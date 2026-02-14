https://sarabic.ae/20260214/روبيو-ترامب-سيكون-على-استعداد-للقاء-خامنئي-إذا-أبدى-الأخير-رغبته-في-ذلك-1110355633.html
روبيو: ترامب سيكون على استعداد للقاء خامنئي إذا أبدى الأخير رغبته في ذلك
وقال روبيو، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن "الرئيس دونالد ترامب، قال إنه يفضل عقد صفقة مع إيران، من الصعب للغاية تحقيق ذلك، لكنه سيحاول، وهذا ما نحاول القيام به في الوقت الراهن. من المقرر عقد اجتماعات عدة قريبًا مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر(المبعوثين الرئاسيين الخاصين)، وسنرى إذا ما كان بإمكاننا إحراز أي تقدم".وصرح وزير الخارجية الأمريكي، بأنه يعمل مع "رئيس مستعد للقاء أي شخص"، قائلا: "سأكون صادقًا، أنا على ثقة من أنه إذا أعلن خامنئي غدًا أنه يريد لقاء الرئيس ترامب، فإن الرئيس سيوافق. ليس لأنه يتفق مع خامنئي، ولكن لأنه يرى في ذلك وسيلة لحل المشاكل حول العالم، ولا ينظر إلى الاجتماع على أنه تنازل".وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية: "نريد من إيران وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا"، متابعا: "لدينا قوة هائلة في الشرق الأوسط، وحاملة طائرات أخرى ستخرج إلى البحر قريبًا، لذلك سنرى ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذا الوضع مرة واحدة وإلى الأبد".وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أن "إيران يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم، بالكامل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".وشدد ترامب على أنه يأمل في "نجاح المفاوضات"، لكنه حذّر من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن طهران ستواجه عواقب وخيمة، وسيكون ذلك اليوم سيئًا جدًا بالنسبة للبلاد".وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
وقال روبيو، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن "الرئيس دونالد ترامب، قال إنه يفضل عقد صفقة مع إيران، من الصعب للغاية تحقيق ذلك، لكنه سيحاول، وهذا ما نحاول القيام به في الوقت الراهن. من المقرر عقد اجتماعات عدة قريبًا مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر(المبعوثين الرئاسيين الخاصين)، وسنرى إذا ما كان بإمكاننا إحراز أي تقدم".
وصرح وزير الخارجية الأمريكي، بأنه يعمل مع "رئيس مستعد للقاء أي شخص"، قائلا: "سأكون صادقًا، أنا على ثقة من أنه إذا أعلن خامنئي غدًا أنه يريد لقاء الرئيس ترامب، فإن الرئيس سيوافق. ليس لأنه يتفق مع خامنئي، ولكن لأنه يرى في ذلك وسيلة لحل المشاكل حول العالم، ولا ينظر إلى الاجتماع على أنه تنازل".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، بأن "تغيير النظام في إيران قد يكون أفضل شيء يمكن أن يحدث على ما يبدو"، معلنًا أن "المجموعة الثانية من حاملات الطائرات الأمريكية
ستتجه إلى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوترات مع إيران".
وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية كارولاينا الشمالية: "نريد من إيران وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا"، متابعا: "لدينا قوة هائلة في الشرق الأوسط، وحاملة طائرات أخرى ستخرج إلى البحر قريبًا، لذلك سنرى ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذا الوضع مرة واحدة وإلى الأبد".
وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى أن "إيران يجب أن توقف تخصيب اليورانيوم، بالكامل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".
وشدد ترامب على أنه يأمل في "نجاح المفاوضات"، لكنه حذّر من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن طهران ستواجه عواقب وخيمة، وسيكون ذلك اليوم سيئًا جدًا بالنسبة للبلاد".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت سابقًا، أن "حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" وسفنها المرافقة، المتمركزة في البحر الكاريبي، ستتجه إلى الشرق الأوسط".
وجرت في العاصمة العُمانية مسقط، في 6 فبراير/ شباط الجاري، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الولايات المتحدة وإيران، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنها "سارت بشكل جيد وستستمر".
وفي الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الثامن من الشهر الجاري، أن "إيران تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم
، حتى لو أدى ذلك إلى حرب".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون
)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".