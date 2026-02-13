https://sarabic.ae/20260213/ترامب-يعلن-عن-حاملة-طائرات-ثانية-تغادر-قريبا-إلى-الشرق-الأوسط-فيديو-1110337008.html

‌‏ترامب يعلن عن حاملة طائرات ثانية تغادر قريبا إلى الشرق الأوسط... فيديو

‌‏ترامب يعلن عن حاملة طائرات ثانية تغادر قريبا إلى الشرق الأوسط... فيديو

سبوتنيك عربي

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بشأن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط. 13.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-13T17:48+0000

2026-02-13T17:48+0000

2026-02-13T17:52+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "حسنا، في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، فسنحتاج إليها... أما إذا توصلنا إلى اتفاق، فيمكننا إنهاء الأمر مبكرا".وأردف ترامب أن حاملة الطائرات الثانية ستغادر قريبا، مشيرا إلى وجود حاملة أخرى أمريكية بالفعل في المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أمس الخميس، صحة تقارير تفيد بأن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، وجهت حاملة طائرات ثانية للاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار جهود التخطيط العسكري لتمركز القوات، وسط تصاعد التوترات مع إيران.وهدّد ترامب، إيران اليوم الخميس، بتداعيات "مؤلمة جدا" في حال فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، معربًا عن أمله في "الحصول على نتيجة خلال الشهر المقبل"، وفق تعبيره.وقال ترامب، ردًا على سؤال مرتبط بمحادثاته حول المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "علينا التوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤلمًا جدًا.. لا أريد أن يحصل ذلك، لكن علينا التوصل إلى اتفاق".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

https://sarabic.ae/20260212/ترامب-إذا-فشلت-إيران-في-التوصل-لاتفاق-فستنتقل-أمريكا-إلى-مرحلة-صعبة-للغاية-1110305210.html

https://sarabic.ae/20260211/ترامب-أكدت-خلال-اجتماعي-مع-نتنياهو-على-مواصلة-المفاوضات-مع-إيران-1110270220.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, الاتفاق النووي الإيراني