أول تحرك رسمي لـ"الجيش الملكي" المغربي بعد أحداث "شغب" جماهير "الأهلي" في مباراة دوري الأبطال

اتخذت إدارة نادي الجيش الملكي المغربي أول إجراء رسمي رداً على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي المصري على استاد القاهرة اليوم الأحد، ضمن...

أخبار مصر الآن

أخبار المغرب اليوم

رياضة

أفريقيا

وشهد اللقاء إلقاء قوارير مياه من جانب جماهير الأهلي على أرض الملعب، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. وأعربت إدارة الجيش الملكي عن استنكارها الشديد لتصرفات بعض جماهير الأهلي، المتمثلة في رمي القارورات، معتبرة إياها سلوكيات لارياضية تشكل تهديداً مباشراً لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني. وأكدت الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صوناً لمبادئ الروح الرياضية وضماناً لسلامة جميع المتدخلين.وانتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.بهذه النتيجة، ضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية.

