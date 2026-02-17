عربي
العراق يعلن إحباط مخطط شبكة دولية لتجارة المخدرات بالتعاون مع الكويت
العراق يعلن إحباط مخطط شبكة دولية لتجارة المخدرات بالتعاون مع الكويت
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية العراقية نجحت في ضبط (314,000) حبة مخدرة من نوع الكبتاجون بالتنسيق مع نظيرتها الكويتية.وقالت الداخلية العراقية في بيان لها، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت الشقيقة، أعلنت تنفيذ عملية استخبارية أمنية نوعية، أسفرت عن إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة".وذكر البيان أنه "تم خلال هذه العملية، ضبط (314,000) حبة مخدرة من نوع الكبتاجون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاطات هذه الشبكة العابرة للحدود، وذلك نتيجة تبادل معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق ميداني عالي المستوى بين الجانبين".وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن هذه العملية النوعية تعكس استمرار الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة المختصة في مواجهة آفة المخدرات، كما تجسد مستوى التعاون الأمني الإقليمي الفاعل في ملاحقة تجار السموم وتجفيف منابع تمويلهم.كما جددت الوزارة العراقية التزامها الثابت بحماية المجتمع العراقي من خطر المخدرات، ومواصلة العمل الاستخباري والميداني لإحباط أي مخططات تستهدف أمن واستقرار المواطنين، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
https://sarabic.ae/20260206/العراق-يعلن-تفكيك-شبكة-دولية-لتجارة-المخدرات-داخل-الأراضي-السورية--1110047262.html
العراق
الكويت
العراق يعلن إحباط مخطط شبكة دولية لتجارة المخدرات بالتعاون مع الكويت

21:41 GMT 17.02.2026
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة بالتعاون مع الكويت.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية العراقية نجحت في ضبط (314,000) حبة مخدرة من نوع الكبتاجون بالتنسيق مع نظيرتها الكويتية.
إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات جنوب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
العراق يعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات داخل الأراضي السورية
6 فبراير, 08:49 GMT
وقالت الداخلية العراقية في بيان لها، إن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت الشقيقة، أعلنت تنفيذ عملية استخبارية أمنية نوعية، أسفرت عن إحباط مخطط لشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمواد المخدرة".
وذكر البيان أنه "تم خلال هذه العملية، ضبط (314,000) حبة مخدرة من نوع الكبتاجون، كانت معدّة للتهريب ضمن نشاطات هذه الشبكة العابرة للحدود، وذلك نتيجة تبادل معلومات استخبارية دقيقة وتنسيق ميداني عالي المستوى بين الجانبين".
وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن هذه العملية النوعية تعكس استمرار الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة المختصة في مواجهة آفة المخدرات، كما تجسد مستوى التعاون الأمني الإقليمي الفاعل في ملاحقة تجار السموم وتجفيف منابع تمويلهم.
كما جددت الوزارة العراقية التزامها الثابت بحماية المجتمع العراقي من خطر المخدرات، ومواصلة العمل الاستخباري والميداني لإحباط أي مخططات تستهدف أمن واستقرار المواطنين، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
