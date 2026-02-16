عربي
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": الهدنة بعيدة المنال.. ومفاتيح الحل لا تملكها جهة واحدة
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": الهدنة بعيدة المنال.. ومفاتيح الحل لا تملكها جهة واحدة
أكد السياسي السوداني، المستشار محمد السر مساعد، أن السودان يمر اليوم بمنعطف هو الأخطر في تاريخه الحديث، أزمة لم تعد مجرد صراع على سلطة أو نفوذ، بل تحولت إلى... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
العالم العربي
حصري
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
منظمة الأمم المتحدة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في ظل هذا المشهد المعقد، تتسارع التحركات الدبلوماسية وتتقاطع المبادرات في سباق مع الزمن لإسكات صوت البندقية وسط تساؤلات ملحة من يملك مفاتيح الحل الحقيقية ومن يضع المتاريس أمام حلم السودانيين بالاستقرار.وقال مساعد: "في الأروقة الدولية، تبرز تحركات الرباعية بقيادة الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات كقوة دفع رئيسية تحاول صياغة خارطة طريق شاملة، هذا التحرك يتقاطع مع رؤية واشنطن، التي عبر عنها مسعد بولس، بالتركيز على آلية تنفيذية أممية وشيكة للهدنة الإنسانية، تهدف إلى فصل المسار الإغاثي عن التعقيدات العسكرية".وتابع: "على الصعيد الوطني، برزت مبادرة رئيس الحكومة البروفيسور كامل إدريس، كصوت يسعى لانتزاع الملكية الوطنية للحل والخروج من مقاعد المتفرجين إلى دور اللاعب الأساسي المدعوم دوليا وأفريقيا، وفي المقابل يواصل تحالف صمود بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي السابق، الضغط باتجاه عملية سياسية شاملة تستند إلى الرباعية، بينما تتمسك الكتلة الديمقراطية، عبر صوت مني أركو مناوي بمركزية شرعية مؤسسات الدولة والجيش كشرط لا غنى عنه لأي تسوية".واستطرد: "في الوقت الذي تتجه فيه أصابع الاتهام السياسي من قِبل أحزاب ما تعرف بـ قحت وصمود نحو الإسلاميين باعتبارهم طرفا يرى في استمرار الحرب وسيلة للعودة إلى المشهد، فإن هذا الاتهام لا يتعدى كونه خصومة سياسية، إذ تدرك أحزاب قوى الحرية والتغيير وتفرعاتها المختلفة من تقدم إلى صمود وصولاً إلى شركائهم في تحالف تأسيس بقيادة المتمردين حميدتي وعبد العزيز الحلو، عجزها عن خوض تنافس انتخابي أمام الإسلاميين وحلفائهم وهذا العجز هو ما دفعهم أساساً لمحاولة السيطرة على الدولة بقوة السلاح، هرباً من صناديق الاقتراع وتخوفاً من نتائجها".وحول الوضع الإقليمي من الأزمة السودانية، يقول مساعد: "أما إقليميا، فعجز جامعة الدول العربية عن تشكيل لجنة فاعلة تدافع عن السودان، هو بمثابة ثغرة كبرى سمحت للأزمة بأن تصبح مركبة ومعقدة، تتقاذفها المصالح المتضاربة لبعض القوى الإقليمية التي أصبحت طرفاً أصيل في الأزمة بدلاً من أن تكون وسيطاً لحلها".وأوضح السياسي السوداني، أن مفاتيح الحل في السودان ليست بيد جهة واحدة، بل هي رهينة تلازم ثلاثي الأبعاد (داخليا وإقليميا ودوليا)، فداخليا عبر حوار (سوداني – سوداني) شامل، يرتكز على الاعتراف بشرعية مؤسسات الدولة الرسمية ويؤسس لعقد اجتماعي جديد لا يُقصي أحدا، باستثناء مَن أجرم في حق الشعب، أما إقليميا فعبر المحور الثلاثي (مصر والسعودية والولايات المتحدة)، القادرين على ممارسة ضغوط حقيقية لوقف تدفق السلاح، ورفع الغطاء السياسي عن المليشيا المتمردة، وعلى المستوى الدولي فمن خلال إيجاد آلية تنفيذية صارمة، تعمل على تحويل الهدنة من مجرد وعود شفهية إلى واقع ملموس تراقبه الأمم المتحدة على الأرض.أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس الأحد، أن "وقف القتال في السودان يمثل أولوية ملحة في المرحلة الحالية".وشدد أبو الغيط، على "ضرورة تكثيف الانخراطين الإقليمي والدولي في جهود معالجة الأزمة السودانية، بما يسهم في احتواء تداعياتها ودعم مسار التهدئة والاستقرار".يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب، أن الحكومة تمتلك مبادرة سلام سودانية وصفها بأنها الحل الأمثل لإنهاء الحرب في البلاد.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": الهدنة بعيدة المنال.. ومفاتيح الحل لا تملكها جهة واحدة

