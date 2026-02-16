عربي
https://sarabic.ae/20260216/أول-قرار-رسمي-من-كاف-بعد-أحداث-مباراة-الأهلي-والجيش-الملكي-المغربي-1110433818.html
أول قرار رسمي من "كاف" بعد أحداث مباراة "الأهلي" و"الجيش الملكي" المغربي
أول قرار رسمي من "كاف" بعد أحداث مباراة "الأهلي" و"الجيش الملكي" المغربي
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين، إحالة الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي إلى لجنة التأديب للتحقيق فيها واتخاذ... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T17:55+0000
2026-02-16T17:55+0000
أخبار مصر الآن
أخبار المغرب اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109124755_0:42:1114:669_1920x0_80_0_0_7c224b7ef12d1bd29035047e6b21abe4.jpg
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره "كاف"، أدان فيه بشدة ما وصفه بـ"الأحداث غير المقبولة" التي وقعت خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (المجموعة الثانية)، بحسب ماذكرت مواقع رياضية. ويأتي القرار بعد تقدم نادي الجيش الملكي بشكوى رسمية إلى كاف أمس الأحد، احتجاجاً على المضايقات والتجاوزات التي تعرضت لها بعثته وجماهيره من جانب جماهير الأهلي أثناء المباراة، حيث أشارت تقارير إلى رمي قوارير الماء نحو لاعبي الفريق الضيف. وانتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.بهذه النتيجة، ضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية.
https://sarabic.ae/20260215/أول-تحرك-رسمي-لـالجيش-الملكي-المغربي-بعد-أحداث-شغب-جماهير-الأهلي-في-مباراة-دوري-الأبطال-1110397344.html
https://sarabic.ae/20260215/الأهلي-يتعادل-مع-الجيش-الملكي-المغربي-سلبيا-ويتصدر-مجموعته-في-دوري-أبطال-إفريقيا--1110393254.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109124755_79:0:1068:742_1920x0_80_0_0_fc6d442216f6d316a30511329de91c5c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, رياضة
أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, رياضة

أول قرار رسمي من "كاف" بعد أحداث مباراة "الأهلي" و"الجيش الملكي" المغربي

17:55 GMT 16.02.2026
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingeyكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingey
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين، إحالة الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي إلى لجنة التأديب للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره "كاف"، أدان فيه بشدة ما وصفه بـ"الأحداث غير المقبولة" التي وقعت خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (المجموعة الثانية)، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
أول تحرك رسمي لـ"الجيش الملكي" المغربي بعد أحداث "شغب" جماهير "الأهلي" في مباراة دوري الأبطال
أمس, 21:37 GMT
وأكد كاف أنه أحال الملف كاملاً إلى اللجنة التأديبية للتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية وضمان سلامة جميع الأطراف في البطولات الإفريقية.
ويأتي القرار بعد تقدم نادي الجيش الملكي بشكوى رسمية إلى كاف أمس الأحد، احتجاجاً على المضايقات والتجاوزات التي تعرضت لها بعثته وجماهيره من جانب جماهير الأهلي أثناء المباراة، حيث أشارت تقارير إلى رمي قوارير الماء نحو لاعبي الفريق الضيف.
الأهلي المصري يفوز على النجمة اللبناني ضمن بطولة الأندية العربية لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
"الأهلي" يتعادل مع "الجيش الملكي" المغربي سلبيا ويتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا
أمس, 18:48 GMT
ودعا كاف الأندية المنظمة إلى توفير الحماية الكافية للفرق الضيفة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث والتحقيقات التأديبية في المستقبل، مؤكداً التزامه بحماية الانضباط واللعب النظيف في كرة القدم الإفريقية.
وانتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
بهذه النتيجة، ضمن الفريقان التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية.
