أول قرار رسمي من "كاف" بعد أحداث مباراة "الأهلي" و"الجيش الملكي" المغربي
أول قرار رسمي من "كاف" بعد أحداث مباراة "الأهلي" و"الجيش الملكي" المغربي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين، إحالة الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي إلى لجنة التأديب للتحقيق فيها واتخاذ... 16.02.2026
أول قرار رسمي من "كاف" بعد أحداث مباراة "الأهلي" و"الجيش الملكي" المغربي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين، إحالة الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي إلى لجنة التأديب للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره "كاف"، أدان فيه بشدة ما وصفه بـ"الأحداث غير المقبولة" التي وقعت خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
(المجموعة الثانية)، بحسب ماذكرت مواقع رياضية.
وأكد كاف أنه أحال الملف كاملاً إلى اللجنة التأديبية للتحقيق ومعاقبة المسؤولين عن التجاوزات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية وضمان سلامة جميع الأطراف في البطولات الإفريقية.
ويأتي القرار بعد تقدم نادي الجيش الملكي
بشكوى رسمية إلى كاف أمس الأحد، احتجاجاً على المضايقات والتجاوزات التي تعرضت لها بعثته وجماهيره من جانب جماهير الأهلي أثناء المباراة، حيث أشارت تقارير إلى رمي قوارير الماء نحو لاعبي الفريق الضيف.
ودعا كاف الأندية المنظمة إلى توفير الحماية الكافية للفرق الضيفة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث والتحقيقات التأديبية في المستقبل، مؤكداً التزامه بحماية الانضباط واللعب النظيف في كرة القدم الإفريقية.
وانتهت مباراة الأهلي المصري أمام الجيش الملكي المغربي بالتعادل بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
بهذه النتيجة، ضمن الفريقان
التأهل إلى دور الثمانية، حيث تصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما حل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفقا لمواقع رياضية.