20:19 GMT 16.02.2026
© Sputnikالسودان المستشار محمد السر مساعد القيادي في المؤتمر الوطني
السودان المستشار محمد السر مساعد القيادي في المؤتمر الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد السياسي السوداني، المستشار محمد السر مساعد، أن السودان يمر اليوم بمنعطف هو الأخطر في تاريخه الحديث، أزمة لم تعد مجرد صراع على سلطة أو نفوذ، بل تحولت إلى أزمة وجودية تهدد كيان الدولة وتماسكها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، في ظل هذا المشهد المعقد، تتسارع التحركات الدبلوماسية وتتقاطع المبادرات في سباق مع الزمن لإسكات صوت البندقية وسط تساؤلات ملحة من يملك مفاتيح الحل الحقيقية ومن يضع المتاريس أمام حلم السودانيين بالاستقرار.
وقال مساعد: "في الأروقة الدولية، تبرز تحركات الرباعية بقيادة الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات كقوة دفع رئيسية تحاول صياغة خارطة طريق شاملة، هذا التحرك يتقاطع مع رؤية واشنطن، التي عبر عنها مسعد بولس، بالتركيز على آلية تنفيذية أممية وشيكة للهدنة الإنسانية، تهدف إلى فصل المسار الإغاثي عن التعقيدات العسكرية".
وتابع: "على الصعيد الوطني، برزت مبادرة رئيس الحكومة البروفيسور كامل إدريس، كصوت يسعى لانتزاع الملكية الوطنية للحل والخروج من مقاعد المتفرجين إلى دور اللاعب الأساسي المدعوم دوليا وأفريقيا، وفي المقابل يواصل تحالف صمود بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي السابق، الضغط باتجاه عملية سياسية شاملة تستند إلى الرباعية، بينما تتمسك الكتلة الديمقراطية، عبر صوت مني أركو مناوي بمركزية شرعية مؤسسات الدولة والجيش كشرط لا غنى عنه لأي تسوية".

وقال السياسي السوداني: "رغم هذا الحراك الكبير، تظل الهدنة بعيدة المنال بفعل قوى الجذب المعاكسة، المعلومات تشير إلى تدفق غير مسبوق للسلاح والمساندة الخارجية للميليشيات المتمردة، مما يجعل الخارج جزءا أساسي من المشكلة بقدر ما يدعي رغبته في الحل".

واستطرد: "في الوقت الذي تتجه فيه أصابع الاتهام السياسي من قِبل أحزاب ما تعرف بـ قحت وصمود نحو الإسلاميين باعتبارهم طرفا يرى في استمرار الحرب وسيلة للعودة إلى المشهد، فإن هذا الاتهام لا يتعدى كونه خصومة سياسية، إذ تدرك أحزاب قوى الحرية والتغيير وتفرعاتها المختلفة من تقدم إلى صمود وصولاً إلى شركائهم في تحالف تأسيس بقيادة المتمردين حميدتي وعبد العزيز الحلو، عجزها عن خوض تنافس انتخابي أمام الإسلاميين وحلفائهم وهذا العجز هو ما دفعهم أساساً لمحاولة السيطرة على الدولة بقوة السلاح، هرباً من صناديق الاقتراع وتخوفاً من نتائجها".
أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
أبو الغيط: وقف القتال بالسودان أولوية ملحة في المرحلة الحالية
أمس, 13:25 GMT
وحول الوضع الإقليمي من الأزمة السودانية، يقول مساعد: "أما إقليميا، فعجز جامعة الدول العربية عن تشكيل لجنة فاعلة تدافع عن السودان، هو بمثابة ثغرة كبرى سمحت للأزمة بأن تصبح مركبة ومعقدة، تتقاذفها المصالح المتضاربة لبعض القوى الإقليمية التي أصبحت طرفاً أصيل في الأزمة بدلاً من أن تكون وسيطاً لحلها".
وأوضح السياسي السوداني، أن مفاتيح الحل في السودان ليست بيد جهة واحدة، بل هي رهينة تلازم ثلاثي الأبعاد (داخليا وإقليميا ودوليا)، فداخليا عبر حوار (سوداني – سوداني) شامل، يرتكز على الاعتراف بشرعية مؤسسات الدولة الرسمية ويؤسس لعقد اجتماعي جديد لا يُقصي أحدا، باستثناء مَن أجرم في حق الشعب، أما إقليميا فعبر المحور الثلاثي (مصر والسعودية والولايات المتحدة)، القادرين على ممارسة ضغوط حقيقية لوقف تدفق السلاح، ورفع الغطاء السياسي عن المليشيا المتمردة، وعلى المستوى الدولي فمن خلال إيجاد آلية تنفيذية صارمة، تعمل على تحويل الهدنة من مجرد وعود شفهية إلى واقع ملموس تراقبه الأمم المتحدة على الأرض.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أمس الأحد، أن "وقف القتال في السودان يمثل أولوية ملحة في المرحلة الحالية".
وشدد أبو الغيط، على "ضرورة تكثيف الانخراطين الإقليمي والدولي في جهود معالجة الأزمة السودانية، بما يسهم في احتواء تداعياتها ودعم مسار التهدئة والاستقرار".
يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب، أن الحكومة تمتلك مبادرة سلام سودانية وصفها بأنها الحل الأمثل لإنهاء الحرب في البلاد.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
حمدوك: لا حل في السودان سوى الحكم المدني و"الإخوان" يقوضون جهود السلام
أمس, 19:10 GMT
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
