العراقي يشكو الأوضاعإلى ذلك، عبّر المواطن سيف هادي عن استيائه من الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والمنزلية والإنشائية، مؤكدا أن "الأسعار تتغير بين يوم وآخر وبفوارق كبيرة".وقال هادي، في حديث لـ "سبوتنيك": "الأسرة العراقية لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية كما في السابق"، مشيرا إلى أن "ما كان يُشترى العام الماضي بسهولة أصبح اليوم عبئا ثقيلا على العائلة".وكانت الحكومة العراقية السابقة، أعلنت تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولا إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد تعبيرها.
حاويات محتجزة وأسعار ملتهبة.. ماذا يحدث في أسواق الغذاء العراقي قبل رمضان؟

09:23 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 09:29 GMT 11.02.2026)
© AP Photoأسواق المواد الغذائية في العراق
أسواق المواد الغذائية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعود شبح غلاء الأسعار ليخيّم على الأسواق العراقية، لكن هذه المرة بوتيرة أسرع وأثقل على كاهل المواطن.
أسعار تتغير من يوم إلى آخر، بحسب المراقبين، ومواد غذائية أساسية تقفز بلا رقابة واضحة، فيما آلاف الحاويات ما تزال محتجزة في الموانئ، وسط اتهامات بوجود مضاربات وسوق سوداء تستغل حاجة الناس وغلاء الأسعار.

في غضون ذلك، حذر عضو تحالف الاقتصاديين العراقيين، ميثم الأسدي، من تصاعد غير مبرر في أسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن "الزيادة هذا العام تفوق الأعوام السابقة".

وقال الأسدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "ارتفاع التعرفة الجمركية والإجراءات البرمجية، إلى جانب احتجاز ما يقارب 75 ألف حاوية، بينها نحو 15 ألف حاوية مواد غذائية، في ميناء البصرة، أسهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار".
وبحسب الأسدي، فإن "أكثر من 90% من المواد الغذائية المستوردة تمر عبر ميناء البصرة، ما يجعل أي تأخير أو عرقلة سببا مباشرا لغلاء الأسعار"، محذرا من "وجود جهات تستغل شهر رمضان لرفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء على حساب المواطن".
تعريفات جديدة وواقع صعب.. هل تتحمل الأسواق العراقية موجة الأسعار المقبلة؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
تعريفات جديدة وواقع صعب.. هل تتحمل الأسواق العراقية موجة الأسعار المقبلة؟
6 يناير, 10:46 GMT

أسعار الغذاء تشتعل قبل رمضان

في المقابل، أكد التاجر محمد أبو علي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الأسواق تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان"، مشيرا إلى أن "الزيادة طالت السلع الأساسية مثل الرز والزيت وبقية المواد الاستهلاكية".
وأضاف: "المواطن، ولاسيما الموظف، بات عاجزا عن مجاراة هذا الغلاء في ظل ثبات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة"، لافتا إلى أن "بعض التجار يستغلون الموسم لتحقيق أرباح مضاعفة، فيما تبقى جهود دعم الفئات الضعيفة محدودة ولا ترتقي إلى حجم الأزمة".
إغلاق شامل للأسواق في العراق... التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
إغلاق شامل للأسواق في العراق.. التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية الجديدة.. صور
7 فبراير, 11:01 GMT
بينما قال صاحب أحد محال المواد الغذائية، أبو مرتضى الحسناوي: "تشهد الأسواق تغيرات يومية وغير طبيعية في الأسعار"، موضحا أن "بعض السلع ترتفع من يوم إلى آخر من دون مبررات واضحة".
وأشار الحسناوي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، إلى أن "شهر رمضان بات موسما ثابتا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنزلية وحتى الإنشائية"، مشيرا إلى أن "الزيادات تشمل جميع السلع تقريباً، وليس مواد محددة، ما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بشكل كبير".
إغلاق شامل للأسواق في العراق... التجار يصعدون احتجاجا على التعرفة الجمركية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
إضراب شامل للتجار في العراق احتجاجا على رفع الضرائب والرسوم الجمركية
8 فبراير, 19:01 GMT

المواطن العراقي يشكو الأوضاع

إلى ذلك، عبّر المواطن سيف هادي عن استيائه من الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والمنزلية والإنشائية، مؤكدا أن "الأسعار تتغير بين يوم وآخر وبفوارق كبيرة".
وقال هادي، في حديث لـ "سبوتنيك": "الأسرة العراقية لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية كما في السابق"، مشيرا إلى أن "ما كان يُشترى العام الماضي بسهولة أصبح اليوم عبئا ثقيلا على العائلة".
الحياة اليومية في العراق - سوق الصفافير في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
الاتفاق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين العراق وإيران
7 يوليو 2024, 10:16 GMT
وتابع: "ضعف الدخل وغياب السيطرة على الأسواق جعلا المعيشة أكثر صعوبة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وازدياد الطلب على المواد الغذائية".
وكانت الحكومة العراقية السابقة، أعلنت تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولا إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد تعبيرها.
