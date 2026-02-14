https://sarabic.ae/20260214/ترامب-يحذر-زيلينسكي-من-ضياع-فرصة-الاتفاق-مع-روسيا-ومجلس-الأمن-يدعو-لحل-سياسي-شامل-في-اليمن-1110358527.html
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة الاتفاق مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة الاتفاق مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا ينبغي لفلاديمير زيلينسكي تفويت فرصة إبرام صفقة مع روسيا بشأن التسوية الأوكرانية. 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T13:31+0000
2026-02-14T13:31+0000
2026-02-14T13:31+0000
راديو
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار اليمن الأن
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110358289_52:0:1296:700_1920x0_80_0_0_196264316e967ef35cd2525e2081c1e6.png
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة صفقة مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
سبوتنيك عربي
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة صفقة مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
وأكد ترامب "على ضرورة أن يتحرك زيلينسكي، وإلا فسيخسر فرصة عظيمة (لتوقيع اتفاق سلام)".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "التسوية واقعة، ولكن تنقصها الرؤية الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الأزمة باتت في نهايتها، في ظل عدم تحقيق أهداف الغرب، لافتا إلى أن أوروبا ستميل إلى التسوية نظرا لتضرر اقتصادها.مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمندعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.جاء ذلك خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي، حيث أكد على ضرورة قيام الأطراف اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المكاسب ومنع انزلاق البلاد إلى دائرة أوسع من العنف.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "القوى السياسية اليمنية ترحب بالحوار، لكن من خلال التجربة تتأزم مسارات التسوية بين الحكومة والحوثيين"، بحسب قوله.واشنطن تؤكد أن "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزةصرح المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن "مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأمريكية يركز بشكل أساسي على الوضع في قطاع غزة.لكنه لفت إلى أن المجلس يحمل في ولايته مرونة تتيح الاستجابة لأزمات دولية أخرى.واعتبر أبو جزر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول تشارك في المجلس إما خوفاً من عقوبات أمريكية أو لمصالح مباشرة، لكن هذا المجلس يفتقر إلى النزاهة والشفافية، كما أنه منحاز لإسرائيل".ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة وطهران تؤكد أن برامجها الصاروخي غير قابل للتفاوضأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة.لكنه أكد أن بلاده ترسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط تحسبا لعدم التوصل لاتفاق.وقال الرئيس الأمريكي: "إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة، لافتا إلى أنه إذا لم تنجح، سيكون لديهم يوم سيئ جدا".وأكد لافي أن "الضربة المحتملة لإيران لن تكون خاطفة كما يريد نتنياهو، بل تحتاج ترتيبات طويلة، وربما تشمل دعما داخليا إيرانيا لإسقاط النظام"، بحسب قوله.اقتصاديا.. إدارة ترامب تدرس تقليص الرسوم الجمركية على المعادنذكرت تقارير صحافية أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على تقليص نطاق الرسوم الجمركية الواسعة المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم.ويسعى مكتب الممثل التجاري الأمريكي جاهدا لمعالجة التعقيدات التي نشأت العام الماضي، بسبب جهود وزارة التجارة لتسريع تنفيذ جدول الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحسب التقارير.واعتبر النحاس في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القرار يهدف إلى توفير المعروض من هذه المعادن الضرورية لمشاريع كبرى مثل الذكاء الاصطناعي، وإعادة جذب التصنيع، خاصة من الصين التي تحتكر جزءا كبيرا من الإنتاج".
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110358289_208:0:1141:700_1920x0_80_0_0_afc0ba9a35c727386f9ebd5aa69e7270.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عالم سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار اليمن الأن, إيران, аудио
عالم سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار اليمن الأن, إيران, аудио
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة الاتفاق مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا ينبغي لفلاديمير زيلينسكي تفويت فرصة إبرام صفقة مع روسيا بشأن التسوية الأوكرانية.
وأكد ترامب "على ضرورة أن يتحرك زيلينسكي
، وإلا فسيخسر فرصة عظيمة (لتوقيع اتفاق سلام)".
في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي، خالد الرواس، إن "التصريحات الأمريكية تعبر عن فشل أوكرانيا في تحقيق أهداف المعسكر الغربي، خاصة وأن الإدارة الأمريكية السابقة دعمت نظام كييف منذ بداية الأزمة".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "التسوية واقعة، ولكن تنقصها الرؤية الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الأزمة باتت في نهايتها، في ظل عدم تحقيق أهداف الغرب، لافتا إلى أن أوروبا ستميل إلى التسوية نظرا لتضرر اقتصادها.
مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.
جاء ذلك خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي، حيث أكد على ضرورة قيام الأطراف اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المكاسب ومنع انزلاق البلاد إلى دائرة أوسع من العنف.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، د. عبدالحفيظ النهاري، إن "الظروف الحالية مناسبة لتكرار إطلاق مبادرة سياسية جديدة في اليمن بعد هدوء الأحداث على مستوى غزة ولبنان".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "القوى السياسية اليمنية ترحب بالحوار، لكن من خلال التجربة تتأزم مسارات التسوية بين الحكومة والحوثيين"، بحسب قوله.
واشنطن تؤكد أن "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزة
صرح المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن "مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأمريكية يركز بشكل أساسي على الوضع في قطاع غزة.
لكنه لفت إلى أن المجلس يحمل في ولايته مرونة تتيح الاستجابة لأزمات دولية أخرى
.
في هذا الإطار، قال مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، د. رمضان أبو جزر، إن "مجلس السلام المقترح هو مشروع شخصي للرئيس ترامب، يعتمد على نفوذ الولايات المتحدة وليس إجماعا دوليا، كما أنه يواجه اعتراضات قوية من الاتحاد الأوروبي".
واعتبر أبو جزر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول تشارك في المجلس إما خوفاً من عقوبات أمريكية أو لمصالح مباشرة، لكن هذا المجلس يفتقر إلى النزاهة والشفافية، كما أنه منحاز لإسرائيل".
ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة وطهران تؤكد أن برامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة.
وقال الرئيس الأمريكي: "إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة، لافتا إلى أنه إذا لم تنجح، سيكون لديهم يوم سيئ جدا".
في هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي، د. حسن لافي، إن "الاستراتيجية الأمريكية نحو إيران تحت قيادة ترامب تعتمد على وضع جميع الخيارات على الطاولة، بما في ذلك الخيار العسكري، لتحقيق أقصى ضغط على إيران أثناء التفاوض".
وأكد لافي أن "الضربة المحتملة لإيران لن تكون خاطفة كما يريد نتنياهو، بل تحتاج ترتيبات طويلة، وربما تشمل دعما داخليا إيرانيا لإسقاط النظام"، بحسب قوله.
اقتصاديا.. إدارة ترامب تدرس تقليص الرسوم الجمركية على المعادن
ذكرت تقارير صحافية أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على تقليص نطاق الرسوم الجمركية الواسعة المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم.
ويسعى مكتب الممثل التجاري الأمريكي جاهدا لمعالجة التعقيدات التي نشأت العام الماضي، بسبب جهود وزارة التجارة لتسريع تنفيذ جدول الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحسب التقارير.
في هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، د. وائل النحاس، إن "تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية على المعادن الصناعية، جاء لتخفيض تكاليف الإنتاج والتصنيع داخل أمريكا".
واعتبر النحاس في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القرار يهدف إلى توفير المعروض من هذه المعادن الضرورية لمشاريع كبرى مثل الذكاء الاصطناعي، وإعادة جذب التصنيع، خاصة من الصين التي تحتكر جزءا كبيرا من الإنتاج".