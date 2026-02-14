https://sarabic.ae/20260214/روبيو-ترامب-سيكون-على-استعداد-للقاء-خامنئي-إذا-أبدى-الأخير-رغبته-في-ذلك-1110355633.html

روبيو: ترامب سيكون على استعداد للقاء خامنئي إذا أبدى الأخير رغبته في ذلك

روبيو: ترامب سيكون على استعداد للقاء خامنئي إذا أبدى الأخير رغبته في ذلك

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن بلاده "تعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران"، موضحًا أن "الجولة المقبلة من المفاوضات مع طهران، ستحدد ما... 14.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-14T11:44+0000

2026-02-14T11:44+0000

2026-02-14T11:44+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e511c535fc8793a847eb1e63a136e0f.jpg

وقال روبيو، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن "الرئيس دونالد ترامب، قال إنه يفضل عقد صفقة مع إيران، من الصعب للغاية تحقيق ذلك، لكنه سيحاول، وهذا ما نحاول القيام به في الوقت الراهن. من المقرر عقد اجتماعات عدة قريبًا مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر(المبعوثين الرئاسيين الخاصين)، وسنرى إذا ما كان بإمكاننا إحراز أي تقدم".وصرح وزير الخارجية الأمريكي، بأنه يعمل مع "رئيس مستعد للقاء أي شخص"، قائلا: "سأكون صادقًا، أنا على ثقة من أنه إذا أعلن خامنئي غدًا أنه يريد لقاء الرئيس ترامب، فإن الرئيس سيوافق. ليس لأنه يتفق مع خامنئي، ولكن لأنه يرى في ذلك وسيلة لحل المشاكل حول العالم، ولا ينظر إلى الاجتماع على أنه تنازل".وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية: "نريد من إيران وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا"، متابعا: "لدينا قوة هائلة في الشرق الأوسط، وحاملة طائرات أخرى ستخرج إلى البحر قريبًا، لذلك سنرى ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذا الوضع مرة واحدة وإلى الأبد".وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أن "إيران يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم، بالكامل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".وشدد ترامب على أنه يأمل في "نجاح المفاوضات"، لكنه حذّر من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن طهران ستواجه عواقب وخيمة، وسيكون ذلك اليوم سيئًا جدًا بالنسبة للبلاد".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

https://sarabic.ae/20260214/لجنة-الأمن-القومي-والسياسة-الخارجية-في-إيران-ترد-على-ترامب-لا-تقلق-الآن-لدينا-هدفان-لإغراقهما-1110349517.html

https://sarabic.ae/20260213/إيران-تعلن-إطلاق-قمر-جام-جم-1-الصناعي-بنجاح-1110316911.html

https://sarabic.ae/20260214/من-بينهم-3-قادة-عرب-إيران-تعلن-عن-5-زعماء-أبدوا-استعدادهم-لحل-مشاكلها-سلميا-1110353646.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم