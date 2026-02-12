من التفاهم إلى التنفيذ... ماذا تحقق من اتفاق الحكومة السورية مع "قسد"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
17:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/من-التفاهم-إلى-التنفيذ-ماذا-تحقق-من-اتفاق-الحكومة-السورية-مع-قسد؟-1110278444.html
من التفاهم إلى التنفيذ... ماذا تحقق من اتفاق الحكومة السورية مع "قسد"؟
من التفاهم إلى التنفيذ... ماذا تحقق من اتفاق الحكومة السورية مع "قسد"؟
سبوتنيك عربي
بعد سنوات من الاشتباك العسكري والتجاذب السياسي في شمال وشرق سوريا، دخلت العلاقة بين الحكومة السورية في دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مرحلة جديدة. 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T07:21+0000
2026-02-12T07:21+0000
قسد
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098563060_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_664d8e5c5f5a38d6e88a2b631c4ac2d3.jpg
فقد أعادت الاتفاقات الأخيرة، التي أُبرمت بين الطرفين برعاية وضغوط دولية وإقليمية، طرح ملفات مهمة ورئيسية، أهمها السيادة ووحدة الأراضي السورية باعتبارها العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.وجاءت الاتفاقات بالتزامن مع مواقف تركية داعمة لمسار الدولة الواحدة والجيش الواحد في سوريا، وتصريحات رسمية من دمشق تتحدث عن "اندماج تدريجي للمؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال الشرقي"، بالتوازي مع الإعلان عن بدء تنفيذ الاتفاق ميدانيًا، خاصة في محيط محافظة الحسكة.فيما تشدد دمشق على أن "الاتفاق يمثل مدخلا لإنهاء الانقسام"، تبقى أسئلة جوهرية مطروحة حول ما تم تنفيذه بالفعل، وما الذي ينتظر التطبيق حيال هذه الاتفاقات في ظل التداخل الإقليمي والدولي.وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، أن "قسد" تلتزم بتطبيق الاتفاق وتقوم بخطوات إيجابية"، في ظل استمرار المراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية بين الجانبين، فضلًا عن تسليم المعابر الحدودية وحقول النفط في محافظة الحسكة للحكومة السورية بالكامل، ضمن إطار السيادة الاقتصادية للدولة.ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية الإفراج عن عدد من منتسبي "قسد"، الذين سلّموا أنفسهم وأسلحتهم طوعًا، بعد التأكد من عدم تورطهم في أعمال إجرامية، وهي الخطوة التي وُصفت بأنها "جزء من مسار إعادة الدمج وفتح باب العودة"، فضلًا عن الموافقة على تكليف مرشح "قسد" نور الدين عيسى، رسميًا بمنصب محافظ الحسكة.وتولت الحكومة السورية السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز في شمال وشرق سوريا، بما يشمل حقول محافظة الحسكة ومحيطها، وذلك ضمن إطار بسط السيادة الاقتصادية للدولة وإدماج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن هياكل الدولة.فيما لم تعلن جداول زمنية أو آليات تفصيلية لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت يشدد الخطاب السوري الرسمي على مبدأ "الجيش الواحد" باعتباره "ركنًا أساسيًا لأي تطبيق كامل للاتفاق".ولم تنس دمشق أن "السيطرة على السجون والمعسكرات جزء لا يتجزأ من إنهاء الانقسام الأمني".ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".
https://sarabic.ae/20260209/الحكومة-السورية-تتسلم-حقل-الرميلان-النفطي-من-قسد-وتعد-العاملين-بالاحتفاظ-بوظائفهم-1110182807.html
https://sarabic.ae/20260203/قوات-الأمن-السورية-تدخل-مدينة-القامشلي-تنفيذا-لاتفاق-دمشق-وقسد-1109955654.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098563060_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_60b2954eddc27138fb752150a56e8ae6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

