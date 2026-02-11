https://sarabic.ae/20260211/حاويات-محتجزة-وأسعار-ملتهبة-ماذا-يحدث-في-أسواق-الغذاء-العراقي-قبل-رمضان؟-1110242797.html

حاويات محتجزة وأسعار ملتهبة.. ماذا يحدث في أسواق الغذاء العراقي قبل رمضان؟

حاويات محتجزة وأسعار ملتهبة.. ماذا يحدث في أسواق الغذاء العراقي قبل رمضان؟

سبوتنيك عربي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعود شبح غلاء الأسعار ليخيّم على الأسواق العراقية، لكن هذه المرة بوتيرة أسرع وأثقل على كاهل المواطن. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T09:23+0000

2026-02-11T09:23+0000

2026-02-11T09:29+0000

العراق

أسواق

الأسعار

رمضان

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/14/1101893420_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_82e63cf4367131dada20d3459a86df1f.jpg

أسعار تتغير من يوم إلى آخر، بحسب المراقبين، ومواد غذائية أساسية تقفز بلا رقابة واضحة، فيما آلاف الحاويات ما تزال محتجزة في الموانئ، وسط اتهامات بوجود مضاربات وسوق سوداء تستغل حاجة الناس وغلاء الأسعار.وقال الأسدي، في حديث لـ "سبوتنيك": "ارتفاع التعرفة الجمركية والإجراءات البرمجية، إلى جانب احتجاز ما يقارب 75 ألف حاوية، بينها نحو 15 ألف حاوية مواد غذائية، في ميناء البصرة، أسهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار".أسعار الغذاء تشتعل قبل رمضانفي المقابل، أكد التاجر محمد أبو علي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الأسواق تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان"، مشيرا إلى أن "الزيادة طالت السلع الأساسية مثل الرز والزيت وبقية المواد الاستهلاكية".بينما قال صاحب أحد محال المواد الغذائية، أبو مرتضى الحسناوي: "تشهد الأسواق تغيرات يومية وغير طبيعية في الأسعار"، موضحا أن "بعض السلع ترتفع من يوم إلى آخر من دون مبررات واضحة".المواطن العراقي يشكو الأوضاعإلى ذلك، عبّر المواطن سيف هادي عن استيائه من الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية والمنزلية والإنشائية، مؤكدا أن "الأسعار تتغير بين يوم وآخر وبفوارق كبيرة".وقال هادي، في حديث لـ "سبوتنيك": "الأسرة العراقية لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية كما في السابق"، مشيرا إلى أن "ما كان يُشترى العام الماضي بسهولة أصبح اليوم عبئا ثقيلا على العائلة".وكانت الحكومة العراقية السابقة، أعلنت تعديل نسب الرسوم الجمركية على الواردات، لتتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح متدرجة تشمل 5% و10% و15% وصولا إلى الحد الأقصى 30%، وجاء هذا القرار في إطار جهودها لضبط الواردات وتنظيم السوق المحلي، على حد تعبيرها.

https://sarabic.ae/20260106/تعريفات-جديدة-وواقع-صعب-هل-تتحمل-الأسواق-العراقية-موجة-الأسعار-المقبلة؟-1108955305.html

https://sarabic.ae/20260207/إغلاق-شامل-للأسواق-في-العراق-التجار-يصعدون-احتجاجا-على-التعرفة-الجمركية-صور-1110098064.html

https://sarabic.ae/20260208/إضراب-شامل-للتجار-في-العراق-احتجاجا-على-رفع-الضرائب-والرسوم-الجمركية-1110152296.html

https://sarabic.ae/20240707/الاتفاق-على-إعادة-فتح-الأسواق-الحدودية-بين-العراق-وإيران-1090563198.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, أسواق, الأسعار, رمضان, تقارير سبوتنيك, حصري