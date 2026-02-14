https://sarabic.ae/20260214/ترامب-يحذر-زيلينسكي-من-ضياع-فرصة-الاتفاق-مع-روسيا-ومجلس-الأمن-يدعو-لحل-سياسي-شامل-في-اليمن-1110358527.html

ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة الاتفاق مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن

ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة الاتفاق مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا ينبغي لفلاديمير زيلينسكي تفويت فرصة إبرام صفقة مع روسيا بشأن التسوية الأوكرانية. 14.02.2026, سبوتنيك عربي

ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة صفقة مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن

وأكد ترامب "على ضرورة أن يتحرك زيلينسكي، وإلا فسيخسر فرصة عظيمة (لتوقيع اتفاق سلام)".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "التسوية واقعة، ولكن تنقصها الرؤية الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الأزمة باتت في نهايتها، في ظل عدم تحقيق أهداف الغرب، لافتا إلى أن أوروبا ستميل إلى التسوية نظرا لتضرر اقتصادها.مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمندعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.جاء ذلك خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي، حيث أكد على ضرورة قيام الأطراف اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المكاسب ومنع انزلاق البلاد إلى دائرة أوسع من العنف.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "القوى السياسية اليمنية ترحب بالحوار، لكن من خلال التجربة تتأزم مسارات التسوية بين الحكومة والحوثيين"، بحسب قوله.واشنطن تؤكد أن "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزةصرح المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن "مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأمريكية يركز بشكل أساسي على الوضع في قطاع غزة.لكنه لفت إلى أن المجلس يحمل في ولايته مرونة تتيح الاستجابة لأزمات دولية أخرى.واعتبر أبو جزر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول تشارك في المجلس إما خوفاً من عقوبات أمريكية أو لمصالح مباشرة، لكن هذا المجلس يفتقر إلى النزاهة والشفافية، كما أنه منحاز لإسرائيل".ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة وطهران تؤكد أن برامجها الصاروخي غير قابل للتفاوضأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة.لكنه أكد أن بلاده ترسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط تحسبا لعدم التوصل لاتفاق.وقال الرئيس الأمريكي: "إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة، لافتا إلى أنه إذا لم تنجح، سيكون لديهم يوم سيئ جدا".وأكد لافي أن "الضربة المحتملة لإيران لن تكون خاطفة كما يريد نتنياهو، بل تحتاج ترتيبات طويلة، وربما تشمل دعما داخليا إيرانيا لإسقاط النظام"، بحسب قوله.اقتصاديا.. إدارة ترامب تدرس تقليص الرسوم الجمركية على المعادنذكرت تقارير صحافية أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على تقليص نطاق الرسوم الجمركية الواسعة المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم.ويسعى مكتب الممثل التجاري الأمريكي جاهدا لمعالجة التعقيدات التي نشأت العام الماضي، بسبب جهود وزارة التجارة لتسريع تنفيذ جدول الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحسب التقارير.واعتبر النحاس في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القرار يهدف إلى توفير المعروض من هذه المعادن الضرورية لمشاريع كبرى مثل الذكاء الاصطناعي، وإعادة جذب التصنيع، خاصة من الصين التي تحتكر جزءا كبيرا من الإنتاج".

