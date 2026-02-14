https://sarabic.ae/20260214/علماء-يحلون-لغزا-دام-20-عاما-اكتشاف-طريقة-لنقل-خلايا-الأحماض-الصفراوية-في-المعدة-1110358783.html

علماء يحلون لغزا دام 20 عاما.. اكتشاف طريقة لنقل خلايا الأحماض الصفراوية في المعدة

علماء يحلون لغزا دام 20 عاما.. اكتشاف طريقة لنقل خلايا الأحماض الصفراوية في المعدة

وقد رسم العلماء خرائط للعديد من خطوات النقل التي تحافظ على استمرار هذه الحلقة. ومع ذلك، ظلّت إحدى المراحل الحاسمة في هذه الرحلة صعبة التحديد بشكل مثير للدهشة، وهي عملية نقل الأحماض الصفراوية من خلايا الأمعاء إلى مجرى الدم. ولأن هذا المسار كان يفترض وجوده لفترة طويلة ولكنه لم يقدم تفسيرا جزيئيا واضحا، فقد أطلق عليه أحد الباحثين اسم "الممر الشمالي الغربي" لنقل الأحماض الصفراوية، وهو مسار كان يفترض وجوده لفترة طويلة ولكنه عصيّ على التحديد.رؤى بنيوية من المجهر الإلكتروني بالتبريدفي خلايا الكبد، تنقل الأحماض الصفراوية عبر نظام معروف جيدا. تسمح النواقل المرتبطة بالصوديوم أو النواقل الميسِرة بدخول الأحماض الصفراوية إلى خلايا الكبد عبر الغشاء الجيبي، بينما تصدرها نواقل كاسيت ربط ATP (ABC) عبر الغشاء القنيوي.وافترض العلماء أن خلايا الأمعاء تستخدم استراتيجية مماثلة. مع ذلك، في عام 2004، حدد الباحثون ناقل المذابات العضوية غير المتجانس Ostα/β باعتباره المصدر الرئيسي للأحماض الصفراوية عبر الغشاء القاعدي الجانبي للخلايا المعوية. ومع ذلك، ظلت آلية عمل هذا الناقل على المستوى الجزيئي مجهولة.ووجدوا أن المركب يشكل رباعيا متناظرا مكونا من وحدتين فرعيتين غير متجانستين. تتخذ كل وحدة فرعية Ostα بنية مميزة ذات 7 نطاقات عابرة للغشاء، مدعمة بحلزون عابر للغشاء من Ostβ. يساعد هذا الترتيب البنيوي غير المألوف في تفسير سبب عدم انتماء Ostα/β إلى أي عائلة من عائلات النواقل المعروفة سابقًا.وكشف فحص أدق للبنية عن وجود أخدود ارتباط جانبي داخل الغشاء حيث ترتبط الركائز. ويدعم هذا الأخدود حلقة غنية بالسيستين تخضع لعملية بلمرة واسعة النطاق. تهيئ هذه التعديلات الدهنية بيئة كارهة للماء ملائمة للجزيئات ذات الطبيعة المزدوجة، مثل الأحماض الصفراوية.مسار نقل يعتمد على الجهدحدد الباحثون نفقا محبا للماء يمتد من أخدود الارتباط باتجاه الجانب الخارجي للناقل، وأظهرت محاكاة الديناميكا الجزيئية والتسجيلات الفيزيولوجية الكهربائية أن الركائز تتحرك عبر هذا المسار بطريقة تعتمد على الجهد، محولةً تدفق الأحماض الصفراوية مباشرةً إلى إشارة كهربائية باستخدام الشحنة الذاتية لحمض الكوليك.النتائج تشير إلى أن Ostα/β يعمل كناقلة تسهيلية ثنائية الاتجاه، يحدد اتجاه النقل وفقًا لتركيز الركائز، والجهد الغشائي، والتفاعلات الكهروستاتيكية داخل الأخدود، كما يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة لدراسة البروتينات الغشائية غير الموصوفة جيدًا وفهم تأثير البيئة الدهنية على وظيفة الناقلات.علماء روس يطورون علاجا خلويا جديدا لمواجهة سرطان الجلدعلماء روس يطورون دعامة حيوية لإعادة ترميم الحبل الشوكي بعد الإصابات

