https://sarabic.ae/20260217/العراق-يعلن-إحباط-مخطط-شبكة-دولية-لتجارة-المخدرات-بالتعاون-مع-الكويت-1110470491.html
العراق يعلن إحباط مخطط شبكة دولية لتجارة المخدرات بالتعاون مع الكويت
العراق يعلن إحباط مخطط شبكة دولية لتجارة المخدرات بالتعاون مع الكويت
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة بالتعاون مع الكويت. 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T21:41+0000
2026-02-17T21:41+0000
2026-02-17T21:41+0000
مجتمع
العراق
الكويت
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/18/1049924089_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b14d335a384b224d2723fa32f94e2e24.jpg
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية العراقية نجحت في ضبط (314,000) حبة مخدرة من نوع الكبتاجون بالتنسيق مع نظيرتها الكويتية.وقالت الداخلية العراقية في بيان لها، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت الشقيقة، أعلنت تنفيذ عملية استخبارية أمنية نوعية، أسفرت عن إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة".وذكر البيان أنه "تم خلال هذه العملية، ضبط (314,000) حبة مخدرة من نوع الكبتاجون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاطات هذه الشبكة العابرة للحدود، وذلك نتيجة تبادل معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق ميداني عالي المستوى بين الجانبين".وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن هذه العملية النوعية تعكس استمرار الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة المختصة في مواجهة آفة المخدرات، كما تجسد مستوى التعاون الأمني الإقليمي الفاعل في ملاحقة تجار السموم وتجفيف منابع تمويلهم.كما جددت الوزارة العراقية التزامها الثابت بحماية المجتمع العراقي من خطر المخدرات، ومواصلة العمل الاستخباري والميداني لإحباط أي مخططات تستهدف أمن واستقرار المواطنين، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
https://sarabic.ae/20260206/العراق-يعلن-تفكيك-شبكة-دولية-لتجارة-المخدرات-داخل-الأراضي-السورية--1110047262.html
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/18/1049924089_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_f3267079b2c8fcfb19a3da5ee4b5ee82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, الكويت, الأخبار
العراق يعلن إحباط مخطط شبكة دولية لتجارة المخدرات بالتعاون مع الكويت
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة بالتعاون مع الكويت.
وأفادت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية العراقية نجحت في ضبط (314,000) حبة مخدرة من نوع الكبتاجون بالتنسيق مع نظيرتها الكويتية.
وقالت الداخلية العراقية في بيان لها، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت
الشقيقة، أعلنت تنفيذ عملية استخبارية أمنية نوعية، أسفرت عن إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة".
وذكر البيان أنه "تم خلال هذه العملية، ضبط (314,000) حبة مخدرة من نوع الكبتاجون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاطات هذه الشبكة العابرة للحدود، وذلك نتيجة تبادل معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق ميداني عالي المستوى بين الجانبين".
وأكدت وزارة الداخلية العراقية
أن هذه العملية النوعية تعكس استمرار الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة المختصة في مواجهة آفة المخدرات، كما تجسد مستوى التعاون الأمني الإقليمي الفاعل في ملاحقة تجار السموم وتجفيف منابع تمويلهم.
كما جددت الوزارة العراقية التزامها الثابت بحماية المجتمع العراقي من خطر المخدرات، ومواصلة العمل الاستخباري والميداني لإحباط أي مخططات تستهدف أمن واستقرار المواطنين، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.