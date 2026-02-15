https://sarabic.ae/20260215/أول-تحرك-رسمي-لـالجيش-الملكي-المغربي-بعد-أحداث-شغب-جماهير-الأهلي-في-مباراة-دوري-الأبطال-1110397344.html
أول تحرك رسمي لـ"الجيش الملكي" المغربي بعد أحداث "شغب" جماهير "الأهلي" في مباراة دوري الأبطال
أول تحرك رسمي لـ"الجيش الملكي" المغربي بعد أحداث "شغب" جماهير "الأهلي" في مباراة دوري الأبطال
اتخذت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي أول إجراء رسمي رداً على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي المصري على استاد القاهرة اليوم الأحد، ضمن
وشهد اللقاء إلقاء قوارير مياه من جانب جماهير الأهلي على أرض الملعب، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وأعربت إدارة الجيش الملكي عن استنكارها الشديد لتصرفات بعض جماهير الأهلي، المتمثلة في رمي القارورات، معتبرة إياها سلوكيات لارياضية تشكل تهديداً مباشراً لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني. وأكدت الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صوناً لمبادئ الروح الرياضية وضماناً لسلامة جميع المتدخلين.وانتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.بهذه النتيجة، ضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية.
اتخذت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي أول إجراء رسمي رداً على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي المصري على استاد القاهرة اليوم الأحد، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وشهد اللقاء إلقاء قوارير مياه من جانب جماهير الأهلي
على أرض الملعب، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
وأعربت إدارة الجيش الملكي
عن استنكارها الشديد لتصرفات بعض جماهير الأهلي، المتمثلة في رمي القارورات، معتبرة إياها سلوكيات لارياضية تشكل تهديداً مباشراً لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني.
وأصدر النادي المغربي بياناً رسمياً جاء فيه: "تستنكر إدارة نادي الجيش الملكي بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني".
وأكدت الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صوناً لمبادئ الروح الرياضية وضماناً لسلامة جميع المتدخلين.
وانتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
بهذه النتيجة، ضمن الفريقان
التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية.