ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة الاتفاق مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة الاتفاق مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة الاتفاق مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا ينبغي لفلاديمير زيلينسكي تفويت فرصة إبرام صفقة مع روسيا بشأن التسوية الأوكرانية. 14.02.2026
راديو
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار اليمن الأن
إيران
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة صفقة مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
سبوتنيك عربي
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة صفقة مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
وأكد ترامب "على ضرورة أن يتحرك زيلينسكي، وإلا فسيخسر فرصة عظيمة (لتوقيع اتفاق سلام)".وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "التسوية واقعة، ولكن تنقصها الرؤية الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الأزمة باتت في نهايتها، في ظل عدم تحقيق أهداف الغرب، لافتا إلى أن أوروبا ستميل إلى التسوية نظرا لتضرر اقتصادها.مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمندعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.جاء ذلك خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي، حيث أكد على ضرورة قيام الأطراف اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المكاسب ومنع انزلاق البلاد إلى دائرة أوسع من العنف.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "القوى السياسية اليمنية ترحب بالحوار، لكن من خلال التجربة تتأزم مسارات التسوية بين الحكومة والحوثيين"، بحسب قوله.واشنطن تؤكد أن "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزةصرح المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن "مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأمريكية يركز بشكل أساسي على الوضع في قطاع غزة.لكنه لفت إلى أن المجلس يحمل في ولايته مرونة تتيح الاستجابة لأزمات دولية أخرى.واعتبر أبو جزر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول تشارك في المجلس إما خوفاً من عقوبات أمريكية أو لمصالح مباشرة، لكن هذا المجلس يفتقر إلى النزاهة والشفافية، كما أنه منحاز لإسرائيل".ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة وطهران تؤكد أن برامجها الصاروخي غير قابل للتفاوضأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة.لكنه أكد أن بلاده ترسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط تحسبا لعدم التوصل لاتفاق.وقال الرئيس الأمريكي: "إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة، لافتا إلى أنه إذا لم تنجح، سيكون لديهم يوم سيئ جدا".وأكد لافي أن "الضربة المحتملة لإيران لن تكون خاطفة كما يريد نتنياهو، بل تحتاج ترتيبات طويلة، وربما تشمل دعما داخليا إيرانيا لإسقاط النظام"، بحسب قوله.اقتصاديا.. إدارة ترامب تدرس تقليص الرسوم الجمركية على المعادنذكرت تقارير صحافية أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على تقليص نطاق الرسوم الجمركية الواسعة المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم.ويسعى مكتب الممثل التجاري الأمريكي جاهدا لمعالجة التعقيدات التي نشأت العام الماضي، بسبب جهود وزارة التجارة لتسريع تنفيذ جدول الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحسب التقارير.واعتبر النحاس في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القرار يهدف إلى توفير المعروض من هذه المعادن الضرورية لمشاريع كبرى مثل الذكاء الاصطناعي، وإعادة جذب التصنيع، خاصة من الصين التي تحتكر جزءا كبيرا من الإنتاج".
عبد الله حميد
عبد الله حميد
ترامب يحذر زيلينسكي من ضياع فرصة صفقة مع روسيا.. ومجلس الأمن يدعو لحل سياسي شامل في اليمن
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا ينبغي لفلاديمير زيلينسكي تفويت فرصة إبرام صفقة مع روسيا بشأن التسوية الأوكرانية.
وأكد ترامب "على ضرورة أن يتحرك زيلينسكي، وإلا فسيخسر فرصة عظيمة (لتوقيع اتفاق سلام)".
في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي، خالد الرواس، إن "التصريحات الأمريكية تعبر عن فشل أوكرانيا في تحقيق أهداف المعسكر الغربي، خاصة وأن الإدارة الأمريكية السابقة دعمت نظام كييف منذ بداية الأزمة".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "التسوية واقعة، ولكن تنقصها الرؤية الأمريكية"، مشيرا إلى أن "الأزمة باتت في نهايتها، في ظل عدم تحقيق أهداف الغرب، لافتا إلى أن أوروبا ستميل إلى التسوية نظرا لتضرر اقتصادها.

مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن.
جاء ذلك خلال إحاطة بمجلس الأمن الدولي، حيث أكد على ضرورة قيام الأطراف اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المكاسب ومنع انزلاق البلاد إلى دائرة أوسع من العنف.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي، د. عبدالحفيظ النهاري، إن "الظروف الحالية مناسبة لتكرار إطلاق مبادرة سياسية جديدة في اليمن بعد هدوء الأحداث على مستوى غزة ولبنان".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "القوى السياسية اليمنية ترحب بالحوار، لكن من خلال التجربة تتأزم مسارات التسوية بين الحكومة والحوثيين"، بحسب قوله.

واشنطن تؤكد أن "مجلس السلام" مستعد لمعالجة أزمات دولية خارج غزة

صرح المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأن "مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأمريكية يركز بشكل أساسي على الوضع في قطاع غزة.
لكنه لفت إلى أن المجلس يحمل في ولايته مرونة تتيح الاستجابة لأزمات دولية أخرى.
في هذا الإطار، قال مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، د. رمضان أبو جزر، إن "مجلس السلام المقترح هو مشروع شخصي للرئيس ترامب، يعتمد على نفوذ الولايات المتحدة وليس إجماعا دوليا، كما أنه يواجه اعتراضات قوية من الاتحاد الأوروبي".
واعتبر أبو جزر في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الدول تشارك في المجلس إما خوفاً من عقوبات أمريكية أو لمصالح مباشرة، لكن هذا المجلس يفتقر إلى النزاهة والشفافية، كما أنه منحاز لإسرائيل".

ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة وطهران تؤكد أن برامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة.
لكنه أكد أن بلاده ترسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط تحسبا لعدم التوصل لاتفاق.
وقال الرئيس الأمريكي: "إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستكون ناجحة، لافتا إلى أنه إذا لم تنجح، سيكون لديهم يوم سيئ جدا".
في هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي، د. حسن لافي، إن "الاستراتيجية الأمريكية نحو إيران تحت قيادة ترامب تعتمد على وضع جميع الخيارات على الطاولة، بما في ذلك الخيار العسكري، لتحقيق أقصى ضغط على إيران أثناء التفاوض".
وأكد لافي أن "الضربة المحتملة لإيران لن تكون خاطفة كما يريد نتنياهو، بل تحتاج ترتيبات طويلة، وربما تشمل دعما داخليا إيرانيا لإسقاط النظام"، بحسب قوله.

اقتصاديا.. إدارة ترامب تدرس تقليص الرسوم الجمركية على المعادن

ذكرت تقارير صحافية أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على تقليص نطاق الرسوم الجمركية الواسعة المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم.
ويسعى مكتب الممثل التجاري الأمريكي جاهدا لمعالجة التعقيدات التي نشأت العام الماضي، بسبب جهود وزارة التجارة لتسريع تنفيذ جدول الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحسب التقارير.
في هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، د. وائل النحاس، إن "تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية على المعادن الصناعية، جاء لتخفيض تكاليف الإنتاج والتصنيع داخل أمريكا".
واعتبر النحاس في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "القرار يهدف إلى توفير المعروض من هذه المعادن الضرورية لمشاريع كبرى مثل الذكاء الاصطناعي، وإعادة جذب التصنيع، خاصة من الصين التي تحتكر جزءا كبيرا من الإنتاج".