من التفاهم إلى التنفيذ... ماذا تحقق من اتفاق الحكومة السورية مع "قسد"؟

07:21 GMT 12.02.2026
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republicالرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس "قوات سوريا الديمقراطية" يوقعان اتفاقا لاندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republic
تابعنا عبر
بعد سنوات من الاشتباك العسكري والتجاذب السياسي في شمال وشرق سوريا، دخلت العلاقة بين الحكومة السورية في دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مرحلة جديدة.
فقد أعادت الاتفاقات الأخيرة، التي أُبرمت بين الطرفين برعاية وضغوط دولية وإقليمية، طرح ملفات مهمة ورئيسية، أهمها السيادة ووحدة الأراضي السورية باعتبارها العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.
سوريا - حقل نفط مشتعل جراء الإرهاب - النفط السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الحكومة السورية تتسلم حقل الرميلان النفطي من "قسد" وتعد العاملين بالاحتفاظ بوظائفهم
9 فبراير, 13:45 GMT
وجاءت الاتفاقات بالتزامن مع مواقف تركية داعمة لمسار الدولة الواحدة والجيش الواحد في سوريا، وتصريحات رسمية من دمشق تتحدث عن "اندماج تدريجي للمؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال الشرقي"، بالتوازي مع الإعلان عن بدء تنفيذ الاتفاق ميدانيًا، خاصة في محيط محافظة الحسكة.
فيما تشدد دمشق على أن "الاتفاق يمثل مدخلا لإنهاء الانقسام"، تبقى أسئلة جوهرية مطروحة حول ما تم تنفيذه بالفعل، وما الذي ينتظر التطبيق حيال هذه الاتفاقات في ظل التداخل الإقليمي والدولي.
وبشأن ما جرى تنفيذه ميدانيا حتى الآن من تلك الاتفاقات الثنائية بين الحكومة السورية في دمشق وقوات "قسد"، جاء إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري بدء انسحاب القوات من محيط مدينتي القامشلي والحسكة، مقابل انتشار قوى الأمن الداخلي في المناطق التي انسحبت منها عناصر الجيش.
وذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية، أن "قسد" تلتزم بتطبيق الاتفاق وتقوم بخطوات إيجابية"، في ظل استمرار المراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية بين الجانبين، فضلًا عن تسليم المعابر الحدودية وحقول النفط في محافظة الحسكة للحكومة السورية بالكامل، ضمن إطار السيادة الاقتصادية للدولة.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية الإفراج عن عدد من منتسبي "قسد"، الذين سلّموا أنفسهم وأسلحتهم طوعًا، بعد التأكد من عدم تورطهم في أعمال إجرامية، وهي الخطوة التي وُصفت بأنها "جزء من مسار إعادة الدمج وفتح باب العودة"، فضلًا عن الموافقة على تكليف مرشح "قسد" نور الدين عيسى، رسميًا بمنصب محافظ الحسكة.
مقتل مدني في قصف أمريكي استهدف منزلا في مناطق سيطرة الحكومة السورية بريف القامشلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
قوات الأمن السورية تدخل مدينة القامشلي تنفيذا لاتفاق دمشق و"قسد"
3 فبراير, 18:21 GMT
وتولت الحكومة السورية السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز في شمال وشرق سوريا، بما يشمل حقول محافظة الحسكة ومحيطها، وذلك ضمن إطار بسط السيادة الاقتصادية للدولة وإدماج مؤسسات "قسد" المدنية والعسكرية ضمن هياكل الدولة.
فيما لم تعلن جداول زمنية أو آليات تفصيلية لتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في وقت يشدد الخطاب السوري الرسمي على مبدأ "الجيش الواحد" باعتباره "ركنًا أساسيًا لأي تطبيق كامل للاتفاق".
ولم تنس دمشق أن "السيطرة على السجون والمعسكرات جزء لا يتجزأ من إنهاء الانقسام الأمني".

يشار إلى أن الحكومة السورية و"قسد"، وقّعتا في 18 يناير/ كانون الثاني 2026، اتفاقًا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات "قسد" ضمن الدولة السورية، في وقت بدأت فيه أمريكا نقل آلاف المعتقلين من سجون "قسد" في سوريا إلى العراق، بعد تقدم القوات الحكومية شمالي وشمال شرقي البلاد.

ونقل "تلفزيون سوريا"، عن مصادر، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية وقسد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية وانتشار قوى الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала