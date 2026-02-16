https://sarabic.ae/20260216/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-الهدنة-بعيدة-المنال-ومفاتيح-الحل-لا-تملكها-جهة-واحدة-1110440402.html

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": الهدنة بعيدة المنال.. ومفاتيح الحل لا تملكها جهة واحدة

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": الهدنة بعيدة المنال.. ومفاتيح الحل لا تملكها جهة واحدة

سبوتنيك عربي

أكد السياسي السوداني، المستشار محمد السر مساعد، أن السودان يمر اليوم بمنعطف هو الأخطر في تاريخه الحديث، أزمة لم تعد مجرد صراع على سلطة أو نفوذ، بل تحولت إلى... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-16T20:19+0000

2026-02-16T20:19+0000

2026-02-16T20:19+0000

العالم العربي

حصري

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110439397_0:339:1601:1239_1920x0_80_0_0_c96ae301433e762bf5929a63c4ae0864.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في ظل هذا المشهد المعقد، تتسارع التحركات الدبلوماسية وتتقاطع المبادرات في سباق مع الزمن لإسكات صوت البندقية وسط تساؤلات ملحة من يملك مفاتيح الحل الحقيقية ومن يضع المتاريس أمام حلم السودانيين بالاستقرار.وقال مساعد: "في الأروقة الدولية، تبرز تحركات الرباعية بقيادة الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات كقوة دفع رئيسية تحاول صياغة خارطة طريق شاملة، هذا التحرك يتقاطع مع رؤية واشنطن، التي عبر عنها مسعد بولس، بالتركيز على آلية تنفيذية أممية وشيكة للهدنة الإنسانية، تهدف إلى فصل المسار الإغاثي عن التعقيدات العسكرية".وتابع: "على الصعيد الوطني، برزت مبادرة رئيس الحكومة البروفيسور كامل إدريس، كصوت يسعى لانتزاع الملكية الوطنية للحل والخروج من مقاعد المتفرجين إلى دور اللاعب الأساسي المدعوم دوليا وأفريقيا، وفي المقابل يواصل تحالف صمود بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي السابق، الضغط باتجاه عملية سياسية شاملة تستند إلى الرباعية، بينما تتمسك الكتلة الديمقراطية، عبر صوت مني أركو مناوي بمركزية شرعية مؤسسات الدولة والجيش كشرط لا غنى عنه لأي تسوية".واستطرد: "في الوقت الذي تتجه فيه أصابع الاتهام السياسي من قِبل أحزاب ما تعرف بـ قحت وصمود نحو الإسلاميين باعتبارهم طرفا يرى في استمرار الحرب وسيلة للعودة إلى المشهد، فإن هذا الاتهام لا يتعدى كونه خصومة سياسية، إذ تدرك أحزاب قوى الحرية والتغيير وتفرعاتها المختلفة من تقدم إلى صمود وصولاً إلى شركائهم في تحالف تأسيس بقيادة المتمردين حميدتي وعبد العزيز الحلو، عجزها عن خوض تنافس انتخابي أمام الإسلاميين وحلفائهم وهذا العجز هو ما دفعهم أساساً لمحاولة السيطرة على الدولة بقوة السلاح، هرباً من صناديق الاقتراع وتخوفاً من نتائجها".وحول الوضع الإقليمي من الأزمة السودانية، يقول مساعد: "أما إقليميا، فعجز جامعة الدول العربية عن تشكيل لجنة فاعلة تدافع عن السودان، هو بمثابة ثغرة كبرى سمحت للأزمة بأن تصبح مركبة ومعقدة، تتقاذفها المصالح المتضاربة لبعض القوى الإقليمية التي أصبحت طرفاً أصيل في الأزمة بدلاً من أن تكون وسيطاً لحلها".وأوضح السياسي السوداني، أن مفاتيح الحل في السودان ليست بيد جهة واحدة، بل هي رهينة تلازم ثلاثي الأبعاد (داخليا وإقليميا ودوليا)، فداخليا عبر حوار (سوداني – سوداني) شامل، يرتكز على الاعتراف بشرعية مؤسسات الدولة الرسمية ويؤسس لعقد اجتماعي جديد لا يُقصي أحدا، باستثناء مَن أجرم في حق الشعب، أما إقليميا فعبر المحور الثلاثي (مصر والسعودية والولايات المتحدة)، القادرين على ممارسة ضغوط حقيقية لوقف تدفق السلاح، ورفع الغطاء السياسي عن المليشيا المتمردة، وعلى المستوى الدولي فمن خلال إيجاد آلية تنفيذية صارمة، تعمل على تحويل الهدنة من مجرد وعود شفهية إلى واقع ملموس تراقبه الأمم المتحدة على الأرض.أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس الأحد، أن "وقف القتال في السودان يمثل أولوية ملحة في المرحلة الحالية".وشدد أبو الغيط، على "ضرورة تكثيف الانخراطين الإقليمي والدولي في جهود معالجة الأزمة السودانية، بما يسهم في احتواء تداعياتها ودعم مسار التهدئة والاستقرار".يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب، أن الحكومة تمتلك مبادرة سلام سودانية وصفها بأنها الحل الأمثل لإنهاء الحرب في البلاد.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

https://sarabic.ae/20260215/أبو-الغيط-وقف-القتال-بالسودان-أولوية-ملحة-في-المرحلة-الحالية-1110385672.html

https://sarabic.ae/20260215/حمدوك-لا-حل-في-السودان-سوى-الحكم-المدني-والإخوان-يقوضون-جهود-السلام-1110393408.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

العالم العربي, حصري, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة